Νέο κύμα καύσωνα απειλεί την Ευρώπη: Στο «κόκκινο» Ισπανία και Πορτογαλία με 44°C

Μετά από μια περίοδο ψυχρότερου καιρού, περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης αντιμετωπίζουν νέο κύμα καύσωνα καθώς ο ζεστός αέρας πάνω από τη νοτιοδυτική Ευρώπη κινείται βορειοδυτικά. Από το τέλος Ιουλίου, μεγάλα τμήματα της Ιβηρικής χερσονήσου έχουν βιώσει επίμονη ζέστη, με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν συχνά έως τους 40°C.

Την περασμένη Πέμπτη, ένας μετεωρολογικός σταθμός 350 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας στην ισπανική πόλη Talavera de la Reina κατέγραψε μέγιστη θερμοκρασία 42,7°C, περίπου 18°C πάνω από το τοπικό όριο του Αυγούστου.

Αυτή η έντονη ζέστη επικράτησε στη νότια Γαλλία στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, οδηγώντας ορισμένες περιοχές στους 30°C. Σε συνδυασμό με τα ξερά εδάφη, οι συνθήκες είναι ιδανικές για την εξάπλωση πυρκαγιών.

Στην Οντ της Οξιτανίας, μια πυρκαγιά που ξεκίνησε στις 5 Αυγούστου επεκτάθηκε σε μια περιοχή στο μέγεθος του Παρισιού μέσα σε λίγες μέρες, και έγινε η μεγαλύτερη πυρκαγιά της Γαλλίας εδώ και 75 χρόνια. Ένα άτομο πέθανε και 13 άλλοι τραυματίστηκαν, 11 εκ των οποίων πυροσβέστες.

Ένα ευρύ σύστημα υψηλής πίεσης που μετατοπίζεται ανατολικά σε όλη την ήπειρο αναμένεται να σαρώσει τη θερμή αέρια μάζα βόρεια και ανατολικά, ανεβάζοντας τις θερμοκρασίες κατά 10-15 βαθμούς Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο στη βόρεια Γαλλία, την Αγγλία και την κεντρική και ανατολική Ευρώπη αυτή την εβδομάδα.

Αύριο η θερμοκρασία σε περιοχές της Γαλλίας θα φτάσει τους 35-40 βαθμούς Κελσίου, με το θερμόμετρο σε ορισμένες περιοχές να ανεβαίνουν στους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε τμήματα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας θα μπορούσαν να φτάσουν τους 43-44 βαθμούς Κελσίου. Ο ζεστός καιρός αναμένεται στη συνέχεια να επεκταθεί στη Γερμανία και τη δυτική Πολωνία την Τετάρτη και την Πέμπτη, όπου είναι πιθανό να φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Με τη νότια και νοτιοδυτική Ευρώπη να υφίσταται ήδη έντονη ζέστη, η άφιξη αυτού του θερμού αέρα στα κεντρικά και ανατολικά μέρη είναι πιθανό να σηματοδοτήσει την έναρξη ενός εκτεταμένου καύσωνα που θα μπορούσε να διαρκέσει για αρκετές ημέρες.

Εν τω μεταξύ, οι πυρκαγιές συνεχίζουν να καίνε στην Ελλάδα και την Τουρκία, ενώ στην άλλη όχθη του Ατλαντικού οι ξηρές συνθήκες έχουν εντείνει την περίοδο των πυρκαγιών στη Βόρεια Αμερική.

Στο τέλος Ιουνίου, ένα περιφερειακό παρατηρητήριο ανέφερε συνθήκες ξηρασίας στο 22% του Μεξικού, στο 34% του Καναδά και στο 27% των ΗΠΑ, επηρεάζοντας σχεδόν 60 εκατομμύρια ανθρώπους συνολικά, με τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο να βρίσκονται στα δυτικά μέρη της ηπείρου.

Πολλές πυρκαγιές καίνε σε αυτές τις περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων από τις 714 ενεργές πυρκαγιές του Καναδά, φέρνοντας εκτεταμένη κακή ποιότητα αέρα και χαμηλή ορατότητα.

Μια αξιολόγηση της ξηρασίας στον Καναδά έδειξε ότι οι ανατολικές περιοχές γλίτωσαν σε μεγάλο βαθμό στα τέλη Ιουνίου. Ωστόσο, οι βροχοπτώσεις στην περιοχή ήταν σημαντικά κάτω από το μέσο όρο από τις αρχές του καλοκαιριού. Τώρα, με θερμοκρασίες 10-15°C υψηλότερες από το κανονικό υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία για ελλείψεις νερού και νέες πυρκαγιές.

