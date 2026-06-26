Επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί – Πότε θα πληρωθεί η έκτακτη ενίσχυση σε περίπου 975.000 νοικοκυριά

Snapshot Στα τέλη Ιουνίου 2026 θα καταβληθεί αυτόματα έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί σε περίπου 975.000 νοικοκυριά που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.

Το εισοδηματικό όριο για ζευγάρι με ένα παιδί είναι 40.000 ευρώ και αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί, ενώ για μονογονεϊκές οικογένειες το όριο είναι 39.000 ευρώ με ανάλογη προσαύξηση.

Η ενίσχυση βασίζεται στη φορολογική δήλωση του 2024 και δεν απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους.

Το επίδομα καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ και είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο.

Σε περίπτωση προσθήκης εξαρτώμενου τέκνου μετά τη δήλωση του 2024, η ενίσχυση μπορεί να καταβληθεί μέχρι 31 Αυγούστου 2026 με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Snapshot powered by AI

Μέχρι 30 Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, με το συνολικό κόστος του μέτρου να ανέρχεται στα 240 εκατ. ευρώ.

Η ενίσχυση θα δοθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης, με βάση εισοδηματικά κριτήρια που, σύμφωνα με τα στοιχεία, καλύπτουν περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά.

Για ζευγάρι με ένα παιδί, το εισοδηματικό όριο ορίζεται στις 40.000 ευρώ, ενώ αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Για μονογονεϊκή οικογένεια, το όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης υπολογίζονται περίπου 975.000 νοικοκυριά, από το σύνολο των 1,2 εκατ. οικογενειών με παιδιά, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 3,3 εκατομμύρια πολίτες.

Τι ισχύει με το έκτακτο επίδομα

Πιο αναλυτικά, όπως προκύπτει από το σχετικό νομοσχέδιο, προβλέπεται ότι:

1. Για το έτος 2026 παρέχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, σε γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.

2. Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι όσοι γονείς εξαρτώμενων τέκνων έχουν δηλώσει για το φορολογικό έτος 2024 συνολικό οικογενειακό εισόδημα (υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων αυτών), ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό:

έως 40.000 ευρώ για τον έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου και

έως 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου.

Ως αριθμός εξαρτώμενων τέκνων λογίζεται το άθροισμα κοινών και μη κοινών εξαρτώμενων τέκνων.

3. Η ενίσχυση καταβάλλεται έως την 30ή Ιουνίου 2026 στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που έχει γνωστοποιηθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με βάση τα στοιχεία της περσινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των γονέων για το φορολογικό έτος 2024, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαΐου 2026.

Για τον υπολογισμό και την καταβολή της ενίσχυσης δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης από τον δικαιούχο.

Ωστόσο, ειδικά για όσους έχουν προβεί μέχρι και την 31η Ιουλίου 2026 σε δήλωση μεταβολής στοιχείων φυσικού προσώπου στο Μητρώο της ΑΑΔΕ, λόγω προσθήκης εξαρτώμενου τέκνου μετά την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2024, η ενίσχυση (ή τυχόν επιπλέον ποσό) δύναται να καταβληθεί μέχρι και την 31η Αυγούστου 2026, με βάση πάντα τα εισοδηματικά όρια που αντιστοιχούν στον κάθε τύπο νοικοκυριού.

Πώς καταβάλλεται η ενίσχυση

Η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά τέκνο, καταβάλλεται ως εξής:

α) Σε περίπτωση υποβολής κοινής φορολογικής δήλωσης έγγαμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον σύζυγο ή στο μέρος συμφώνου συμβίωσης που έχει δηλωθεί ως υπόχρεος, στην εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2024.

β) Σε περίπτωση υποβολής χωριστών φορολογικών δηλώσεων των γονέων, η ενίσχυση που αφορά στα κοινά εξαρτώμενα τέκνα καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε έκαστο γονέα. Για τα μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε έκαστο γονέα, εάν και οι δύο γονείς τα δηλώνουν ως εξαρτώμενα, άλλως καταβάλλεται στο σύνολό της στον γονέα που τα δηλώνει ως εξαρτώμενα.

γ) Σε περίπτωση προσθήκης εξαρτώμενου τέκνου μετά την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2024, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε κάθε γονέα, εάν το τέκνο εμφανίζεται κατά την 31η Ιουλίου 2026 στο Μητρώο της ΑΑΔΕ ως εξαρτώμενο τέκνο δύο γονέων. Διαφορετικά καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στον γονέα που το δηλώνει ως εξαρτώμενο.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με χρέη που έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και δεν λαμβάνεται υπόψη στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.