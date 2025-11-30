Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Ξεκίνησε μαθήματα κολύμβησης με τον τεσσάρων μηνών γιο της

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μοιράστηκε το πρωί της Κυριακής 30 Νοεμβρίου ένα όμορφο στιγμιότυπο με τον τεσσάρων μηνών γιο της.

Όπως η ίδια αποκάλυψε μέσα από την ανάρτησή της, μαμά και γιος ξεκίνησαν baby swimming. «Ξεκινήσαμε κολυμβητήριο. Το baby λατρεύει το νερό, τον ηρεμεί, τον χαλαρώνει και πραγματικά νιώθει σαν στο σπίτι του. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι ocean child» έγραψε στην ανάρτησή της η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, η οποία δείχνει να απολαμβάνει την κάθε στιγμή δίπλα στον γιο της.

https://www.instagram.com/p/DRrHhSSjEO2/

Η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας παντρεύτηκε τον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν την 1η Σεπτεμβρίου του 2024 και τον Ιούλιο του 2025 έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον αγαπημένο της.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη απολαμβάνειτον ρόλο της ως μητέρα, όπως φαίνεται στα στιγμιότυπα που μοιράζεται καθημερινά με τους διαδικτυακούς της φίλους, με την ευτυχία να αποτυπώνεται στο πρόσωπό της.

