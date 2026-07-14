ΗΠΑ: Πράκτορας της ICE πυροβόλησε και σκότωσε 26χρονο Κολομβιανό στο Μέιν

Μια γυναίκα προσεύχεται αφού άφησε λουλούδια κοντά στο σημείο όπου δολοφονήθηκε ο 26χρονος Κολομβιανός από πράκτορα της ICE τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026, στο Μπίντφορντ του Μέιν.

Snapshot Ομοσπονδιακός πράκτορας της ICE πυροβόλησε και σκότωσε 26χρονο Κολομβιανό στο Μέιν κατά τη διάρκεια επιχείρησης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, το θύμα αποπειράθηκε να διαφύγει με το όχημά του προς την κατεύθυνση του πράκτορα, ο οποίος έκανε χρήση του όπλου του λόγω φόβου για τη δημόσια ασφάλεια.

Ο πράκτορας τέθηκε σε διαθεσιμότητα και το FBI διεξάγει έρευνα για το περιστατικό.

Η πρεσβεία της Κολομβίας ζήτησε διευκρινίσεις για τον θάνατο, ενώ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστηρίζουν ότι το θύμα είχε νόμιμη άδεια εργασίας στις ΗΠΑ.

Ο γερουσιαστής του Μέιν Άνγκους Κινγκ ζήτησε πλήρη και διαφανή έρευνα, ενώ διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία κατά της ICE. Snapshot powered by AI

Oμοσπονδιακός πράκτορας της αμερικανικής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) πυροβόλησε και σκότωσε έναν 26χρονο Κολομβιανό υπήκοο κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην πολιτεία του Μέιν των ΗΠΑ, μία εβδομάδα αφότου δολοφονήθηκε ένας άλλος μετανάστης κατά την διάρκεια ελέγχου της Τροχαίας στο Τέξας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, ο 26χρονος, οποίος ήταν «παράνομος αλλοδαπός» σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε «τελεσίδικη απόφαση απέλασης», αποπειράθηκε να «διαφύγει» από έλεγχο κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ICE που τον είχε στοχοποιήσει. Το περιστατικό σημειώθηκε στην Μπίντφορντ, μια πόλη που έχει περίπου 22.000 κατοίκους.

«Λόγω του φόβου για τη δημόσια ασφάλεια, ένας πράκτορας έκανε χρήση του όπλου του, χτυπώντας τον οδηγό, ο οποίος αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ σε ανάρτησή του στο «X».

On July 13, 2026, at approximately 7:00 AM ET, ICE was conducting targeted surveillance on the last known address of an illegal alien with a final order of removal. An illegal alien departed the residence in a vehicle. ICE law enforcement attempted to conduct a vehicle stop. The… — Homeland Security (@DHSgov) July 13, 2026

Η ICE δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ο πράκτορας φοβήθηκε για τη δημόσια ασφάλεια.

Από την πλευρά του, το γραφείο του γενικού εισαγγελέα του Μέιν επίσης έκανε γνωστό πως ο άνθρωπος που σκοτώθηκε «αποπειράθηκε να διαφύγει με το όχημα του» το οποίο κινείτο «προς την κατεύθυνση του πράκτορα» που άνοιξε πυρ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πράκτορας που πυροβόλησε τέθηκε σε διαθεσιμότητα, όπως ορίζει το αρμόδιο πρωτόκολλο, ενώ το FBI ανακοίνωσε πώς διεξάγει έρευνα σχετικά με το περιστατικό.

Το άτομο που σκοτώθηκε ήταν Κολομβιανός υπήκοος, όπως επιβεβαίωσε η πρεσβεία της Κολομβίας.

Η πρεσβεία ανακοίνωσε ότι έχει «ζητήσει πληροφορίες και διευκρινίσεις» από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας «σχετικά με τον λόγο που οδήγησαν σε αυτόν τον θάνατο». Σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο άνδρας που σκοτώθηκε ήταν ένας 26χρονος Κολομβιανός με άδεια εργασίας στις ΗΠΑ.

Ένας άνδρας κλαίει κοντά στο σημείο όπου δολοφονήθηκε ο 26χρονος Κολομβιανός από πράκτορα της ICE, τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026, στο Μπίντφορντ του Μέιν. AP

Ο Ντάνιελ Μπούτσερ, αυτόπτης μάρτυρας της θανατηφόρας επίθεσης, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι βρισκόταν μέσα στο σπίτι του όταν άκουσε τους πυροβολισμούς.

«Από το παράθυρο μου είδα ένα μικρό όχημα να ακινητοποιείται από ένα λευκό SUV. Τότε, είδαν έναν πράκτορα της ICE να ανοίγει την πόρτα του μικρού οχήματος και να βγάζει από το εσωτερικό του τον οδηγό, ρίχνοντας τον στο έδαφος. Το κεφάλι και το πρόσωπο του ανθρώπου ήταν γεμάτα αίματα Ήταν φρικτό», είπε.

Δυο τοπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, η Maine Immigrants’ Rights Coalition και η Presente Maine, που αναγνώρισαν το θύμα, ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωσή τους πως, αντίθετα με όσα ισχυρίστηκαν οι αρχές, ο νεαρός διέθετε νόμιμη άδεια παραμονής και εργασίας στις ΗΠΑ.

Διαδηλωτές κρατούν πλακάτ με συνθήματα κατά της ICE, αφού δολοφονήθηκε ο 26χρονος Κολομβιανός από πράκτορα της υπηρεσίας, τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026, στο Μπίντφορντ του Μέιν AP

Διαδηλωτές κρατούν πλακάτ με συνθήματα κατά της ICE, αφού δολοφονήθηκε ο 26χρονος Κολομβιανός από πράκτορα της υπηρεσίας, τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026, στο Μπίντφορντ του Μέιν AP

Από την πλευρά του, ο γερουσιαστής του Μέιν, Άνγκους Κινγκ, είπε πως ο υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Μαρκγουέιν Μάλιν, με τον οποίο επικοινώνησε, του είπε ότι σε βάρος του θύματος εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης. Ωστόσο, σε αργότερη επικοινωνία τους, ο υπουργός του είπε πως ο άνδρας που σκοτώθηκε δεν ήταν ο στόχος της επιχείρησης, σύμφωνα με τοπικά μέσα.

Ο γερουσιαστής Κινγκ ζήτησε «πλήρη, διαφανή και ανοικτή έρευνα».

Την ίδια στιγμή, διαδηλωτές πραγματοποιώντας πορεία στη γειτονιά που έλαβε χώρα η δολοφονική επίθεση, κρατώντας πλακάτ που ανέγραφαν το σύνθημα «έξω η ICE!», προτού συγκεντρωθούν μπροστά στο γραφείο της Σούζαν Κόλινς, γερουσιάστριας του Μέιν.