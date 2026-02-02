Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Οι νέες τρυφερές φωτογραφίες με τον 6 μηνών γιο της

Την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της διανύει εδώ και έξι μήνες η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, απολαμβάνοντας καθημερινά τον ρόλο της ως μητέρα. Η γνωστή αθλητικογράφος, από τη στιγμή που έφερε στον κόσμο τον γιο της, έχει αφιερωθεί πλήρως στην ανατροφή του, ενώ συχνά πυκνά μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από την νέα της καθημερινότητα με το παιδί της.

Έτσι, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη το πρωί της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου ανέβασε στο Instagram ασπρόμαυρες φωτογραφίες με τρυφερές στιγμές με τον γιό της και τη συνόδευσε με την εξής περιγραφή: «Φωτογραφίες με εσένα».

https://www.instagram.com/p/DUQDQqFDJX2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

