«Καλός πολίτης» η πριγκίπισσα της Ισπανίας: «Έσπασε» το πρωτόκολλο ο Βασιλιάς για την κόρη του

Snapshot Η ινφάντα Λεονόρ ολοκλήρωσε τη στρατιωτική της εκπαίδευση μετά από τρία χρόνια σε ξηρά, αέρα και θάλασσα.

Κατά την τελετή απονομής διαταγμάτων, ο βασιλιάς Φελίπε VI έσπασε το πρωτόκολλο αγκαλιάζοντας συγκινημένος την κόρη του.

Η βασίλισσα Λετίσια και η πριγκίπισσα Σοφία παρακολούθησαν περήφανες την τελετή από δεύτερο ρόλο.

Η εκδήλωση τροποποιήθηκε λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αλμερία, με ακύρωση της πρόποσης και συντομότερη ομιλία του βασιλιά.

Η πριγκίπισσα Λεονόρ θα παραμείνει απασχολημένη με τις πριγκιπικές υποχρεώσεις της τις επόμενες εβδομάδες και δεν θα φύγει για διακοπές. Snapshot powered by AI

Μία ιστορική ημέρα σηματοδότησε για τη βασιλική οικογένεια της Ισπανίας, η ολοκλήρωση της στρατιωτικής θητείας της ινφάντα Λεονόρ, μετά από τρία χρόνια εντατικής εκπαίδευσης σε στεριά, αέρα και θάλασσα.

Στην τελετή για την απονομή των Βασιλικών Διαταγμάτων Διορισμού στη Γενική Ακαδημία Aεροπορίας και Διαστήματος, που έγιναν στη σκιά της μεγάλης πυρκαγιάς που μαίνεται στην Αλμερία, η 20χρονη είχε στο πλευρό της σύσσωμη την οικογένειά της, τους γονείς της και την αδελφή της.

La Academia General del Aire y del Espacio celebra hoy la entrega de los Reales Despachos a 111 nuevos tenientes, en un acto presidido por Sus Majestades los Reyes al que asiste la ministra de Defensa y en el que la Princesa de Asturias recibe la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico. pic.twitter.com/n29XSuxiWO — Ministerio Defensa (@Defensagob) July 10, 2026





Η νεαρή πριγκίπισσα βρέθηκε στο επίκεντρο, στη δική της στιγμή δόξας, ως μελλοντική Αρχηγός του Κράτους και Ανώτατη Διοικητής των Ενόπλων Δυνάμεων.

Με όλα τα βλέμματα στραμμένα πάνω της, παρέλασε και πρωταγωνίστησε σε μια ιστορική στιγμή μαζί με τον πατέρα της. Μέχρι τότε τα πάντα λειτούργησαν όπως προστάζει το πρωτόκολλο, κάτι που άλλαξε όταν ο Ισπανός μονάρχης πλησίασε την κόρη του για να της απονείμει τα παράσημα. Σε μια τρυφερή κίνηση, ο πατέρας αγκάλιασε συγκινημένος την κόρη του, αψηφώντας τις βασιλικές επιταγές.

? La princesa Leonor pone fin a su formación militar en la AGA de San Javier



? Así ha sido el momento en el que su padre, el rey Felipe VI, le ha hecho entrega de la distinción pic.twitter.com/d9d9jDgsRA — La 7 (@la7tele) July 10, 2026

Σε δεύτερο ρόλο, η βασίλισσα Λετίσια και η πριγκίπισσα Σοφία, που παρακολουθούσαν περήφανες τη σκηνή.

Αμέσως μετά η πριγκίπισσα των Αστουριών έφτασε στο σημείο όπου βρισκόταν η αδελφή και η μητέρα της, αγκάλιασαν η μία την άλλη και στη συνέχεια παρακολούθησαν μαζί το υπόλοιπο της στρατιωτικής τελετής.

Στην εκδήλωση υπήρξαν αλλαγές, λόγω της φονικής πυρκαγιάς στην Αλμερία,υπήρξαν τροποποιήσεις. Ακυρώθηκε η επακόλουθη πρόποση, ενώ η ομιλία που συνήθως εκφωνεί ο Φελίπε σε τέτοιες εκδηλώσεις ήταν συντομότερη από ό,τι σε άλλες περιπτώσεις.

Η πριγκίπισσα Λεονόρ, δεν θα φύγει ακόμα για διακοπές, καθώς έχει ένα πλήθος υποχρεώσεων στις οποίες πρέπει να παραστεί τις επόμενες εβδομάδες.

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