Ιράν: Μια νέα σύγκρουση με τις ΗΠΑ είναι «πιθανή» μετά το «όχι» Τραμπ στην πρόταση της Τεχεράνης

cΈνας βαλλιστικός πύραυλος εκτίθεται από την Επαναστατική Φρουρά του Ιράν κατά τη διάρκεια μιας φιλοκυβερνητικής διαδήλωσης στην πλατεία Enqelab-e-Eslami (Ισλαμική Επανάσταση) στο κέντρο της Τεχεράνης, στο Ιράν, την Τρίτη 21 Απριλίου 2026.

Ανώτερος Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι μια νέα σύγκρουση με τις ΗΠΑ είναι «πιθανή», μετά την απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ της τελευταίας ειρηνευτικής πρότασης της Τεχεράνης.

«Τα στοιχεία έχουν δείξει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τηρούν καμία υπόσχεση ή συμφωνία», ανέφερε ο ταξίαρχος Μοχαμάντ Τζαφάρ Ασαντί, εκπρόσωπος του ιρανικού στρατιωτικού επιτελείου, σε δηλώσεις που μετέδωσαν ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Έχουν σχεδιαστεί αιφνιδιαστικά μέτρα για τον εχθρό, πέρα από τη φαντασία του», πρόσθεσε ο Ασαντί.

Την ίδια στιγμή, επίσημα ιρανικά μέσα επανέλαβαν τη σκληρή στάση της χώρας σχετικά με τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

«Με την κυριαρχία και τον έλεγχό της σε σχεδόν 2.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής του Ιράν στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ, το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) θα μετατρέψει αυτή την υδάτινη περιοχή σε πηγή επιβίωσης και δύναμης για τον αγαπητό ιρανικό λαό και σε πηγή ασφάλειας και ευημερίας για την περιοχή», μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim το Σάββατο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα ζητήσει την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ από τότε που ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός τον περασμένο μήνα. Ωστόσο, Ιρανοί αξιωματούχοι απαντούν ότι το στενό θα παραμείνει υπό ιρανική εποπτεία.

