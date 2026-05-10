Παρέμβαση Ανδρουλάκη για τις συνεντεύξεις Δημητριάδη - Μενουδάκου

«Η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία, όχι ως απλή εναλλαγή κομμάτων στην εξουσία, αλλά ως πολιτική και ηθική καταδίκη όσων υπονόμευσαν τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ποιότητα της δημοκρατίας», διαμηνύει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Παρέμβαση Ανδρουλάκη για τις συνεντεύξεις Δημητριάδη - Μενουδάκου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε τις συνεντεύξεις του Γρηγόρη Δημητριάδη και του Χρήστου Μενουδάκου σχετικά με την υπόθεση των παρακολουθήσεων.
  • Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε παρακμή του κράτους δικαίου με ευθύνη του Πρωθυπουργού.
  • Ο Ανδρουλάκης επισήμανε την ανάγκη λογοδοσίας στη δικαιοσύνη για τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση.
  • Τόνισε ότι η πολιτική αλλαγή που απαιτείται δεν είναι απλή εναλλαγή κομμάτων αλλά ηθική καταδίκη όσων υπονόμευσαν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία.
  • Η παρέμβαση υπογραμμίζει την ανάγκη σεβασμού των αποφάσεων του ανώτατου δικαστηρίου και την ευθύνη της κυβέρνησης για το σκάνδαλο των υποκλοπών.
Snapshot powered by AI

Σε δήλωση-παρέμβαση προχώρησε σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης αντιδρώντας σε δύο ξεχωριστές συνεντεύξεις που είδαν το φως της δημοσιότητας, αναφορικά με την υπόθεση των παρακολουθήσεων.

Ο κ. Ανδρουλάκης στη δήλωσή του σχολίασε τις συνεντεύξεις του πρώην ΓΓ του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, αλλά και εκείνη του πρώην Προέδρου της ΑΠΔΠΧ, Χρήστου Μενουδάκου, οι οποίες, αν και γίνονται από διαφορετικές οπτικές γωνίες, όπως είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «επιβεβαιώνουν την παρακμή του κράτους δικαίου στη χώρα με ευθύνη του Πρωθυπουργού».

«Από τη μία πλευρά, ο ανιψιός του και "εθνικός ωτακουστής" κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής, αντί να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη για τις πράξεις του. Και από την άλλη, ο κ. Μενουδάκος, πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής που έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην αποκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών, μας λέει ότι είναι αδιανόητη η μη εφαρμογή αποφάσεων του ανώτατου δικαστηρίου στη χώρα καθώς και ότι δεν μπορεί μια ομάδα ιδιωτών να οργάνωσε αυτό το παρακράτος, δείχνοντας την κυβέρνηση», αναφέρει στη δήλωσή του ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Στις επόμενες εθνικές εκλογές, η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία. Μια πολιτική αλλαγή που δεν θα είναι απλή εναλλαγή κομμάτων στην εξουσία. Θα είναι πάνω απ' όλα πολιτική και ηθική καταδίκη όσων υπονόμευσαν τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ποιότητα της δημοκρατίας στη χώρα μας», καταλήγει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Ανδρουλάκη για τις συνεντεύξεις Δημητριάδη - Μενουδάκου

14:32ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Έρχεται σήμερα στην Ελλάδα ο επιβάτης του Hondius - Θα μεταφερθεί στο «Αττικόν»

14:27WHAT THE FACT

Σε ένα απομακρυσμένο τμήμα του Σινικού Τείχους της Κίνας επιστήμονες έκαναν μια σπουδαία ανακάλυψη

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Όταν οι πολίτες παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους - Ποινικολόγος εξηγεί τι ισχύει με τις ποινές

14:25LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η EBU προειδοποιεί το Ισραήλ για βίντεο που ανάρτησε ο εκπρόσωπός του

14:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πότε καταβάλλονται τα χρήματα για τον Ιούνιο

14:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις για Αττικόν: Έβαλα σκοπό να εξαφανίσω το πρόβλημα, σε 1,5 χρόνο δεν θα έχουμε ράντζα

13:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Πώς έγινε η δολοφονία στον Λουδία Ποταμό – Τον εκτέλεσαν και έδεσαν με τούβλα το πτώμα

13:52ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Οι διατροφικές συνήθειες που ενισχύουν μνήμη και συγκέντρωση - Τι προτείνει ειδικός στο Newsbomb

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Η ομίχλη εξαφάνισε τη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακό κομφούζιο στην Αττική Οδό μετά από καραμπόλα - Μεγάλες καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Metallica: 80.000 κόσμος μέσα στο ΟΑΚΑ και... 10.000 έξω - Διασκέδασαν και όσοι δεν μπήκαν (εικόνες)

13:27LIFESTYLE

Η Τέιλορ Σουίφτ στην Ελλάδα - Έδωσε το «παρών» σε γάμο γνωστού Έλληνα αθλητή

13:19ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Η πρόβλεψη της Τεχνητής Νοημοσύνης - Μπορεί να εξελιχθεί σε πανδημία;

13:00ΕΥ ΖΗΝ

Πώς επηρεάζει η πρωτεΐνη τα νεφρά

12:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τζιτζιφιές: Πυροβόλησαν με ούζι τη σύντροφο του υπευθύνου καταστήματος - Συνελήφθη ο δράστης

12:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πάνω από τους 30 η θερμοκρασία στην Αττική - Η θερμότερη ημέρα του τριημέρου

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Κάρολος εναντίον Τραμπ; - Η ομιλία που προκάλεσε πολιτικό «σεισμό» στις ΗΠΑ

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Έλληνας επιβάτης στο Hondius - Θρίλερ με τον επαναπατρισμό του

11:58LIFESTYLE

Μπένεντικτ Κάμπερμπατς: «Είσαι ψεύτης» - Τσακώθηκε με ποδηλάτη στη μέση του δρόμου - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:43ΣΕΙΣΜΟΙ

Metallica: Και όμως συνέβη - Πόσα Ρίχτερ σεισμό κατέγραψε το Γεωδυναμικό στο ΟΑΚΑ

12:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τζιτζιφιές: Πυροβόλησαν με ούζι τη σύντροφο του υπευθύνου καταστήματος - Συνελήφθη ο δράστης

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι το καλοκαίρι

13:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Πώς έγινε η δολοφονία στον Λουδία Ποταμό – Τον εκτέλεσαν και έδεσαν με τούβλα το πτώμα

16:44WHAT THE FACT

Ο ουρανός πάνω από την Αλάσκα τρελάθηκε, και ο δορυφόρος της NASA κατέγραψε κάθε δευτερόλεπτο

11:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φόβοι για βεντέτα μετά τη δολοφονία του Νικήτα: «Αν βγει έξω η 56χρονη σε ένα μήνα θα είναι νεκρή»

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για Ιούνιο και Ιούλιο - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστοί δρόμοι σήμερα, Κυριακή σε όλη την Αθήνα – Τι ώρα ανοίγουν

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακό κομφούζιο στην Αττική Οδό μετά από καραμπόλα - Μεγάλες καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο

14:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις για Αττικόν: Έβαλα σκοπό να εξαφανίσω το πρόβλημα, σε 1,5 χρόνο δεν θα έχουμε ράντζα

11:25WHAT THE FACT

Ο Ήλιος «ανοίγει»: Μια τρύπα στην ηλιακή ατμόσφαιρα στρέφεται προς τη Γη

08:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κανένας μίνι καύσωνας» - Η πρόβλεψη Καλλιάνου για τη νέα εβδομάδα

13:19ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Η πρόβλεψη της Τεχνητής Νοημοσύνης - Μπορεί να εξελιχθεί σε πανδημία;

14:32ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Έρχεται σήμερα στην Ελλάδα ο επιβάτης του Hondius - Θα μεταφερθεί στο «Αττικόν»

13:27LIFESTYLE

Η Τέιλορ Σουίφτ στην Ελλάδα - Έδωσε το «παρών» σε γάμο γνωστού Έλληνα αθλητή

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Από εδώ ξεκίνησε ο χανταϊός: Αυτό είναι το «σημείο μηδέν» που έχει προκαλέσει παγκόσμιο συναγερμό

09:49ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

09:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Άγριος καβγάς μεταξύ ζευγαριών κατέληξε σε πυροβολισμούς - Στο νοσοκομείο το θύμα

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Έλληνας επιβάτης στο Hondius - Θρίλερ με τον επαναπατρισμό του

14:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πότε καταβάλλονται τα χρήματα για τον Ιούνιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ