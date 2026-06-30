Δόμνα Μιχαηλίδου: Ξεκίνησε η καταβολή της έκτακτης πληρωμής 150 ευρώ σε 950.000 οικογένειες

Τι δήλωσε σχετικά με την πορεία των προγραμμάτων «Νταντάδες της Γειτονιάς» και «Ανακαίνιση Κατοικίας»

Ελένη Ευστρατίου

Δόμνα Μιχαηλίδου: Ξεκίνησε η καταβολή της έκτακτης πληρωμής 150 ευρώ σε 950.000 οικογένειες

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου

Eurokinissi/ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
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  • Ξεκίνησε η καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 150 ευρώ για κάθε παιδί σε 950.000 οικογένειες με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.
  • Το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» έχει λάβει 5.000 αιτήσεις από γονείς και 3.500 από υποψήφιες νταντάδες, με 400 ήδη να έχουν υπογράψει συμφωνητικά.
  • Το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» διασφαλίζει ότι οι νταντάδες διαθέτουν πιστοποιητικά, εκπαίδευση, λευκό ποινικό μητρώο και γνώσεις πρώτων βοηθειών.
  • Στο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας» έχουν εκδοθεί 41.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, με στόχο την επανένταξη περισσότερων ακινήτων στην αγορά.
  • Εξετάζονται αλλαγές στο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας» για μείωση του ποσοστού ιδιοκτησίας από 50% σε 20% και αύξηση του ορίου κατανάλωσης ρεύματος για κλειστά ακίνητα.
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Καλεσμένη στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» βρέθηκε σήμερα Τρίτη η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία μίλησε για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για κάθε παιδί, καθώς και για την πορεία των προγραμμάτων ανακαίνισης κατοικιών και τις «Νταντάδες της Γειτονιάς».

Η υπουργός δήλωσε πως η έκτακτη πληρωμή των 150 ευρώ για κάθε παιδί ξεκίνησε από εχθές σε 950.000 οικογένειες. Πρόκειται για απόφαση του υπουργείου να δώσει μία επιπλέον ενίσχυση στους γονείς, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Όπως ανέφερε, «τα 150 ευρώ δεν είναι πανάκεια, αλλά είναι μια στήριξη που μπορεί να βοηθήσει μια οικογένεια να βγάλει λίγο πιο εύκολα τον μήνα». Μάλιστα, εξήγησε πως οι περισσότερες οικογένειες θα δουν τα χρήματα σήμερα, με μόνη εξαίρεση τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2025 και μετά. Σε αυτές τις περιπτώσεις και εφόσον εκδοθεί ΑΦΜ για τα παιδιά, η πληρωμή θα ολοκληρωθεί έως τις 10 Αυγούστου.

5.000 αιτήσεις για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς»

Σχετικά με το νέο πρόγραμμα του υπουργείου «Νταντάδες της Γειτονιάς», η Δόμνα Μιχαηλίδου ανέφερε πως το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο. Μετά από έναν μήνα αφού άνοιξε η πλατφόρμα, έχουν υποβληθεί 5.000 αιτήσεις από γονείς και 3.500 αιτήσεις από υποψήφιες νταντάδες, ενώ ήδη έχουν υπογραφεί τα πρώτα 400 συμφωνητικά.

Σύμφωνα με την υπουργό, το πρόγραμμα έχει στόχο οι γονείς να γνωρίζουν ότι τα παιδιά τους βρίσκονται σε «ασφαλή χέρια», με επιμελήτριες που διαθέτουν πιστοποιητικά, έχουν εκπαίδευση και λευκό ποινικό μητρώο και γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.

Αναφερόμενη στις καθυστερήσεις που υπήρξαν σχετικά με την έκδοση του Ποινικού Μητρώου, η υπουργός εξήγησε πως έχουν υπάρξει διευκολύνσεις με το υπουργείο να συγκεντρώνει τα ΑΜΚΑ και να τα αποστέλλει στο Πρωτοδικείο μία φορά την εβδομάδα, αντί να πηγαίνουν οι ίδιες οι αιτούσες. Επίσης διευκρίνισε ότι οι γονείς υποχρεούνται να πληρώνουν την αμοιβή και το εργόσημο της εργαζόμενης.

Εξετάζονται βελτιώσεις για την «Ανακαίνιση Κατοικίας»

Όσον αφορά στο πρόγραμμα «Ανακαίνισης Κατοικίας», η κ. Μίχαηλίδου ανέφερε πως έχουν εκδοθεί ήδη 41.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας. Όπως επεσήμανε, τα ανοιχτά ακίνητα αποτελούν την πλειονότητα των αιτήσεων, ενώ οι βεβαιώσεις των κλειστών ακινήτων είναι περίπου 1.500. Ο στόχος το προγράμματος είναι να επιστρέψουν στην αγορά περισσότερες αναξιοποίητες κατοικίες.

Η υπουργός πρόσθεσε πως εξετάζονται και δύο επιπλέον βελτιώσεις του προγράμματος σε συνεργασία με τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση, προκειμένου να ενταχθούν περισσότερα ακίνητα.

Η πρώτη αφορά στο ποσοστό ιδιοκτησίας, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι στο 50% και εξετάζεται να «πέσει» στο 20%, ώστε να μπορεί πιο εύκολα ένα ακίνητο να προχωρήσει σε ανακαίνιση. Η δεύτερη αφορά στο όριο κατανάλωσης ρεύματος για τα κλειστά ακίνητα. Όπως ανέφερε, εξετάζεται να αυξηθεί το συγκεκριμένο όριο, ώστε να συμπεριληφθούν ακίνητα που ενδεχομένως να ανοίγουν περιστασιακά για καθάρισμα και συντήρηση.

«Θέλουμε να διευκολύνουμε τους ιδιοκτήτες, να αξιοποιηθεί το υπάρχον στεγαστικό απόθεμα και να μπουν περισσότερα σπίτια στην αγορά», ανέφερε η Δόμνα Μιχαηλίδου».

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