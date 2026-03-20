Οργή Δικαστών-Εισαγγελέων για Ζωή-Καρυστιανού: Τελούν αυτόφωρα κακουργήματα με σκηνές άγριας Δύσης

Τι καταγγέλλει σε ανακοίνωσή της η Ένωση ενόψει της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών στη Λάρισα

Άγγελος Βουράκης

  • Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κατηγορεί τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τη Μαρία Καρυστιανού για φασιστική νοοτροπία και εμπόδια στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.
  • Η ανακοίνωση αναφέρει τραμπουκισμούς, κατάληψη δημοσίων χώρων, εκδίωξη δικαστικών και παράνομες βιντεοσκοπήσεις ως μέθοδοι πίεσης πριν τη δίκη.
  • Η Ένωση κατηγορεί το δίδυμο Κωνσταντοπούλου
  • Καρυστιανού για πολιτική εκμετάλλευση της ποινικής διαδικασίας και για προσπάθεια ματαίωσης της δίκης.
  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι οικογένειες θυμάτων και οι ίδιες προχώρησαν σε μηνύσεις κατά δικαστικών για κατάχρηση εξουσίας και έκτροπα στα δικαστήρια.
  • Η Κωνσταντοπούλου απάντησε στην Ένωση με αιχμές για έλλειψη δράσης σχετικά με το περιστατικό λιποθυμίας δικαστή και κατηγόρησε το όργανο για στοχοποίηση.
Σε μια ανακοίνωση που αφήνει αιχμές για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και την Μαρία Καρυστιανού, προχώρησε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, καταγγέλλοντας συμπεριφορές... άγριας Δύσης.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση «τραμπουκισμοί, κατάληψη δημοσίων χώρων, εκδίωξη δικαστικών λειτουργών που βρίσκονται στα όρια των ανθρωπίνων αντοχών, παράνομες βιντεοσκοπήσεις διακινούνται στο διαδίκτυο ως κατόρθωμα και επιβεβαίωση ενός ψεύτικου αντισυστημισμού που κρύβει φασιστική νοοτροπία» και όλα αυτά λίγες ημέρες πριν την έναρξη της δίκης στη Λάρισα για την εθνική τραγωδία των Τεμπών, όπου έχασαν τις ζωές τους 57 άνθρωποι.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται πως η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» χρησιμοποιεί την πολύκροτη δίκη για πολιτικό όφελος και ζητούν να ληφθούν μέτρα για να ξεκινήσει ομαλά η διαδικασία στο ακροατήριο, προειδοποιώντας εμμέσως ότι μπορεί να διαδραματιστούν σκηνές που θυμίζουν άγρια Δύση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Τα όσα πρωτοφανή διαδραματίζονται στο Δικαστήριο της Λάρισας με το δίδυμο Κωνσταντοπούλου- Καρυστιανού και την τέλεση σοβαρών αυτόφωρων κακουργημάτων και πλημμελημάτων, θυμίζουν σκηνές άγριας Δύσης. Τραμπουκισμοί, κατάληψη δημοσίων χώρων, εκδίωξη δικαστικών λειτουργών που βρίσκονται στα όρια των ανθρωπίνων αντοχών, παράνομες βιντεοσκοπήσεις διακινούνται στο διαδίκτυο ως κατόρθωμα και επιβεβαίωση ενός ψεύτικου αντισυστημισμού που κρύβει φασιστική νοοτροπία. Είναι δηλωμένη πρόθεση τους πλέον να δυναμιτίσουν την κατάσταση και με κάθε τρόπο να μην διεξαχθεί η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Έχουν πέσει οι μάσκες και αποκαλύφθηκε το ψεύτικο ενδιαφέρον τους για απόδοση Δικαιοσύνης. Έχουν βάλει απέναντι τους συγγενείς των θυμάτων που περιμένουν 3 χρόνια την έναρξη της διαδικασίας, τους δικηγόρους που έχουν ετοιμαστεί για να ασκήσουν τα υπερασπιστικά τους καθήκοντα, την κοινωνία ολόκληρη που ζητά Δικαιοσύνη.

Μοναδικός στόχος τους είναι η πολιτική εκμετάλλευση μιας ποινικής διαδικασίας αξιοποιώντας κενά της νομοθεσίας και κάλυψη από την βουλευτική ασυλία, ρωγμές ενός συστήματος που επιτρέπει τέτοιους ακροβατισμούς. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερη ενθάρρυνση οι εισαγγελείς για να κινηθούν οι ποινικές διώξεις αυτεπάγγελτων αδικημάτων, ούτε οι δικηγορικοί σύλλογοι για σοβαρά πειθαρχικά αδικήματα μελών τους, ούτε η Κυβέρνηση για να λάβει τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα που προτείναμε εδώ και καιρό ώστε να ξεκινήσει ομαλά η διαδικασία στο ακροατήριο την Δευτέρα».

Μεταμεσονύχτιες μηνύσεις από Καρυστιανού και Ρούτσι

Νωρίτερα, μέσα από βίντεο που κατέγραψε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στον χώρο των δικαστηρίων, περιέγραψε το τεταμένο κλίμα και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους οι οικογένειες προχώρησαν σε νομικές ενέργειες κατά δικαστικών λειτουργών.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «είμαστε στον δεύτερο του δικαστικού μεγάρου της Λάρισας, η ώρα είναι 00:25 τη νύχτα και αυτή τη στιγμή υποβάλλεται μήνυση από γονείς και συγγενείς, από Πάνο Ρούτσι, τη Μαρία Καρυστιανού και άλλους για τα απίθανα έκτροπα που έγιναν στα δικαστήρια».

Αναλύοντας το σκεπτικό πίσω από την υποβολή των μηνύσεων, η κυρία Κωνσταντοπούλου υπογράμμισε τα εξής: «μια δικαστής παρήγγειλε να πάρουμε αντίγραφα των βίντεο που κατασχέθηκαν που τα είχαν 3 χρόνια οι πραγματογνώμονες. Όταν τα κατέσχεσε το δικαστήριο, λιποθύμησε τελικά η δικαστής και δεν μας δόθηκαν. Και σήμερα που άλλη δικαστής αποφάσισε να μας δοθούν και αυτή η δικαστής ήρθε μετά από ώρες τρεμάμενη να ανακαλέσει αυτή την απόφαση. Μιλάμε για κατάχρηση εξουσίας και θα έπρεπε να ντρέπονται οι δικαστές αυτοί».

Παράλληλα, η δικηγόρος και αρχηγός της Πλεύσης Ελευθερίας άνοιξε μέτωπο με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, κάνοντας λόγο για συντονισμένη στοχοποίησή της.

Αφορμή στάθηκε η επίσημη ανακοίνωση του συνδικαλιστικού οργάνου περί συμπεριφορών που «υποκρύπτουν δόλιες σκοπιμότητες» καθώς και οι αιχμές για «ανεύθυνες δηλώσεις πολιτικών και εμπλεκόμενων στη δίκη των Τεμπών». Απαντώντας ευθέως στον πρόεδρο της Ένωσης, έθεσε μια σειρά από ερωτήματα αναφέροντας συγκεκριμένα: «πείτε μας τι κάνατε στη Λάρισα στις 10 Μαρτίου, πείτε γιατί λιποθύμησε η δικαστικός και πώς και δεν βγάλατε καμία ανακοίνωση γι' αυτό;»

