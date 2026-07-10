Ινδία: Άγριο λιντσάρισμα στις διαδηλώσεις για τον βιασμό και τη δολοφονία 11χρονης - Σκληρές εικόνες

Snapshot Η αστυνομία της Ινδίας συνέλαβε δεκάδες άτομα για βίαια επεισόδια και φθορές κατά τις διαδηλώσεις για τον βιασμό και τη δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού στη Δυτική Βεγγάλη.

Ένα άτομο λιντσαρίστηκε από εξαγριωμένα πλήθη κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, ενώ οι διαδηλωτές είχαν αποκλείσει δρόμους και έβαλαν φωτιά σε οχήματα.

Η αστυνομία πυροβόλησε και σκότωσε έναν από τους ύποπτους για τον βιασμό και τη δολοφονία του κοριτσιού, καθώς επιχειρούσε να αποδράσει.

Η υπόθεση αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για την ασφάλεια των γυναικών στην Ινδία, παρά τους αυστηρότερους νόμους που θεσπίστηκαν μετά τον βιασμό και δολοφονία 22χρονης το 2012.

Ο νέος κυβερνητικός επικεφαλής της Δυτικής Βεγγάλης δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει επιείκεια για εγκλήματα βιασμού και για βία κατά αθώων, δεσμευόμενος για αυστηρή δικαιοσύνη. Snapshot powered by AI

Η αστυνομία της Ινδίας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι προχώρησε στη σύλληψη δεκάδων ατόμων για βίαια επεισόδια και φθορές κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων που ξέσπασαν μέσα στην εβδομάδα, με αφορμή τον βιασμό και τη δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού σε ανατολική πολιτεία της χώρας.

Σύμφωνα με τις αρχές, ένα άτομο λιντσαρίστηκε από εξαγριωμένα πλήθη, ενώ οι διαδηλωτές είχαν αποκλείσει δρόμους και είχαν βάλει φωτιά σε οχήματα από τη στιγμή που το άψυχο σώμα του παιδιού εντοπίστηκε την Κυριακή σε λίμνη, μία ημέρα αφότου είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του, στην πόλη Μπαρουιπούρ της Δυτικής Βεγγάλης, περίπου 30 χιλιόμετρα από την Καλκούτα.

«Έχουμε συλλάβει μέχρι στιγμής 35 άτομα για βία και φθορές. Άλλοι που εμπλέκονται ταυτοποιούνται μέσα από πολλαπλά βίντεο που έγιναν viral», δήλωσε στο Reuters ο ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας της πολιτείας, Αρβίντ Κουμάρ Ανάντ.

Εκτέλεση ενός από τους συλληφθέντες

Σε ξεχωριστή εξέλιξη, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι πυροβόλησε και σκότωσε έναν από τους τέσσερις άνδρες που είχαν συλληφθεί για τον βιασμό και τη δολοφονία του κοριτσιού. Ο ύποπτος, Πράμπας Μοντάλ, σκοτώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης ενώ επιχειρούσε να αποδράσει, αφού είχε μεταφερθεί στον τόπο του εγκλήματος στο πλαίσιο της έρευνας, όπως ανέφεραν οι αρχές.

Η μητέρα του Μοντάλ αρνήθηκε να παραλάβει τη σορό του, λέγοντας ότι δεν ήθελε να τη φέρει στο σπίτι επειδή «δεν είχε κάνει τίποτα καλό». «Το αμάρτημα που διέπραξε ο γιος μου, το πλήρωσε», δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη.

#WestBengal



Islamists mob lynched a innocent Hindu boy named Indrajit Mondal to death over suspicion in #Baruipur.



Indrajit Mondal was an auto driver. He was not connected to the brutal crime. But, Islamists mob dragged him out from his home and lynched him to death.



His… pic.twitter.com/skDYWm4NJz — Hindu Voice (@HinduVoice_in) July 8, 2026

Ινδικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η οικογένεια ενός άλλου υπόπτου υποστήριξε πως είναι αθώος και ότι συνελήφθη λόγω λανθασμένης ταυτοποίησης. Δεν υπήρξε, ωστόσο, αντίστοιχη δημόσια τοποθέτηση από τις οικογένειες των άλλων δύο υπόπτων.

Ο Σουβέντου Αντίκαρι, ο οποίος ανέλαβε επικεφαλής της Δυτικής Βεγγάλης μετά τη νίκη του κόμματος Bharatiya Janata Party του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι στις εκλογές της πολιτείας τον Μάιο, δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει «καμία επιείκεια» για όσους διαπράττουν εγκλήματα όπως ο βιασμός και η βία, αλλά και για όσους ξυλοκοπούν μέχρι θανάτου «αθώους και χωρίς ενοχή» ανθρώπους.

«Η νέα κυβέρνηση θα καταδιώξει αυτούς τους εγκληματίες στο μέγιστο της έκτασης που επιτρέπει ο νόμος και θα διασφαλίσει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη», έγραψε την Πέμπτη στην πλατφόρμα X.

कोलकाता के बारुईपुर में 11 साल की मासूम रिमी खातून के साथ हुए जघन्य अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है और मुख्य आरोपियों के चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। इस घिनौनी वारदात का मुख्य मास्टरमाइंड आनंद सरदार है, जो पेशे से एक रिक्शा-वैन चालक है और… pic.twitter.com/mNKaIKTFcf — Firoz Naik Mirza (@MrFirozKhan) July 7, 2026

Η υπόθεση επανέφερε στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την ασφάλεια γυναικών και κοριτσιών στην Ινδία, παρά τη θέσπιση αυστηρότερων νόμων μετά τον βιασμό και τη δολοφονία 22χρονης στην Καλκούτα το 2012, υπόθεση που είχε προκαλέσει μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Τέσσερις άνδρες που καταδικάστηκαν για εκείνη την υπόθεση εκτελέστηκαν δι’ απαγχονισμού.

Η Δυτική Βεγγάλη βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής το 2024, μετά τον βιασμό και τη δολοφονία μιας ειδικευόμενης γιατρού στο RG Kar Medical College and Hospital της Καλκούτας, γεγονός που προκάλεσε νέες διαμαρτυρίες σε εθνικό επίπεδο για την ασφάλεια των γυναικών.

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