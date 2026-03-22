Πάνος Ρούτσι στο Newsbomb: «Να είμαστε ενωμένοι και η δικαίωση θα έρθει»

Για την έναρξη της πολυαναμενόμενης δίκης των Τεμπών και τον αγώνα του για δικαίωση μίλησε στο Newsbomb ο Πάνος Ρούτσι

Σωτήρης Σκουλούδης

Πάνος Ρούτσι στο Newsbomb: «Να είμαστε ενωμένοι και η δικαίωση θα έρθει»

Ο Πάνος Ρούτσι

Αποστολή Newsbomb στη Λάρισα: Σωτήρης Σκουλούδης

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Λίγες ώρες πριν την έναρξη της πολύκροτης δίκης της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, όπου 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις 28 Φεβρουαρίου του 2023, ο Πάνος Ρούτσι μιλά στο Newsbomb για τον διαρκή αγώνα του ίδιου και των άλλων συγγενών θυμάτων για δικαίωση και την προσδοκία του να απονεμηθεί πραγματική δικαιοσύνη μέσα από αυτή τη διαδικασία.

Ο ίδιος σημείωσε ότι επιθυμία του είναι να μπουν στο στόχαστρο πολιτικοί που αναμειγνύονται, όσο ψηλά και αν τοποθετούνται.

Δείτε αναλυτικά τις δηλώσεις του Πάνου Ρούτσι στο Newsbomb:

«Αύριο ξεκινά μία δίκη, όχι όπως την περιμέναμε. Τα στοιχεία είναι λειψά. Πιστεύω και ελπίζω ότι η δικαιοσύνη θα κάνει σωστά τη δουλειά της. Θέλω να μπουν στο στόχαστρο στη δίκη και υπουργοί».

Για την εκταφή

«Στο θέμα της εκταφής δεν έχουμε νέα. Θα δούμε τι θα αποφασίσουμε όλοι οι συγγενείς γιατί τα έξοδα θα τα αναλάβουμε μόνοι μας και είναι πολλά. Θα δούμε με τους δικηγόρους μας και προχωράμε».

«Θέλουν να μας κουράσουν, αλλά δεν θα τα καταφέρουν»

«Είχαμε κάνει αίτηση η δίκη να γίνει ή στην Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη, αλλά απορρίφθηκε όλες τις φορές που το επιχειρήσαμε. Θέλουν να μας κουράσουν, αλλά δεν θα το καταφέρουν. Θα είμαστε εδώ όλοι οι συγγενείς. Είναι δύσκολο, αλλά θα είμαστε εδώ», πρόσθεσε ο Πάνος Ρούτσι στο Newsbomb.

Κλείνοντας, ο Πάνος Ρούτσι τόνισε τη σημασία της ενότητας, ζητώντας την στήριξη του κόσμου σε αυτόν τον αγώνα: «Το μόνο που έχω να πω στον κόσμο είναι να είναι δίπλα μας, να μας στηρίξει. Έχει αποδειχθεί όταν η κοινωνία είναι ενωμένη, τα καταφέρνει ολα. Να είμαστε ενωμένοι, να μην φοβόμαστε και η δικαίωση θα έρθει».

Αύριο ξεκινά η πολύκροτη δίκη - Αυτός είναι ο χώρος που θα διεξαχθεί

Αύριο, Δευτέρα 23 Μαρτίου και ώρα 9:00 π.μ. αναμένεται να ξεκινήσει στη Λάρισα η πολύκροτη δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, όπου 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Η δίκη θα διεξαχθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα, έχει τοποθετηθεί περίφραξη γύρω από το Συνεδριακό Κέντρο «Γεώπολις», προκειμένου να διαχωριστεί ο χώρος από το πανεπιστήμιο, καθώς και μηχανήματα Χ-RAY προκειμένου να ελέγχονται όσοι εισέρχονται στο χώρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εγκαταστάθηκαν λυόμενα κτίσματα απ'όπου θα παρακολουθούν οι δημοσιογράφοι ζωντανά την εξέλιξη της δίκης.

Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι δρακόντεια, ενώ αύριο το πρωί αναμένονται και συγκεντρώσεις έξω από το πανεπίστημιο.

Στο εδώλιο θα καθίσουν 36 άτομα και ο συνολικός αριθμός των μαρτύρων που θα καταθέσουν στο ακροατήριο ανέρχεται σε 352, εκ των οποίων οι 230 είναι προς υποστήριξη της κατηγορίας, συγγενείς θυμάτων, επιζώντες κ.ά.

Οι υπόλοιποι 122 μάρτυρες είναι όσοι κατέθεσαν για τις συνθήκες του δυστυχήματος στην ανάκριση.

Πρόκειται κατά βάση για υπαλλήλους του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ, υπηρεσιακούς παράγοντες που έδρασαν στο πεδίο όπως πυροσβέστες και αστυνομικοί, ιατροδικαστές, υπαλλήλους του Γενικού Χημείου του Κράτους και δικαστικούς πραγματογνώμονες.

Οι δικηγόροι που θα συμμετάσχουν στη δίκη ξεπερνούν τους 200 ενώ τα αναγνωστέα έγγραφα της δικογραφίας ανέρχονται σε 570.

20:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE η τελευταία αγωνιστική της Super League (Β΄ ΗΜΙΧΡΟΝΟ)

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Αποκλεισμένο το λιμάνι από κτηνοτρόφους – Χωρίς οχήματα αναχώρησε το «Νήσος Σάμος»

19:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Από παραμύθι σε πολιτιστική κληρονομιά: Ο σπάνιος «θησαυρός» 5.000 ετών κάτω από τη γη της Σαρδηνίας

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Υπουργός Οικονομικών ΗΠΑ: Έχουμε πολλά λεφτά για τον πόλεμο στο Ιράν - Τι είπε για τον... Χίτλερ

19:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Κερδίσαμε και πετύχαμε τους στόχους μας»

19:20WHAT THE FACT

Ολική έκλειψη ηλίου: Η ημέρα που η Ισπανία θα «βυθιστεί» στη σκιά

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι στο Newsbomb: «Να είμαστε ενωμένοι και η δικαίωση θα έρθει»

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Νεκρός άνδρας σε κιμπουτς - Έρευνα για θάνατο από φίλια πυρά

19:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αγγλία: Τυλίχθηκε στις φλόγες πούλμαν με οπαδούς της Μάντσεστερ Σίτι - Βίντεο

18:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιατί οι tech bros έχουν πλέον εμμονή με το «γούστο»

18:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Επίσημο! Ο Μάνταλος ανανέωσε για ακόμα έναν χρόνο - Η ανακοίνωση έγινε στην Allwyn Arena

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Αγνοείται δύτης στα λιμανάκια της Βουλιαγμένης

18:40WHAT THE FACT

Η Μάγχη γίνεται... Μεσόγειος: Γέμισαν χταπόδια οι αγγλικές ακτές - Συναγερμός στους ψαράδες

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με στοιχήματα στην Πάτρα: Στη Δικαιοσύνη οι εμπλεκόμενοι για τα μπλοκαρισμένα εκατομμύρια

18:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βόλος – ΠΑΟΚ: Οι επιλογές του Ράζβαν Λουτσέσκου για την ενδεκάδα

18:21ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου: Η απονομή του μεταλλίου στον Εμμανουήλ Καραλή

18:12ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική έκρηξη στη Ρώμη: Κατέρρευσαν τρία κτήρια - Δύο σοβαρά τραυματίες, 70 εκκενώσεις

18:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Κηφισιά: Με Περέιρα και Μάνταλο η «Ένωση» | Η ενδεκάδα του Νίκολιτς

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Τρεις θάνατοι σε εκλογικά τμήματα κατά τον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών

17:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Πανιώνιος-Παναθηναϊκός AKTOR 68-84: Ένας κανονικός Παναθηναϊκός 30 λεπτών, διέλυσε τον Πανιώνιο

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος μεγάλος πολικός κυκλώνας στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

23:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Ανοικτό ενδεχόμενο για Πάσχα με χειμερινές διαθέσεις στη Μεσόγειο

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Τι προβλέπουν για το Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε φέτος

11:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες δύο εβδομάδες - Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Τσαγκαράκης: Τα τρία πρόσωπα που «έκαψαν» τον γκαλερίστα - Τι λέει ο δικηγόρος του

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Αγνοείται δύτης στα λιμανάκια της Βουλιαγμένης

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Νέες πληροφορίες για τη δολοφονία γνωστού τραγουδιστή - Προσήχθη ένα άτομο

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΑΔΕ στέλνει πρόστιμα έως 10.000 ευρώ σε εργαζόμενους εστίασης για αδήλωτα φιλοδωρήματα

14:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Καλλιάνου για το Πάσχα - Αναλυτικοί χάρτες θερμοκρασιών

09:16ΚΟΣΜΟΣ

Τα σεξουαλικά βασανιστήρια του Ιράν ως μέσο καταστολής - Θύματα 12 ετών χρησιμοποιούντα ως «δείγμα» τρόμου στους διαδηλωτές

13:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Τσαγκαράκης: «Εγώ ειδοποίησα την αστυνομία» - Ο Τσούκαλης ενημέρωσε τις Αρχές για τα πλαστά έργα τέχνης

18:12ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική έκρηξη στη Ρώμη: Κατέρρευσαν τρία κτήρια - Δύο σοβαρά τραυματίες, 70 εκκενώσεις

22:03WHAT THE FACT

«Ταξιδιώτης του χρόνου» - Ο μυστηριώδης άνδρας με το κινητό στην παραλία σε φωτογραφία του 1940

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που η μεθυσμένη οδηγός πέφτει σε 14 σταθμευμένα οχήματα

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι στο Newsbomb: «Να είμαστε ενωμένοι και η δικαίωση θα έρθει»

20:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE η τελευταία αγωνιστική της Super League (Β΄ ΗΜΙΧΡΟΝΟ)

16:06ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος έριξε βόμβες διασποράς στο κέντρο του Ισραήλ, λένε ΜΜΕ - Τέταρτη επίθεση από τα μεσάνυχτα

23:25LIFESTYLE

Κρήτη: Μια αγκαλιά, μια παρέα - Νύφη και γαμπρός χορεύουν με τους δικούς τους ανθρώπους

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Πανορθόδοξη συγκίνηση στο ύστατο χαίρε για τον Πατριαρχή Γεωργίας Ηλία - Βίντεο

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Καρδίτσα: Νεκρός γνωστός μουσικός - Έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ