Νέο κύμα καύσωνα απειλεί την Ευρώπη: Στο «κόκκινο» Ισπανία και Πορτογαλία με 44°C

Περιοχές της Ισπανίας και της Πορτογαλίας απειλούνται ξανά με καύσωνα, την ώρα που συνθήκες ξηρασίας σαρώνουν τη Βόρεια Αμερική

Newsbomb

Νέο κύμα καύσωνα απειλεί την Ευρώπη: Στο «κόκκινο» Ισπανία και Πορτογαλία με 44°C
AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά από μια περίοδο ψυχρότερου καιρού, περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης αντιμετωπίζουν νέο κύμα καύσωνα καθώς ο ζεστός αέρας πάνω από τη νοτιοδυτική Ευρώπη κινείται βορειοδυτικά. Από το τέλος Ιουλίου, μεγάλα τμήματα της Ιβηρικής χερσονήσου έχουν βιώσει επίμονη ζέστη, με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν συχνά έως τους 40°C.

Την περασμένη Πέμπτη, ένας μετεωρολογικός σταθμός 350 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας στην ισπανική πόλη Talavera de la Reina κατέγραψε μέγιστη θερμοκρασία 42,7°C, περίπου 18°C πάνω από το τοπικό όριο του Αυγούστου.

Αυτή η έντονη ζέστη επικράτησε στη νότια Γαλλία στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, οδηγώντας ορισμένες περιοχές στους 30°C. Σε συνδυασμό με τα ξερά εδάφη, οι συνθήκες είναι ιδανικές για την εξάπλωση πυρκαγιών.

Στην Οντ της Οξιτανίας, μια πυρκαγιά που ξεκίνησε στις 5 Αυγούστου επεκτάθηκε σε μια περιοχή στο μέγεθος του Παρισιού μέσα σε λίγες μέρες, και έγινε η μεγαλύτερη πυρκαγιά της Γαλλίας εδώ και 75 χρόνια. Ένα άτομο πέθανε και 13 άλλοι τραυματίστηκαν, 11 εκ των οποίων πυροσβέστες.

Ένα ευρύ σύστημα υψηλής πίεσης που μετατοπίζεται ανατολικά σε όλη την ήπειρο αναμένεται να σαρώσει τη θερμή αέρια μάζα βόρεια και ανατολικά, ανεβάζοντας τις θερμοκρασίες κατά 10-15 βαθμούς Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο στη βόρεια Γαλλία, την Αγγλία και την κεντρική και ανατολική Ευρώπη αυτή την εβδομάδα.

Αύριο η θερμοκρασία σε περιοχές της Γαλλίας θα φτάσει τους 35-40 βαθμούς Κελσίου, με το θερμόμετρο σε ορισμένες περιοχές να ανεβαίνουν στους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε τμήματα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας θα μπορούσαν να φτάσουν τους 43-44 βαθμούς Κελσίου. Ο ζεστός καιρός αναμένεται στη συνέχεια να επεκταθεί στη Γερμανία και τη δυτική Πολωνία την Τετάρτη και την Πέμπτη, όπου είναι πιθανό να φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Με τη νότια και νοτιοδυτική Ευρώπη να υφίσταται ήδη έντονη ζέστη, η άφιξη αυτού του θερμού αέρα στα κεντρικά και ανατολικά μέρη είναι πιθανό να σηματοδοτήσει την έναρξη ενός εκτεταμένου καύσωνα που θα μπορούσε να διαρκέσει για αρκετές ημέρες.

Εν τω μεταξύ, οι πυρκαγιές συνεχίζουν να καίνε στην Ελλάδα και την Τουρκία, ενώ στην άλλη όχθη του Ατλαντικού οι ξηρές συνθήκες έχουν εντείνει την περίοδο των πυρκαγιών στη Βόρεια Αμερική.

Στο τέλος Ιουνίου, ένα περιφερειακό παρατηρητήριο ανέφερε συνθήκες ξηρασίας στο 22% του Μεξικού, στο 34% του Καναδά και στο 27% των ΗΠΑ, επηρεάζοντας σχεδόν 60 εκατομμύρια ανθρώπους συνολικά, με τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο να βρίσκονται στα δυτικά μέρη της ηπείρου.

Πολλές πυρκαγιές καίνε σε αυτές τις περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων από τις 714 ενεργές πυρκαγιές του Καναδά, φέρνοντας εκτεταμένη κακή ποιότητα αέρα και χαμηλή ορατότητα.

Μια αξιολόγηση της ξηρασίας στον Καναδά έδειξε ότι οι ανατολικές περιοχές γλίτωσαν σε μεγάλο βαθμό στα τέλη Ιουνίου. Ωστόσο, οι βροχοπτώσεις στην περιοχή ήταν σημαντικά κάτω από το μέσο όρο από τις αρχές του καλοκαιριού. Τώρα, με θερμοκρασίες 10-15°C υψηλότερες από το κανονικό υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία για ελλείψεις νερού και νέες πυρκαγιές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:13ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Φωτιά κοντά στη λίμνη Βουλκαριά

15:12ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Ο στρατός της χώρας συρρικνώθηκε κατά 20% λόγω του χαμηλού ποσοστού γεννήσεων

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας: Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση προς Μελιγαλά - Ενισχυμένες δυνάμεις

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Faberge: Πωλήθηκε ο ιστορικός οίκος έναντι $50 εκατ. - Αλλάζουν χέρια τα πολύτιμα αυγά

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τρίτη (12/8) σε Αττική και ακόμα 9 περιφέρειες

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Περσείδες: Κορυφώνεται απόψε το φαινόμενο – Θεαματική «βροχή» αστεριών

14:42LIFESTYLE

Simone Susinna: Ο διάσημος ηθοποιός των ταινιών «365 Days» στην Μύκονο - Δείτε βίντεο

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Νέο κύμα καύσωνα απειλεί την Ευρώπη: Στο «κόκκινο» Ισπανία και Πορτογαλία με 44°C

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στην Αθηνών - Σουνίου: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό κοντά στις Τρύπες του Καραμανλή

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Μαμά τάισε το πόνι της κόρης της στα λιοντάρια ζωολογικού κήπου - Πώς εξηγεί την απόφασή της

14:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Κορυφαίος Ισπανός παίκτης στο εξωτερικό ο Χουάντσο!

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Αυτόπτης μάρτυρας σε εμπρηστική ενέργεια ο δήμαρχος - Αίτημα για κήρυξη σε έκτακτη ανάγκη

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Το σπαρακτικό αντίο του Αντώνη Σαμαρά στην κόρη του: «Ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια - Στο καλό Λένα»

14:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλις Κούπερ: «Το Muppet show είναι η αγαπημένη μου εκπομπή»

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κατάδυση στο βαθύτερο σπήλαιο της χώρας – Βούτηξαν στα 1.100 μέτρα στον Γουργούθακα

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Χαβάη: Σκάφος «ξεβράστηκε» σε παραλία της Χονολουλού λόγω ισχυρών ανέμων - Δείτε βίντεο

14:06ΚΟΣΜΟΣ

Φοβάται ο Γιάννης το θεριό - Viral το βίντεο της συνάντησης ανθρώπου με λιοντάρι

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο οδοκαθαριστής που γρονθοκοπήθηκε από πολίτη

13:46LIFESTYLE

Εμμα Τόμσον: «Θα μπορούσα να είχα αλλάξει την ιστορία της Αμερικής»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:21ΕΛΛΑΔΑ

Το σπαρακτικό αντίο του Αντώνη Σαμαρά στην κόρη του: «Ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια - Στο καλό Λένα»

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Άφατη θλίψη στο Α' Νεκροταφείο - Συντετριμμένοι Αντώνης, Γεωργία και Κώστας Σαμαράς

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ριζική αλλαγή από τις 20 Αυγούστου - Ετοιμάστε τα μπουφάν

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Μαμά τάισε το πόνι της κόρης της στα λιοντάρια ζωολογικού κήπου - Πώς εξηγεί την απόφασή της

13:41ΚΟΣΜΟΣ

«Η άγνωστη του Σηκουάνα»: Το μυστήριο του χαμογελαστού πτώματος που έσωσε εκατομμύρια ζωές

11:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: «Έκλαιγα και του έλεγα να σταματήσει» - Ανατριχίλα από την μαρτυρία της 10χρονης

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Περσείδες: Κορυφώνεται απόψε το φαινόμενο – Θεαματική «βροχή» αστεριών

12:47ΕΛΛΑΔΑ

«Κουράγιο πρόεδρε»: Η άφιξη Αντώνη, Γεωργίας και Κώστα Σαμαρά για την κηδεία της Λένας Σαμαρά

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι ανακαλύπτουν τις... ελληνικές ρίζες τους - Η νέα τάση στο TikTok με τα τεστ DNA

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Καμένα Βούρλα: Μεγάλη αναστάτωση για 6χρονο που χάθηκε - Τον βρήκαν δύο χιλιόμετρα μακριά

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Ανάς αλ Σαρίφ: Το τελευταίο μήνυμα του Παλαιστίνιου δημοσιογράφου - «Nα γίνει το αίμα μου, φως προς την ελευθερία»

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή στους διαρρήκτες: Αυτό είναι το νέο... παλιό κόλπο για να σας τσεκάρουν

13:14LIFESTYLE

Τα πλουσιότερα μοντέλα στον κόσμο - Η έκπληξη στην 1η θέση

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Σεϊρλή: «Αντίο, Σοφάκι… Σε πήρε το κύμα…» - Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά την ηθοποιό

07:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει από αύριο στις ελληνικές τράπεζες - Τι θα ισχύσει με την ανάληψη μετρητών από τα ΑΤΜ

00:50ΕΛΛΑΔΑ

Ασφαλείς στην Πάρο οι δύο επιβαίνοντες του ιστιοφόρου – Αντιδράσεις από επιβάτες πλοίου γιατί συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης!

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας: Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση προς Μελιγαλά - Ενισχυμένες δυνάμεις

07:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Πριν το κόμμα θα κάνει εμφάνιση έκπληξη στη ΔΕΘ- Γιατί στήνει δίπολο από το παρελθόν

13:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο εφιάλτης της πείνας στη Γάζα: Μαύρη αγορά, λεηλασίες και συμμορίες απελπισμένων - Ρύζι και αλεύρι... από χρυσάφι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ