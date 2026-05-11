Πόθεν έσχες: Τι δηλώνει ο Κωστής Χατζηδάκης

Δημοσιοποιήθηκε η ετήσια δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες) του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

Στο πεδίο των εισοδημάτων, ο Κωστής Χατζηδάκης εμφανίζει σημαντικές εισροές από διάφορες πηγές. Ειδικότερα, το συνολικό καθαρό του εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και επιδόματα διαμορφώθηκε στις 35.916 ευρώ. Στο συγκεκριμένο ποσό προστίθενται 32.732 ευρώ ως ακαθάριστο ποσό που καταβλήθηκε από τη Βουλή και 18.676 ευρώ από εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά. Επιπλέον, κατέγραψε 248.155 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, η οποία αφορά πώληση και αγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εντός της χρήσης. Τα έσοδα συμπληρώνονται από εκμετάλλευση ακινήτων ύψους 1.920 ευρώ και μικροποσά από μερίσματα και τόκους.

Η επενδυτική του εικόνα χαρακτηρίζεται από έντονη κινητικότητα σε αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού και εξωτερικού. Η δήλωση περιλαμβάνει εκτενή λίστα χρηματοοικονομικών προϊόντων, κυρίως μέσω της ING Belgium. Αναφορικά με τις τραπεζικές καταθέσεις, ο υπουργός διατηρεί λογαριασμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο μεγαλύτερος λογαριασμός εντοπίζεται στην Alpha Bank με υπόλοιπο 21.631 ευρώ, ενώ μικρότερα ποσά βρίσκονται στην Εθνική Τράπεζα και την ING Belgium. Επιπρόσθετα, δηλώνει μίσθωση θυρίδας στην Εθνική Τράπεζα από το 2018.

Ιδιαίτερα εκτενές είναι το χαρτοφυλάκιο της ακίνητης περιουσίας, το οποίο απαρτίζεται από είκοσι επτά ξεχωριστές εγγραφές. Ο Κωστής Χατζηδάκης διαθέτει ισχυρούς δεσμούς με την Κρήτη, κάτι που αποτυπώνεται και στα εμπράγματα δικαιώματά του. Ο κύριος όγκος των ιδιοκτησιών βρίσκεται στον νομό Ρεθύμνης, με επίκεντρο την περιοχή Κουλούκωνα και τον Γεροπόταμο. Εκεί διαθέτει μονοκατοικίες, δενδροκαλλιέργειες και μεγάλες εκτάσεις γης που περιήλθαν στην κατοχή του κυρίως μέσω κληρονομιών. Στην Αττική καταγράφεται η κατοχή δύο διαμερισμάτων στον Δήμο Αθηναίων.

Στον τομέα των μεταφορικών μέσων, ο υπουργός δηλώνει ιδιοκτησία δύο επιβατικών αυτοκινήτων με έτη πρώτης κυκλοφορίας το 2009 και το 2019 αντίστοιχα. Κλείνοντας, στο σκέλος των υποχρεώσεων, αναγράφεται ένα στεγαστικό δάνειο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο έχει σημερινό υπόλοιπο 47.280 ευρώ. Καταγράφονται επίσης δύο ενεργές πιστωτικές κάρτες στην Alpha Bank με συνολικό υπόλοιπο περίπου 7.780 ευρώ.

