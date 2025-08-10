«Σιωπηλός δολοφόνος»: Γιατί ο καύσωνας είναι μία υποτιμημένη απειλή

Το κόστος σύμφωνα με τους επιστήμονες από τα θερμότερα και συχνότερα κύματα καύσωνα θέλει χρόνια για να μετρηθεί 

Newsbomb

«Σιωπηλός δολοφόνος»: Γιατί ο καύσωνας είναι μία υποτιμημένη απειλή
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

O καύσωνας που έπληξε στις αρχές Ιουλίου την Ευρώπη, κόστισε τη ζωή σε 2.300 ανθρώπους σε 12 πόλεις σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις που δημοσιεύθηκαν, με την Φρέντερικ Ότο, μία από τις συμμετέχουσες στην έρευνα, να δηλώνει πώς ο αριθμός έπρεπε να «τραβήξει κάποια προσοχή» και να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου με την ελπίδα να αποφευχθούν περισσότεροι άσκοποι θάνατοι.

Η ζέστη μπορεί να στοιχίσει δεκάδες χιλιάδες ζωές κατά τη διάρκεια των ευρωπαϊκών καλοκαιριών, αλλά συνήθως χρειάζονται μήνες, ακόμη και χρόνια, για να μετρηθεί το κόστος αυτού του «σιωπηλού δολοφόνου».

Η Ότο επιστήμονας του κλίματος στο Imperial College του Λονδίνου και οι συνεργάτες της δημοσίευσαν τη μερική εκτίμησή τους μόλις μια εβδομάδα μετά την κορύφωση των θερμοκρασιών στη δυτική Ευρώπη.

Αν και οι υποκείμενες μέθοδοι δεν ήταν καινούργιες, οι επιστήμονες δήλωσαν ότι ήταν η πρώτη μελέτη που συνδέει τους θανάτους από κύματα καύσωνα με την κλιματική αλλαγή τόσο σύντομα μετά το συγκεκριμένο γεγονός.

Μεγάλη υπόθεση

Η επιστήμη μπορεί να δείξει, με αυξανόμενη ταχύτητα και αυτοπεποίθηση, ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή κάνει τα κύματα καύσωνα θερμότερα και συχνότερα.

Σε αντίθεση με τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές, η θερμότητα σκοτώνει σιωπηλά, με παρατεταμένη έκθεση που προκαλεί θερμοπληξία, ανεπάρκεια οργάνων και θάνατο.

Οι άρρωστοι και οι ηλικιωμένοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι, αλλά το ίδιο και οι νεότεροι άνθρωποι που ασκούνται ή εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους.

Ενώνοντας τις δυνάμεις τους, το Imperial College London και το London School of Hygiene & Tropical Medicine επέλεξαν να αναδείξουν τη θνησιμότητα - όχι μόνο την ένταση - της ζέστης μεταξύ 23 Ιουνίου και 2 Ιουλίου.

Συνδυάζοντας ιστορικά καιρικά φαινόμενα και δημοσιευμένα δεδομένα θνησιμότητας, εκτίμησαν ότι η κλιματική αλλαγή έκανε το κύμα καύσωνα κατά 1 με 4 βαθμούς Κελσίου θερμότερο σε 12 πόλεις, ανάλογα με την τοποθεσία, και ότι 2.300 άνθρωποι πιθανότατα έχασαν τη ζωή τους.

Αλλά σε μια αξιοσημείωτη πρωτιά, υπολόγισαν ότι το 65% αυτών των θανάτων - περίπου 1.500 άνθρωποι σε πόλεις όπως το Λονδίνο, το Παρίσι και η Αθήνα - δεν θα είχαν συμβεί σε έναν κόσμο χωρίς την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Υποτιμημένη απειλή

Η μελέτη ήταν απλώς ένα στιγμιότυπο του ευρύτερου κύματος καύσωνα που έπληξε κατά τη διάρκεια του θερμότερου Ιουνίου που έχει καταγραφεί ποτέ στη δυτική Ευρώπη και έστειλε τις θερμοκρασίες στα ύψη στους 46 βαθμούς Κελσίου στην Ισπανία και την Πορτογαλία.

Ο πραγματικός απολογισμός ήταν πιθανότατα πολύ υψηλότερος, ανέφεραν οι συγγραφείς, σημειώνοντας ότι οι θάνατοι από θερμότητα είναι ευρέως υποτιμημένοι.

Έκτοτε, η Τουρκία, η Ελλάδα και η Βουλγαρία έχουν υποστεί νέα κύματα καύσωνα και θανατηφόρες πυρκαγιές.

Αν και ανοίγει νέους δρόμους, η μελέτη δεν έχει υποβληθεί σε αξιολόγηση από ομοτίμους, μια αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης που μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από ένα χρόνο.

Η μελέτη είχε περιορισμούς, αλλά βασίστηκε σε ισχυρή και καθιερωμένη επιστημονική μεθοδολογία, δήλωσαν αρκετοί ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις έως τέλος Αυγούστου: Τι ισχύει για καταναλωτές και καταστηματάρχες

03:20ΚΟΣΜΟΣ

«Σιωπηλός δολοφόνος»: Γιατί ο καύσωνας είναι μία υποτιμημένη απειλή - Ανιχνεύοντας τη σχέση θανάτων - κλιματικής αλλαγή

02:55ΚΟΣΜΟΣ

Ξύπνησε από το κώμα την ώρα που πήγαν να δώσουν τα όργανά της - Πίεζαν για να συνεχίσουν

02:30ΚΟΣΜΟΣ

Οκτάχρονος που πέθανε και επανήλθε στη ζωή εξομολογείται τι είδε στην «άλλη πλευρά»

02:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 14 Αυγούστου

01:40WHAT THE FACT

Το κουμπί στο κλιματιστικό που λίγοι γνωρίζουν - Πώς μειώνει τον λογαριασμό ρεύματος

01:15ΥΓΕΙΑ

Η απότομη διακοπή της σωματικής δραστηριότητας επηρεάζει την καρδιαγγειακή υγεία σε μεσήλικες άνδρες

00:50ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Οι Γκρίζοι Λύκοι στοχεύουν στους νέους - «Από τα πιο επικίνδυνα εξτρεμιστικά κινήματα»

00:25ΚΟΣΜΟΣ

Οι Περσείδες επiιστρέφουν, αλλά η Σελήνη θα μπει εμπόδιο

00:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αύγουστος με χιόνι στην Ελλάδα – Πού και πότε συνέβη

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Δύο αιφνίδιοι θάνατοι σε Χανιά και Ρέθυμνο μέσα σε λίγες ώρες

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε δύο Ιταλούς στο Λιμάνι του Πειραιά: Kαταζητούνταν για ξέπλυμα χρήματος

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στη Σαμοθράκη - Μάχη για να οριοθετηθεί το πύρινο μέτωπο

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στους Αγίους Θεοδώρους για εξαφάνιση 25χρονου

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντικός αριθμός ενάρξεων πυρκαγιών λόγω δραστηριοτήτων και εργασιών στην ύπαιθρο

23:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Το προσπαθεί για την «βόμβα» Ζαφείρη, πρόβλημα η Σλάβια

23:19LIFESTYLE

Δώρα Παντέλη: Ρομαντικό δείπνο με τον σύζυγο της και το νεογέννητο αγοράκι τους

23:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μια φρικιαστική ανακάλυψη λύνει το μυστήριο μιας ανεξήγητης εξαφάνισης το 1997

23:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε κλοιό ακραίου πυρομετεωρολογικού κινδύνου η χώρα μέχρι την Τετάρτη

22:56ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τένις: Καλό ξεκίνημα και νίκη για τον Τσιτσιπά στο Σινσινάτι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
02:30ΚΟΣΜΟΣ

Οκτάχρονος που πέθανε και επανήλθε στη ζωή εξομολογείται τι είδε στην «άλλη πλευρά»

23:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μια φρικιαστική ανακάλυψη λύνει το μυστήριο μιας ανεξήγητης εξαφάνισης το 1997

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Συλλήψεις υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά στην Κερατέα - Αναζητείται διευθυντικό στέλεχος

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Αυγουστιάτικη Πανσέληνος: Μάγεψε τα πλήθη το φεγγάρι του Οξύρρυγχου

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

22:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα – Σερβία 66-76: Χωρίς Γιάννη και με κορυφαίο Μήτογλου το πάλεψε η Εθνική

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στη Σαμοθράκη - Μάχη για να οριοθετηθεί το πύρινο μέτωπο

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τι εννοεί ο Τραμπ με την ανταλλαγή εδαφών - Χάρτης

09:16WHAT THE FACT

Τι να κάνετε αν σας πλησιάσει σφήκα - Το συχνότερο λάθος

13:34ΥΓΕΙΑ

Λένα Σαμαρά: Η αντιμετώπιση στο Σισμανόγλειο, η μεταφορά στον Ευαγγελισμό και η ανακοπή - Δραματικές ώρες για τον Αντώνη και τη Γεωργία

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Μέριλιν Μονρόε: Οι δραματικές στιγμές στην ψυχιατρική κλινική και ο διάλογος με την Τζάκι Κένεντι

00:50ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Οι Γκρίζοι Λύκοι στοχεύουν στους νέους - «Από τα πιο επικίνδυνα εξτρεμιστικά κινήματα»

20:02LIFESTYLE

Μιχάλης Μητρούσης: Συγκλονίζει για το σοβαρό τροχαίο στη Συγγρού - «Με σκέπασε η Παναγιά»

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντικός αριθμός ενάρξεων πυρκαγιών λόγω δραστηριοτήτων και εργασιών στην ύπαιθρο

21:06ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Ρίγη συγκίνησης - Εγκαίνια μνημείου Ισαάκ και Σολωμού- Στο σημείο η μοτοσικλέτα του Τάσου

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: «Αγγελούδι μου, αδερφούλα μου… Πώς να αντέξω χωρίς εσένα;» - Συγκινεί ο αδερφός της

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Σαν σήμερα: Πώς ο Σήφης Μιγάδης έσωσε 392 ζωές στον αέρα πάνω από την Αθήνα - Το θαύμα της Ολυμπιακής που ακόμα μελετά η Boeing

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Κατάταξη στο Στρατό Ξηράς με την επόμενη, 2025 Ε΄/ΕΣΣΟ

20:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρισόν Χολμς: «Να ανταποδώσω αυτή την αγάπη – Ενθουσιάστηκα μόλις είδα το νερό και τα βουνά»

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Η καυστική ανάρτηση του Ανδρέα Πετρουλάκη - «Ήττα του κοινά αποδεκτού ήθους»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ