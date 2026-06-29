Ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί: Πότε και πώς θα λάβουν το επίδομα οι δικαιούχοι

Snapshot Η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Το ποσό θα κατατεθεί απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων χωρίς αίτηση, με βάση τη φορολογική δήλωση του 2024.

Το οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ για έγγαμους και 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαυξήσεις 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη, ανεκχώρητη και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο ή άλλους φορείς.

Σε περιπτώσεις χωριστών δηλώσεων, το ποσό για κοινά παιδιά μοιράζεται ισόποσα στους δύο γονείς. Snapshot powered by AI

Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026 θα ολοκληρωθεί η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε χιλιάδες οικογένειες.

Το ποσό θα κατατεθεί απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης.

Δικαιούχοι είναι οι γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και έχουν δηλώσει εξαρτώμενα τέκνα στη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2024. Έτσι, οικογένεια με δύο παιδιά θα λάβει συνολικά 300 ευρώ, με τρία παιδιά 450 ευρώ, ενώ το ποσό αυξάνεται κατά 150 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο παιδί.

Εισοδηματικά κριτήρια

Για τους έγγαμους ή όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ. Το όριο αυτό αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

Στις μονογονεϊκές οικογένειες, το αντίστοιχο εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, με την ίδια προσαύξηση των 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί μετά το πρώτο.

Στα εξαρτώμενα τέκνα περιλαμβάνονται τόσο τα κοινά όσο και τα μη κοινά παιδιά, εφόσον έχουν δηλωθεί στη φορολογική δήλωση.

Με ποιον τρόπο θα γίνει η πληρωμή στους δικαιούχους

Η ενίσχυση θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του 2024.

Όσοι προχωρήσουν σε μεταβολή των φορολογικών τους στοιχείων λόγω προσθήκης εξαρτώμενου τέκνου έως τις 31 Ιουλίου 2026, θα μπορούν να λάβουν την ενίσχυση ή τυχόν συμπληρωματικό ποσό έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Στις κοινές φορολογικές δηλώσεις το ποσό θα καταβάλλεται στον υπόχρεο της δήλωσης, ενώ στις περιπτώσεις χωριστών δηλώσεων η ενίσχυση που αντιστοιχεί στα κοινά εξαρτώμενα παιδιά θα μοιράζεται ισόποσα μεταξύ των δύο γονέων.

Αφορολόγητη κι ακατάσχετη η ενίσχυση

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη, ενώ δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, την ΑΑΔΕ, τα ασφαλιστικά ταμεία ή άλλους φορείς.

Επιπλέον, δεν υπόκειται σε κρατήσεις ή εισφορές και δεν συνυπολογίζεται στα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων.