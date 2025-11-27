Ο Snik θα γίνει πρώτη φόρα πατέρας - Έγκυος η σύντροφός του

Ο τράπερ Σνικ μαζί με τη σύντροφό του Μάρτα

Πατέρας θα γίνει για πρώτη φορά ο τραπερ Snik, καθώς η σύντροφός του, Μάρτα Αχαρονιάν είναι έγκυος.

Ο ίδιος μίλησε για πρώτη φορά για το χαρμόσυνο γεγονός στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, επιβεβαιώνοντας την είδηση.

Πιο αναλυτικά, σε ερώτηση του δημοσιογράφου στον Snik σχετικά με το εάν το ζευγάρι περιμένει παιδί, ο τράπερ απάντησε: «Θα αυξηθούν τα μέλη της οικογένειας» ενώ για το φύλο του μωρού σχολίασε: «Θα το δείτε το φύλο. Να ευχηθείς με έναν πόνο».