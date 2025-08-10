«Σιωπηλός δολοφόνος»: Γιατί ο καύσωνας είναι μία υποτιμημένη απειλή

O καύσωνας που έπληξε στις αρχές Ιουλίου την Ευρώπη, κόστισε τη ζωή σε 2.300 ανθρώπους σε 12 πόλεις σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις που δημοσιεύθηκαν, με την Φρέντερικ Ότο, μία από τις συμμετέχουσες στην έρευνα, να δηλώνει πώς ο αριθμός έπρεπε να «τραβήξει κάποια προσοχή» και να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου με την ελπίδα να αποφευχθούν περισσότεροι άσκοποι θάνατοι.

Η ζέστη μπορεί να στοιχίσει δεκάδες χιλιάδες ζωές κατά τη διάρκεια των ευρωπαϊκών καλοκαιριών, αλλά συνήθως χρειάζονται μήνες, ακόμη και χρόνια, για να μετρηθεί το κόστος αυτού του «σιωπηλού δολοφόνου».

Η Ότο επιστήμονας του κλίματος στο Imperial College του Λονδίνου και οι συνεργάτες της δημοσίευσαν τη μερική εκτίμησή τους μόλις μια εβδομάδα μετά την κορύφωση των θερμοκρασιών στη δυτική Ευρώπη.

Αν και οι υποκείμενες μέθοδοι δεν ήταν καινούργιες, οι επιστήμονες δήλωσαν ότι ήταν η πρώτη μελέτη που συνδέει τους θανάτους από κύματα καύσωνα με την κλιματική αλλαγή τόσο σύντομα μετά το συγκεκριμένο γεγονός.

Μεγάλη υπόθεση

Η επιστήμη μπορεί να δείξει, με αυξανόμενη ταχύτητα και αυτοπεποίθηση, ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή κάνει τα κύματα καύσωνα θερμότερα και συχνότερα.

Σε αντίθεση με τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές, η θερμότητα σκοτώνει σιωπηλά, με παρατεταμένη έκθεση που προκαλεί θερμοπληξία, ανεπάρκεια οργάνων και θάνατο.

Οι άρρωστοι και οι ηλικιωμένοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι, αλλά το ίδιο και οι νεότεροι άνθρωποι που ασκούνται ή εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους.

Ενώνοντας τις δυνάμεις τους, το Imperial College London και το London School of Hygiene & Tropical Medicine επέλεξαν να αναδείξουν τη θνησιμότητα - όχι μόνο την ένταση - της ζέστης μεταξύ 23 Ιουνίου και 2 Ιουλίου.

Συνδυάζοντας ιστορικά καιρικά φαινόμενα και δημοσιευμένα δεδομένα θνησιμότητας, εκτίμησαν ότι η κλιματική αλλαγή έκανε το κύμα καύσωνα κατά 1 με 4 βαθμούς Κελσίου θερμότερο σε 12 πόλεις, ανάλογα με την τοποθεσία, και ότι 2.300 άνθρωποι πιθανότατα έχασαν τη ζωή τους.

Αλλά σε μια αξιοσημείωτη πρωτιά, υπολόγισαν ότι το 65% αυτών των θανάτων - περίπου 1.500 άνθρωποι σε πόλεις όπως το Λονδίνο, το Παρίσι και η Αθήνα - δεν θα είχαν συμβεί σε έναν κόσμο χωρίς την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Υποτιμημένη απειλή

Η μελέτη ήταν απλώς ένα στιγμιότυπο του ευρύτερου κύματος καύσωνα που έπληξε κατά τη διάρκεια του θερμότερου Ιουνίου που έχει καταγραφεί ποτέ στη δυτική Ευρώπη και έστειλε τις θερμοκρασίες στα ύψη στους 46 βαθμούς Κελσίου στην Ισπανία και την Πορτογαλία.

Ο πραγματικός απολογισμός ήταν πιθανότατα πολύ υψηλότερος, ανέφεραν οι συγγραφείς, σημειώνοντας ότι οι θάνατοι από θερμότητα είναι ευρέως υποτιμημένοι.

Έκτοτε, η Τουρκία, η Ελλάδα και η Βουλγαρία έχουν υποστεί νέα κύματα καύσωνα και θανατηφόρες πυρκαγιές.

Αν και ανοίγει νέους δρόμους, η μελέτη δεν έχει υποβληθεί σε αξιολόγηση από ομοτίμους, μια αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης που μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από ένα χρόνο.

Η μελέτη είχε περιορισμούς, αλλά βασίστηκε σε ισχυρή και καθιερωμένη επιστημονική μεθοδολογία, δήλωσαν αρκετοί ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες.