Η Ζωή Κωνσταντοπούλου συνεχίζει τα βίντεο: «Ελάτε λίγο μαζί μου, κοιτάξτε εμένα»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, προχώρησε στη δημοσιοποίηση νέου οπτικοακουστικού υλικού.

Μίλτος Τσεκούρας

  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δημοσίευσε νέο βίντεο από το δικαστικό μέγαρο της Λάρισας, καταγγέλλοντας παρεμβάσεις στη διαδικασία αντιγραφής στοιχείων για την τραγωδία των Τεμπών.
  • Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κατήγγειλε την Κωνσταντοπούλου και τη Μαρία Καρυστιανού για τραμπουκισμούς και παρεμβάσεις, καλώντας σε ομαλή διεξαγωγή της δίκης.
  • Η Κωνσταντοπούλου απάντησε στην κριτική της Ένωσης δικαστών, ζητώντας εξηγήσεις για το περιστατικό λιποθυμίας δικαστή και κατηγορώντας το συνδικαλιστικό όργανο για συγκάλυψη.
Συνεχίζεται η ένταση στο δικαστικό μέγαρο της Λάρισας, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, να προχωρά στη δημοσιοποίηση νέου οπτικοακουστικού υλικού.

Το συγκεκριμένο απόσπασμα έρχεται στο φως λίγες ώρες μετά την κατάθεση μηνύσεων από τις οικογένειες των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, αλλά και σε συνέχεια προηγούμενων αναρτήσεων που είχαν προκαλέσει την έντονη παρέμβαση της Ένωσης Δικαστών.

Στο νέο βίντεο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου φορώντας ένα πορτοκαλί παλτό φροντίζει αρχικά να αναφέρει την ακριβή ημέρα και ώρα της λήψης, ενώ στρέφει την κάμερα στον χώρο αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «Ελάτε λίγο μαζί μου, εδώ είναι τα πειστήρια που έχουν κατασχεθεί». Αμέσως μετά, αναλαμβάνει η ίδια τον συντονισμό της εγγραφής, δίνοντας στο άτομο που χειρίζεται την κάμερα την οδηγία «κοιτάξτε εμένα».

Στη συνέχεια η επικεφαλής του Πλεύσης Ελευθερίας εξηγεί το παρασκήνιο της διαδικασίας που εκτυλίχθηκε στα δικαστήρια. Ειδικότερα, σημειώνει πως «χθες (σ.σ. την Πέμπτη) ξεκίνησε αντιγραφή σκληρών δίσκων που διακόπηκε βίαια με την έλευση της Προϊσταμένης του Πρωτοδικείου Λάρισας». Περιγράφοντας την κατάσταση που επικράτησε, τονίζει πως «η εικόνα που είδα χθες με μια δικαστή έντρομή να αλλάζει τις αποφάσεις για να μην δοθούν αντίγραφα στους συγγενείς είναι ντροπιαστική».

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η κυρία Κωνσταντοπούλου στρέφει τα βέλη της απευθείας προς το συνδικαλιστικό όργανο των δικαστικών λειτουργών. Απαντώντας στην κριτική που δέχθηκε, επισημαίνει με αυστηρό ύφος: «όσες συκοφαντικές ανακοινώσεις και αν εκδώσετε, όσα δελτία τύπου δώσετε, εκτίθεστε. Αν είχατε δικαστική ευαισθησία θα έπρεπε να είχατε διαμαρτυρηθεί προ πολλού για τις διαρκείς παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη».

Οργή Δικαστών-Εισαγγελέων για Ζωή-Καρυστιανού

Σε μια ανακοίνωση που αφήνει αιχμές για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και την Μαρία Καρυστιανού, προχώρησε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, καταγγέλλοντας συμπεριφορές... άγριας Δύσης.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση «τραμπουκισμοί, κατάληψη δημοσίων χώρων, εκδίωξη δικαστικών λειτουργών που βρίσκονται στα όρια των ανθρωπίνων αντοχών, παράνομες βιντεοσκοπήσεις διακινούνται στο διαδίκτυο ως κατόρθωμα και επιβεβαίωση ενός ψεύτικου αντισυστημισμού που κρύβει φασιστική νοοτροπία» και όλα αυτά λίγες ημέρες πριν την έναρξη της δίκης στη Λάρισα για την εθνική τραγωδία των Τεμπών, όπου έχασαν τις ζωές τους 57 άνθρωποι.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται πως η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» χρησιμοποιεί την πολύκροτη δίκη για πολιτικό όφελος και ζητούν να ληφθούν μέτρα για να ξεκινήσει ομαλά η διαδικασία στο ακροατήριο, προειδοποιώντας εμμέσως ότι μπορεί να διαδραματιστούν σκηνές που θυμίζουν άγρια Δύση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Τα όσα πρωτοφανή διαδραματίζονται στο Δικαστήριο της Λάρισας με το δίδυμο Κωνσταντοπούλου- Καρυστιανού και την τέλεση σοβαρών αυτόφωρων κακουργημάτων και πλημμελημάτων, θυμίζουν σκηνές άγριας Δύσης. Τραμπουκισμοί, κατάληψη δημοσίων χώρων, εκδίωξη δικαστικών λειτουργών που βρίσκονται στα όρια των ανθρωπίνων αντοχών, παράνομες βιντεοσκοπήσεις διακινούνται στο διαδίκτυο ως κατόρθωμα και επιβεβαίωση ενός ψεύτικου αντισυστημισμού που κρύβει φασιστική νοοτροπία. Είναι δηλωμένη πρόθεση τους πλέον να δυναμιτίσουν την κατάσταση και με κάθε τρόπο να μην διεξαχθεί η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Έχουν πέσει οι μάσκες και αποκαλύφθηκε το ψεύτικο ενδιαφέρον τους για απόδοση Δικαιοσύνης. Έχουν βάλει απέναντι τους συγγενείς των θυμάτων που περιμένουν 3 χρόνια την έναρξη της διαδικασίας, τους δικηγόρους που έχουν ετοιμαστεί για να ασκήσουν τα υπερασπιστικά τους καθήκοντα, την κοινωνία ολόκληρη που ζητά Δικαιοσύνη.

Μοναδικός στόχος τους είναι η πολιτική εκμετάλλευση μιας ποινικής διαδικασίας αξιοποιώντας κενά της νομοθεσίας και κάλυψη από την βουλευτική ασυλία, ρωγμές ενός συστήματος που επιτρέπει τέτοιους ακροβατισμούς. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερη ενθάρρυνση οι εισαγγελείς για να κινηθούν οι ποινικές διώξεις αυτεπάγγελτων αδικημάτων, ούτε οι δικηγορικοί σύλλογοι για σοβαρά πειθαρχικά αδικήματα μελών τους, ούτε η Κυβέρνηση για να λάβει τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα που προτείναμε εδώ και καιρό ώστε να ξεκινήσει ομαλά η διαδικασία στο ακροατήριο την Δευτέρα».

Μεταμεσονύχτιες μηνύσεις από Καρυστιανού και Ρούτσι

Νωρίτερα, μέσα από βίντεο που κατέγραψε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στον χώρο των δικαστηρίων, περιέγραψε το τεταμένο κλίμα και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους οι οικογένειες προχώρησαν σε νομικές ενέργειες κατά δικαστικών λειτουργών.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «είμαστε στον δεύτερο του δικαστικού μεγάρου της Λάρισας, η ώρα είναι 00:25 τη νύχτα και αυτή τη στιγμή υποβάλλεται μήνυση από γονείς και συγγενείς, από Πάνο Ρούτσι, τη Μαρία Καρυστιανού και άλλους για τα απίθανα έκτροπα που έγιναν στα δικαστήρια».

Αναλύοντας το σκεπτικό πίσω από την υποβολή των μηνύσεων, η κυρία Κωνσταντοπούλου υπογράμμισε τα εξής: «μια δικαστής παρήγγειλε να πάρουμε αντίγραφα των βίντεο που κατασχέθηκαν που τα είχαν 3 χρόνια οι πραγματογνώμονες. Όταν τα κατέσχεσε το δικαστήριο, λιποθύμησε τελικά η δικαστής και δεν μας δόθηκαν. Και σήμερα που άλλη δικαστής αποφάσισε να μας δοθούν και αυτή η δικαστής ήρθε μετά από ώρες τρεμάμενη να ανακαλέσει αυτή την απόφαση. Μιλάμε για κατάχρηση εξουσίας και θα έπρεπε να ντρέπονται οι δικαστές αυτοί».

Παράλληλα, η δικηγόρος και αρχηγός της Πλεύσης Ελευθερίας άνοιξε μέτωπο με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, κάνοντας λόγο για συντονισμένη στοχοποίησή της.

Αφορμή στάθηκε η επίσημη ανακοίνωση του συνδικαλιστικού οργάνου περί συμπεριφορών που «υποκρύπτουν δόλιες σκοπιμότητες» καθώς και οι αιχμές για «ανεύθυνες δηλώσεις πολιτικών και εμπλεκόμενων στη δίκη των Τεμπών». Απαντώντας ευθέως στον πρόεδρο της Ένωσης, έθεσε μια σειρά από ερωτήματα αναφέροντας συγκεκριμένα: «πείτε μας τι κάνατε στη Λάρισα στις 10 Μαρτίου, πείτε γιατί λιποθύμησε η δικαστικός και πώς και δεν βγάλατε καμία ανακοίνωση γι' αυτό;»

