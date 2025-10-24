Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Οι τρυφερές φωτογραφίες με τον γιο της - «Όλος μου ο κόσμος»

Τα τρυφερά στιγμιότυπα που μοιράστηκε η παρουσιάστρια με τους διαδικτυακούς της φίλους

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Οι τρυφερές φωτογραφίες με τον γιο της - «Όλος μου ο κόσμος»
Instagram
Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη πλέει σε πελάγη ευτυχίας, έπειτα από την γέννηση του γιου της, πριν τρεις μήνες.

Η γνωστή παρουσιάστρια απολαμβάνει τον ρόλο της ως μητέρα και την Παρασκευή (24/10) θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα στιγμιότυπο με τον μικρό της πρίγκιπα. Η ίδια ανήρτησε μία φωτογρααφία όπου ποζάρει κρατώντας στην αγκαλιά της τον γιο της.

Στην λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Just me and my little» (μόνο εγώ και ο μικρός μου)».

https://www.instagram.com/p/DQMLifzjEk-/

Μία ημέρα πριν, την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη ανήρτησε ένα story με την ίδια και το μωρό της, έχοντας καλύψει το πρόσωπό του με μία μπλε καρδιά, ενώ έγραψε πάνω στη φωτογραφία: «Όλος μου ο κόσμος».

