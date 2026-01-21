Snik: «Σε δύο μήνες γεννάμε - Πάει πολύ καλά η εγκυμοσύνη της Μάρτα»

Για τη γέννηση του παιδιού του αλλά και την εγκυμοσύνη της συντρόφου του μίλησε ο Snik, αποκαλύπτοντας πως σε δύο μήνες η Μάρτα Αχαρονιάν θα γέννησει και ότι όλα κυλούν ομαλά.

Ο τράπερ παραχώρησε συνέντευξη στον ΑΝΤ1 και δήλωσε πως δεν θέλει να αποκαλύψει ακόμα το φύλο του μωρού, ενώ εξήγησε πως στο μέλλον θα υπάρξει και γάμος, αλλά πιθανότατα ξεχωριστά από τη βάφτιση του παιδιού.

Ο Snik ρωτήθηκε αρχικά για τα ταξίδια που κάνει συνεχώς στο Ντουμπάι και με αφορμή την ερώτηση αυτή, μίλησε και για την εγκυμοσύνη της συντρόφου του: «Επιλέγω να πηγαίνουμε Ντουμπάι επειδή εκεί είναι συνέχεια καλοκαίρι, να παίρνουμε λίγο χρωματάκι, να κάνουμε κανένα μπάνιο. Τώρα πήγαμε με τη γυναίκα κιόλας επειδή είναι τελευταίες διακοπές πριν γεννήσει. Να ηρεμήσει κι αυτή λίγο. Η Μάρτα είναι πάρα πολύ καλά. Η εγκυμοσύνη πάει πάρα πολύ καλά. Σε δύο μήνες γεννάμε. Όλα όμορφα. Δεν λέω ακόμα αν είναι αγόρι ή κορίτσι», είπε.

Στη συνέχεια, δημοσιογράφος της εκπομπής τον ρώτησε εάν θα γίνει γαμοβάφτιση, με τον τράπερ να απαντά: «Θα δείξει, δεν το έχουμε σκεφτεί ακόμα. Κάποια στιγμή θα γίνει και ο γάμος. Βαφτίσια πιο μετά, εντάξει. Δεν ξέρω. Στους πόσους μήνες κάνεις βάφτιση; Να είναι το μωρό υγιέστατο και να πάνε καλά οι δουλειές μου. Είμαι ήρεμος και πάρα πολύ ευτυχισμένος. Είμαι πολύ ερωτευμένος, δεν μου λείπει κάτι».



Ο Snik είχε ανακοινώσει ο ίδιος την εγκυμοσύνη της συντρόφου του τον Νοέμβριο του 2025, σημειώνοντας στο «Πρωινό»: «Θα αυξηθούν τα μέλη της οικογένειας. Θα το δείτε το φύλο. Να ευχηθείς με έναν πόνο».