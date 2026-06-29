Έκτακτο επίδομα παιδιού: Σε δύο φάσεις η καταβολή του - Ποιοι θα λάβουν τα 150 ευρώ

Έως τις 30 Ιουνίου η πρώτη πληρωμή

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Σε δύο φάσεις η καταβολή του - Ποιοι θα λάβουν τα 150 ευρώ
TATIANA BOLARI/EUROKINISSI
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  • Το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ θα καταβληθεί σε δύο φάσεις, με την πρώτη να ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου.
  • Η πρώτη πληρωμή αφορά δικαιούχους που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, έχουν έγκυρο IBAN στην ΑΑΔΕ και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια χωρίς πρόσφατες αλλαγές στα στοιχεία των τέκνων τους.
  • Η δεύτερη φάση πληρωμής, που αφορά δικαιούχους με μεταβολές στα στοιχεία των εξαρτώμενων τέκνων, θα πραγματοποιηθεί έως τις 31 Αυγούστου λόγω αναγκαίων διασταυρώσεων και επανελέγχων.
  • Το ύψος της ενίσχυσης κυμαίνεται από 150 έως 750 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων και την οικογενειακή κατάσταση, με συγκεκριμένα όρια εισοδήματος για κάθε κατηγορία.
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Την καταβολή του έκτακτου επιδόματος παιδιού, ύψους 150 ευρώ, αναμένουν από μέρα σε μέρα οι δικαιούχοι της ενίσχυσης. Το ποσό θα καταβληθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολή κάποιας αίτησης ή επιπλέον δικαιολογητικών από την πλευρά των πολιτών.

Το μέτρο αναμένεται να ανακουφίσει εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε όλη την επικράτεια, με τις πληρωμές να ολοκληρώνονται σε δύο διαφορετικές φάσεις, ανάλογα με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.

Η πρώτη πληρωμή έως τις 30 Ιουνίου

Η πρώτη και κύρια φάση της καταβολής είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί έως τις 30 Ιουνίου. Η πληρωμή αυτή αφορά τους δικαιούχους που:

  • Είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

  • Έχουν δηλώσει έγκυρο τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) στο σύστημα της ΑΑΔΕ.

  • Πληρούν τα καθορισμένα εισοδηματικά κριτήρια.

  • Δεν έχουν προχωρήσει σε πρόσφατες αλλαγές στα στοιχεία των εξαρτώμενων τέκνων τους μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των φορολογικών τους δεδομένων.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της, η αρμόδια υπουργός είχε επιβεβαιώσει ότι η έκτακτη αυτή διαδικασία θα εκκινήσει αμέσως μετά τις 24 Ιουνίου, γεγονός που σημαίνει ότι η πίστωση των χρημάτων είναι πλέον θέμα ωρών.

Ποιοι θα πληρωθούν στη δεύτερη φάση πληρωμής

Για μια συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων, η καταβολή του επιδόματος θα μετατεθεί για το τέλος του καλοκαιριού, και συγκεκριμένα έως τις 31 Αυγούστου.

Στη δεύτερη αυτή φάση εντάσσονται οι οικογένειες στις οποίες έχουν μεσολαβήσει μεταβολές που επηρεάζουν τον τελικό υπολογισμό της ενίσχυσης. Τέτοιες περιπτώσεις είναι η προσθήκη νέου εξαρτώμενου τέκνου στο φορολογικό μητρώο ή η υποβολή διορθώσεων στα ήδη δηλωθέντα στοιχεία. Λόγω των απαραίτητων διασταυρώσεων και του επανελέγχου που πρέπει να διενεργήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να ενσωματωθούν τα νέα δεδομένα, η πληρωμή των συγκεκριμένων δικαιούχων θα παρουσιάσει μια καθυστέρηση περίπου δύο μηνών.

Βασικά όρια εισοδήματος και ύψος ενίσχυσης

Οικογενειακή Κατάσταση & ΤέκναΎψος Ενίσχυσης (€)Όριο Οικογενειακού Εισοδήματος (€)
ΑΓΑΜΟΣ
Με 1 τέκνο15039.000
Με 2 τέκνα30044.000
Με 3 τέκνα45049.000
Με 4 τέκνα60054.000
Με 5 τέκνα75059.000
ΕΓΓΑΜΟΣ
Με 1 τέκνο15040.000
Με 2 τέκνα30045.000
Με 3 τέκνα45050.000
Με 4 τέκνα60055.000
Με 5 τέκνα75060.000

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