Επίδομα παιδιού: Ποιοι πληρώνονται σήμερα - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πόσο είναι το ποσό

Snapshot Η πρώτη πληρωμή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για τα παιδιά ολοκληρώνεται σήμερα, 30 Ιουνίου, και αφορά τα παιδιά που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις του 2024.

Η δεύτερη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί έως τις 31 Αυγούστου 2026 και αφορά οικογένειες που απέκτησαν παιδί μέσα στο 2026 και ενημέρωσαν εγκαίρως τα στοιχεία τους στην ΑΑΔΕ.

Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται αυτόματα χωρίς αίτηση, μέσω της εφαρμογής myAADE, στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό.

Δικαιούχοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που πληρούν εισοδηματικά κριτήρια, με ανώτατο όριο τα 40.000 ευρώ για έγγαμους και 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαυξήσεις για κάθε επιπλέον παιδί.

Η ενίσχυση ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε παιδί και καταβάλλεται ανάλογα με τη φορολογική δήλωση, ενώ για νέα παιδιά που δηλώνονται μετά την αρχική εκκαθάριση απαιτείται καταχώριση στο μητρώο της ΑΑΔΕ έως το τέλος Ιουλίου 2026. Snapshot powered by AI

Σε δύο δόσεις θα καταβληθεί φέτος η έκτακτη ενίσχυση για οικογένειες με παιδιά, με στόχο να καλυφθούν τόσο οι ήδη καταγεγραμμένοι δικαιούχοι όσο και όσοι απέκτησαν νέο τέκνο μέσα στο έτος.

Η πρώτη φάση πληρωμών ολοκληρώνεται σήμερα, 30 Ιουνίου και αφορά τα παιδιά που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις του 2024.

Η δεύτερη θα πραγματοποιηθεί έως τις 31 Αυγούστου 2026 και θα συμπεριλάβει οικογένειες που απέκτησαν παιδί μέσα στο 2026, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ενημερώσει εγκαίρως τα στοιχεία τους στην ΑΑΔΕ.

Για την καταβολή της ενίσχυσης δεν απαιτείται αίτηση, καθώς η διαδικασία γίνεται αυτόματα βάσει των φορολογικών δεδομένων και των στοιχείων του μητρώου. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) μέσω της εφαρμογής myAADE.

Δικαιούχοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης το ανώτατο όριο ορίζεται στις 40.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου. Για μονογονεϊκές οικογένειες το όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, επίσης με αντίστοιχη προσαύξηση.

Στον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη όλα τα εξαρτώμενα τέκνα, ανεξάρτητα από το αν είναι κοινά ή μη κοινά μεταξύ των γονέων.

Η ενίσχυση ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε παιδί και η καταβολή διαφοροποιείται ανάλογα με τη φορολογική δήλωση. Στις κοινές δηλώσεις, το ποσό καταβάλλεται στον υπόχρεο. Στις χωριστές δηλώσεις, μοιράζεται μεταξύ των γονέων, ανάλογα με το ποιος έχει δηλώσει το κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Για νέα παιδιά που δηλώνονται μετά την αρχική εκκαθάριση, η ενίσχυση αποδίδεται εφόσον έχουν καταχωριστεί σωστά στο μητρώο της ΑΑΔΕ έως το τέλος Ιουλίου 2026.

Η επόμενη καταβολή έχει προγραμματιστεί έως τις 31 Αυγούστου 2026 και αφορά περιπτώσεις μεταβολών ή νέων δηλώσεων τέκνων. Βασική προϋπόθεση είναι να έχει εκδοθεί ΑΦΜ για το παιδί μέχρι συγκεκριμένη ημερομηνία τον Αύγουστο.

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