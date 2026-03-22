Πάνος Ρούτσι στο Newsbomb: «Να είμαστε ενωμένοι και η δικαίωση θα έρθει»

Αποστολή Newsbomb στη Λάρισα: Σωτήρης Σκουλούδης

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Λίγες ώρες πριν την έναρξη της πολύκροτης δίκης της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, όπου 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις 28 Φεβρουαρίου του 2023, ο Πάνος Ρούτσι μιλά στο Newsbomb για τον διαρκή αγώνα του ίδιου και των άλλων συγγενών θυμάτων για δικαίωση και την προσδοκία του να απονεμηθεί πραγματική δικαιοσύνη μέσα από αυτή τη διαδικασία.

Ο ίδιος σημείωσε ότι επιθυμία του είναι να μπουν στο στόχαστρο πολιτικοί που αναμειγνύονται, όσο ψηλά και αν τοποθετούνται.

Δείτε αναλυτικά τις δηλώσεις του Πάνου Ρούτσι στο Newsbomb:

«Αύριο ξεκινά μία δίκη, όχι όπως την περιμέναμε. Τα στοιχεία είναι λειψά. Πιστεύω και ελπίζω ότι η δικαιοσύνη θα κάνει σωστά τη δουλειά της. Θέλω να μπουν στο στόχαστρο στη δίκη και υπουργοί».

Για την εκταφή

«Στο θέμα της εκταφής δεν έχουμε νέα. Θα δούμε τι θα αποφασίσουμε όλοι οι συγγενείς γιατί τα έξοδα θα τα αναλάβουμε μόνοι μας και είναι πολλά. Θα δούμε με τους δικηγόρους μας και προχωράμε».

«Θέλουν να μας κουράσουν, αλλά δεν θα τα καταφέρουν»

«Είχαμε κάνει αίτηση η δίκη να γίνει ή στην Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη, αλλά απορρίφθηκε όλες τις φορές που το επιχειρήσαμε. Θέλουν να μας κουράσουν, αλλά δεν θα το καταφέρουν. Θα είμαστε εδώ όλοι οι συγγενείς. Είναι δύσκολο, αλλά θα είμαστε εδώ», πρόσθεσε ο Πάνος Ρούτσι στο Newsbomb.

Κλείνοντας, ο Πάνος Ρούτσι τόνισε τη σημασία της ενότητας, ζητώντας την στήριξη του κόσμου σε αυτόν τον αγώνα: «Το μόνο που έχω να πω στον κόσμο είναι να είναι δίπλα μας, να μας στηρίξει. Έχει αποδειχθεί όταν η κοινωνία είναι ενωμένη, τα καταφέρνει ολα. Να είμαστε ενωμένοι, να μην φοβόμαστε και η δικαίωση θα έρθει».

Αύριο ξεκινά η πολύκροτη δίκη - Αυτός είναι ο χώρος που θα διεξαχθεί

Αύριο, Δευτέρα 23 Μαρτίου και ώρα 9:00 π.μ. αναμένεται να ξεκινήσει στη Λάρισα η πολύκροτη δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, όπου 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Η δίκη θα διεξαχθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα, έχει τοποθετηθεί περίφραξη γύρω από το Συνεδριακό Κέντρο «Γεώπολις», προκειμένου να διαχωριστεί ο χώρος από το πανεπιστήμιο, καθώς και μηχανήματα Χ-RAY προκειμένου να ελέγχονται όσοι εισέρχονται στο χώρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εγκαταστάθηκαν λυόμενα κτίσματα απ'όπου θα παρακολουθούν οι δημοσιογράφοι ζωντανά την εξέλιξη της δίκης.

Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι δρακόντεια, ενώ αύριο το πρωί αναμένονται και συγκεντρώσεις έξω από το πανεπίστημιο.

Δείτε εικόνες του Newsbomb από το σημείο:

Πηγή: Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Στο εδώλιο θα καθίσουν 36 άτομα και ο συνολικός αριθμός των μαρτύρων που θα καταθέσουν στο ακροατήριο ανέρχεται σε 352, εκ των οποίων οι 230 είναι προς υποστήριξη της κατηγορίας, συγγενείς θυμάτων, επιζώντες κ.ά.

Οι υπόλοιποι 122 μάρτυρες είναι όσοι κατέθεσαν για τις συνθήκες του δυστυχήματος στην ανάκριση.

Πρόκειται κατά βάση για υπαλλήλους του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ, υπηρεσιακούς παράγοντες που έδρασαν στο πεδίο όπως πυροσβέστες και αστυνομικοί, ιατροδικαστές, υπαλλήλους του Γενικού Χημείου του Κράτους και δικαστικούς πραγματογνώμονες.

Οι δικηγόροι που θα συμμετάσχουν στη δίκη ξεπερνούν τους 200 ενώ τα αναγνωστέα έγγραφα της δικογραφίας ανέρχονται σε 570.

