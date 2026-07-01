Ασλανίδης: «Περιμέναμε δύο ώρες να έρθει να τοποθετηθεί η Κωνσταντοπούλου, αυτό είναι κοροϊδία»

Snapshot Ο Παύλος Ασλανίδης κατήγγειλε τη μεγάλη καθυστέρηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου να τοποθετηθεί στη δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη.

Η καθυστέρηση της διαδικασίας προκάλεσε έντονη δυσφορία και χαρακτηρίστηκε ως παρωδία από τους συγγενείς των θυμάτων.

Οι συγγενείς εκφράζουν οργή για την αναμονή δύο ωρών και ζητούν να μην επαναληφθούν τέτοιες καθυστερήσεις.

Η ψυχολογική και οικονομική κατάσταση των συγγενών των θυμάτων θεωρείται οριακή λόγω της εξέλιξης της δίκης.

Η πρόεδρος της δίκης δεσμεύτηκε ότι δεν θα επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά καθυστέρησης. Snapshot powered by AI

Σφοδρή επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε ο Παύλος Ασλανίδης, με αφορμή τη μεγάλη καθυστέρηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας να τοποθετηθεί στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, κάνοντας λόγο για «παρωδία» στη διαδικασία.

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, ο κ. Ασλανίδης ανέφερε ότι η εξέλιξη της δίκης έχει πάρει διαστάσεις απαξίωσης για τους συγγενείς των θυμάτων.

«Η δίκη εξελίσσεται σε παρωδία. Η πρόεδρος μας είπε γύρω στις δέκα η ώρα ότι θα περιμένουμε δύο ώρες την κυρία Κωνσαντοπουλου να τοποθετηθεί. Συμφωνήσανε οι συνήγοροι των κατηγορουμένω, οι άνθρωποι δεν έχουν κάτι να χάσουν, εμείς χάσαμε τα παιδιά μας», δήλωσε ο κ. Ασλανίδης και πρόσθεσε:

«Είναι δυνατόν; Αυτό είναι κοροϊδία. Έχουμε ματώσει οικονομικά, έχουν ματώσει οι καρδιές μας. Είναι δυνατόν να περιμένουμε δυόμισι ώρες την κυρία Κωνσταντοπούλου; Δεν μας ενδιαφέρουν τα κομματικά και τα πολιτικά τους. Από αυτή την κατάσταση, έχουν φύγει οι περισσότεροι γονείς. Η πρόεδρος μας είπε δεν θα ξαναγίνει, απαιτώ να μην ξαναγίνει».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι συγγενείς των θυμάτων βρίσκονται ήδη σε οριακή ψυχολογική και οικονομική κατάσταση, ζητώντας να μην επαναληφθούν παρόμοιες καθυστερήσεις στη διαδικασία.