Επίδομα παιδιού 150€: «Κλειδώνουν» οι ημερομηνίες για την έκτακτη ενίσχυση – Οι δύο φάσεις καταβολής

Πότε θα πιστωθούν τα χρήματα στους λογαριασμούς χωρίς αίτηση και ποιοι θα δουν την ενίσχυση στη δεύτερη δόση

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Επίδομα παιδιού 150€: «Κλειδώνουν» οι ημερομηνίες για την έκτακτη ενίσχυση – Οι δύο φάσεις καταβολής
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ θα καταβληθεί αυτόματα χωρίς αίτηση στους δικαιούχους τις επόμενες ημέρες.
  • Η πρώτη φάση πληρωμής έως τις 30 Ιουνίου αφορά φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας με έγκυρο IBAN και χωρίς πρόσφατες αλλαγές στα στοιχεία των τέκνων τους.
  • Η δεύτερη φάση πληρωμής έως τις 31 Αυγούστου αφορά δικαιούχους με μεταβολές στα φορολογικά στοιχεία ή προσθήκη νέου εξαρτώμενου τέκνου.
  • Οι πληρωμές γίνονται σε δύο φάσεις λόγω αναγκαίων διασταυρώσεων και ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
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Στην τελική ευθεία βρίσκεται η καταβολή του έκτακτου επιδόματος παιδιού, ύψους 150 ευρώ, με τις σχετικές πιστώσεις στους λογαριασμούς των δικαιούχων να αναμένονται τις αμέσως επόμενες ημέρες (Δευτέρα ή Τρίτη).

Η συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολή κάποιας αίτησης ή επιπλέον δικαιολογητικών από την πλευρά των πολιτών. Το μέτρο αναμένεται να ανακουφίσει εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε όλη την επικράτεια, με τις πληρωμές να ολοκληρώνονται σε δύο διαφορετικές φάσεις, ανάλογα με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.

Η πρώτη μεγάλη πληρωμή έως τις 30 Ιουνίου

Η πρώτη και κύρια φάση της καταβολής είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί έως τις 30 Ιουνίου. Η πληρωμή αυτή αφορά τους δικαιούχους που:

  • Είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

  • Έχουν δηλώσει έγκυρο τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) στο σύστημα της ΑΑΔΕ.

  • Πληρούν τα καθορισμένα εισοδηματικά κριτήρια.

  • Δεν έχουν προχωρήσει σε πρόσφατες αλλαγές στα στοιχεία των εξαρτώμενων τέκνων τους μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των φορολογικών τους δεδομένων.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της, η αρμόδια υπουργός είχε επιβεβαιώσει ότι η έκτακτη αυτή διαδικασία θα εκκινήσει αμέσως μετά τις 24 Ιουνίου, γεγονός που σημαίνει ότι η πίστωση των χρημάτων είναι πλέον θέμα ωρών.

Ποιοι θα πληρωθούν στη δεύτερη φάση του Αυγούστου

Για μια συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων, η καταβολή του επιδόματος θα μετατεθεί για το τέλος του καλοκαιριού, και συγκεκριμένα έως τις 31 Αυγούστου.

Στη δεύτερη αυτή φάση εντάσσονται οι οικογένειες στις οποίες έχουν μεσολαβήσει μεταβολές που επηρεάζουν τον τελικό υπολογισμό της ενίσχυσης. Τέτοιες περιπτώσεις είναι η προσθήκη νέου εξαρτώμενου τέκνου στο φορολογικό μητρώο ή η υποβολή διορθώσεων στα ήδη δηλωθέντα στοιχεία. Λόγω των απαραίτητων διασταυρώσεων και του επανελέγχου που πρέπει να διενεργήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να ενσωματωθούν τα νέα δεδομένα, η πληρωμή των συγκεκριμένων δικαιούχων θα παρουσιάσει μια καθυστέρηση περίπου δύο μηνών.

Βασικά όρια εισοδήματος και ύψος ενίσχυσης

Οικογενειακή Κατάσταση & ΤέκναΎψος Ενίσχυσης (€)Όριο Οικογενειακού Εισοδήματος (€)
ΑΓΑΜΟΣ
Με 1 τέκνο15039.000
Με 2 τέκνα30044.000
Με 3 τέκνα45049.000
Με 4 τέκνα60054.000
Με 5 τέκνα75059.000
ΕΓΓΑΜΟΣ
Με 1 τέκνο15040.000
Με 2 τέκνα30045.000
Με 3 τέκνα45050.000
Με 4 τέκνα60055.000
Με 5 τέκνα75060.000

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