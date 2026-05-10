Παρέμβαση Ανδρουλάκη για τις συνεντεύξεις Δημητριάδη - Μενουδάκου

Η παρέμβαση υπογραμμίζει την ανάγκη σεβασμού των αποφάσεων του ανώτατου δικαστηρίου και την ευθύνη της κυβέρνησης για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Σε δήλωση-παρέμβαση προχώρησε σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης αντιδρώντας σε δύο ξεχωριστές συνεντεύξεις που είδαν το φως της δημοσιότητας, αναφορικά με την υπόθεση των παρακολουθήσεων.



Ο κ. Ανδρουλάκης στη δήλωσή του σχολίασε τις συνεντεύξεις του πρώην ΓΓ του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, αλλά και εκείνη του πρώην Προέδρου της ΑΠΔΠΧ, Χρήστου Μενουδάκου, οι οποίες, αν και γίνονται από διαφορετικές οπτικές γωνίες, όπως είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «επιβεβαιώνουν την παρακμή του κράτους δικαίου στη χώρα με ευθύνη του Πρωθυπουργού».



«Από τη μία πλευρά, ο ανιψιός του και "εθνικός ωτακουστής" κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής, αντί να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη για τις πράξεις του. Και από την άλλη, ο κ. Μενουδάκος, πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής που έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην αποκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών, μας λέει ότι είναι αδιανόητη η μη εφαρμογή αποφάσεων του ανώτατου δικαστηρίου στη χώρα καθώς και ότι δεν μπορεί μια ομάδα ιδιωτών να οργάνωσε αυτό το παρακράτος, δείχνοντας την κυβέρνηση», αναφέρει στη δήλωσή του ο Νίκος Ανδρουλάκης.



«Στις επόμενες εθνικές εκλογές, η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία. Μια πολιτική αλλαγή που δεν θα είναι απλή εναλλαγή κομμάτων στην εξουσία. Θα είναι πάνω απ' όλα πολιτική και ηθική καταδίκη όσων υπονόμευσαν τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ποιότητα της δημοκρατίας στη χώρα μας», καταλήγει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.