Θεσσαλονίκη: Επίδομα 1.000 ευρώ για τη γέννηση τρίτου και τέταρτου παιδιού

Snapshot Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε επίδομα 1.000 ευρώ για κάθε τρίτο και τέταρτο παιδί σε οικογένειες της πόλης.

Προβλέπεται δωρεάν παροχή πάνων μωρού για έναν χρόνο και μείωση δημοτικών τελών κατά 70% για νέα ζευγάρια με πρώτο παιδί, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Δημιουργείται πρόγραμμα κατ’ οίκον υποστήριξης μητρότητας με κοινωνικό βοηθό και διευκολύνεται η πρόσβαση στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς».

Ο δήμος τρέχει τρία προγράμματα κοινωνικής κατοικίας, μεταξύ αυτών η διάθεση 100 διαμερισμάτων με προσιτό ενοίκιο και η μετατροπή σχολικού κτηρίου σε διαμερίσματα.

Τέσσερις παρατάξεις της αντιπολίτευσης αποχώρησαν από την ειδική συνεδρίαση διαμαρτυρόμενες για τον αποκλεισμό του ζητήματος στέγασης και την έλλειψη διαβούλευσης με εμπλεκόμενους φορείς. Snapshot powered by AI

Τη θέσπιση επιδόματος ύψους 1.000 ευρώ, εφάπαξ, για όσες οικογένειες αποκτούν τρίτο και τέταρτο παιδί ανακοίνωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, στο πλαίσιο της ειδικής συνεδρίασης για την κοινωνική πολιτική, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου.

Ο κ. Αγγελούδης εισηγήθηκε, επιπλέον, τη δωρεάν παροχή της «πάνας του μωρού», για έναν χρόνο, για το τρίτο και τέταρτο παιδί, ως μέτρο στήριξης της καθημερινότητας των γονέων, αλλά και μείωση των δημοτικών τελών κατά 70% για νέα ζευγάρια που αποκτούν πρώτο παιδί, για χρονικό διάστημα τριών ετών, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Ανακοίνωσε, επίσης, τη δημιουργία προγράμματος κατ' οίκον υποστήριξης της μητρότητας με κοινωνικό βοηθό, που θα επισκέπτεται εβδομαδιαία νέες μητέρες για να παρέχει συμβουλές φροντίδας, οδηγίες μητρότητας, ενημέρωση και σύνδεση με τις δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες, αλλά και τη διευκόλυνση πρόσβασης στο εθνικό πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στο οποίο ο δήμος Θεσσαλονίκης περιλαμβάνεται στους δήμους πιλοτικής εφαρμογής. Το πρόγραμμα προσφέρει φροντίδα βρεφών και παιδιών από πιστοποιημένους επιμελητές, δίνοντας στις οικογένειες μεγαλύτερη ευελιξία και ασφάλεια.

Όσο για το πρόβλημα της κατοικίας, ο κ. Αγγελούδης υπογράμμισε πως ο δήμος Θεσσαλονίκης «τρέχει» τρία προγράμματα όπως: η διάθεση 100 διαμερισμάτων με προσιτό ενοίκιο σε ευάλωτες και οικονομικά αδύναμες οικογένειες, η αξιοποίηση δημοτικής ακίνητης περιουσίας μέσα από το θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής αντιπαροχής και η μετατροπή του πρώην σχολικού κτηρίου της οδού Μητσάκη σε 20 διαμερίσματα κοινωνικά προσιτής κατοικίας⋅ ένα κτήριο που σήμερα δεν αξιοποιείται θα μετατραπεί σε έναν σύγχρονο χώρο κατοικίας, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των οικογενειών.

«Η στήριξη της οικογένειας, η ενίσχυση των νέων ζευγαριών, η κατά το δυνατό αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης δεν είναι μόνο κοινωνική πολιτική. Είναι πολιτική για το ίδιο το μέλλον της πόλης. Η νέα στρατηγική του δήμου Θεσσαλονίκης δεν αντιμετωπίζει την κοινωνική πολιτική ως μια σειρά αποσπασματικών παρεμβάσεων, αλλά ως ολοκληρωμένο σχεδιασμό για μια πόλη που στέκεται έμπρακτα δίπλα στον άνθρωπο, στην οικογένεια, στη νέα γενιά, στους ηλικιωμένους, στους ευάλωτους συμπολίτες μας», σημείωσε ο κ. Αγγελούδης.

Λίγο νωρίτερα, ο δήμαρχος παρουσίασε αναλυτικά όλες τις παρεμβάσεις που έγιναν από πλευράς διοίκησης για την κοινωνική πολιτική μέχρι το μέσο της θητείας της. Μίλησε για νέες δομές που «γεννήθηκαν» και άλλες που αναπτύχθηκαν, δηλώνοντας ως δημοτική αρχή υπερηφάνεια και ικανοποίηση, «που πετύχαμε από νωρίς τους προεκλογικούς μας στόχους».

Στην ειδική συνεδρίαση τοποθετήθηκαν επί του θέματος ο σημερινός αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας, Δημήτρης Σκούτας αλλά και ο τέως, Ευθύμης Χατζηθεόκλητος.

Αποχώρησε διαμαρτυρόμενη η αντιπολίτευση από τη συζήτηση

Από την ειδική συνεδρίαση και προτού ανέβει στο βήμα για τις ανακοινώσεις ο δήμαρχος, Στέλιος Αγγελούδης, αποχώρησαν τέσσερις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους για το ότι στην ειδική συνεδρίαση δεν συμπεριλήφθηκε το ζήτημα της στέγασης. Επίσης, εξέφρασαν αντιρρήσεις διότι δεν εκλήθησαν εμπλεκόμενοι φορείς και το ότι στην ημερήσια διάταξη δεν υπήρξε εισήγηση από πλευράς διοίκησης.

«Δεν θα εξυπηρετήσουμε ως κομπάρσοι αυτή τη διαδικασία του μονολόγου. Ποιος είναι ο λόγος αυτής της ειδικής συνεδρίασης;» αναρωτήθηκε ο Νίκος Νικήσιανης, επικεφαλής της «Πόλης Ανάποδα», παίρνοντας πρώτος το λόγο. Ο Σπύρος Πέγκας εκ μέρους της παράταξης «Θεσσαλονίκη για Όλους» προσέθεσε πως «κι εμείς είχαμε την εντύπωση ότι θα συζητούσαμε για κοινωνική κατοικία, τώρα βλέπουμε διεύρυνση της θεματικής και δεν έχουμε καμία ενημέρωση».

Η «Λαϊκή Συσπείρωση», με τον επικεφαλής Βασίλη Τομπουλίδη έκανε λόγο για «δυσλειτουργία και ασυνεννοησία», ενώ ανάλογη απόφαση να αποχωρήσει έλαβε και η παράταξη «Ναι στη Θεσσαλονίκη» του πρώην δημάρχου, Κωνσταντίνου Ζέρβα, που απουσίαζε από τη συζήτηση και την ενημέρωση έκανε ο πρώην αντιδήμαρχος, Κώστας Ιακώβου.

«Τι διαπίστωσα... Πως ανακοινώνετε την αποχώρησή σας από την ειδική συνεδρίαση χωρίς πρώτα να ακούσετε», τους απάντησε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης. «Είναι πικρό το ποτήρι να πρέπει να ακούς για υποδομές που έγιναν σε μόλις 2,5 χρόνια», είπε ο δήμαρχος, αμέσως μετά τις ανακοινώσεις, προσθέτοντας πως «δεν υπήρχε κανένας αιφνιδιασμός. Σήμερα ήταν μια ειδική συνεδρίαση για να δούμε την επόμενη μέρα και το νέο σχεδιασμό για την κοινωνική πολιτική».

Πηγή: ΑΠΕ