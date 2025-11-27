Snik: Η πρώτη ανάρτηση μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της συντρόφου του
O Snik έκανε την πρώτη του ανάρτηση μετά την χαρμόσυνη ανακοίνωση
Πατέρας για πρώτη φορά θα γίνει σε λίγους μήνες ο Snik. Συγκεκριμένα, ο γνωστός τράπερ, το απόγευμα της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου σε δηλώσεις που παραχώρησε σητν κάμερα του ΑΝΤ1 αποκάλυψε ότι η σύντροφός του είναι έγκυος στο πρώτο τους παιδί.
Λίγες ώρες μετά, ο Snik έκανε την πρώτη του ανάρτηση μετά την χαρμόσυνη ανακοίνωση και δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, φωτογραφία με τη σύντροφό του, Marta Aharonian.
Ο τράπερ ποζάρει στον φακό κρατώντας τον υπέρηχο του μωρού του και στη λεζάντα της ανάρτησής του έβαλε δύο μπιμπερό.
