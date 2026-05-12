Κεραμέως για 4ημερη εργασία: Η δυνατότητα υπάρχει, την καταψήφισε το ΠΑΣΟΚ

Σφοδρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε η υπουργός Εργασίας με αφορμή την πρόταση για πιλοτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, η κ. Κεραμέως σημείωσε χαρακτηριστικά: «Ποια από όλες τις προτάσεις του κ. Ανδρουλάκη; Στην αρχή, ο κ. Ανδρουλάκης έλεγε "τουρισμός και εστίαση, τώρα που ξεκινάει η σεζόν ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για την τετραήμερη εργασία", μετά από δύο μέρες, είπε "όχι δεν εννοούσα για τουρισμό και εστίαση, εννοούσα για συγκεκριμένες επιχειρήσεις, όχι εντάσεως εργασίας και μόνο για επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 20 εργαζομένων, μιλάμε για ένα λιγότερο από 5% των επιχειρήσεων της χώρας»

«Το πρώτο, λοιπόν, είναι να μας πει την πρότασή του, να μας την εξηγήσει, να μας την τεκμηριώσει. Η δυνατότητα για τετραήμερη εργασία υπάρχει, την καταψήφισε το ΠΑΣΟΚ», τόνισε η κ. Κεραμέως και συνέχισε:

«Ψηφίστηκε πριν από μερικούς μήνες στη Βουλή των Ελλήνων η δυνατότητα να δουλεύεις Δευτέρα με Πέμπτη όλο τον χρόνο. Δεύτερον, υπάρχει η δυνατότητα και μέσω Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας να συμφωνήσεις λιγότερες ώρες εργασίας. Όταν κάνεις μία πρόταση που αφορά εν δυνάμει εκατομμύρια εργαζόμενους το λιγότερο που μπορείς να κάνεις είναι μία μελέτη και πώς θα γίνει αυτό στην πράξη».

«Κανένας κοινωνικός εταίρος δεν συμφωνεί, οι κοινωνικοί εταίροι τους οποίους το ίδιο το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύει πολύ συχνά και λέει πόσο σημαντικό είναι να τους ακούμε. Αρκετοί επικεφαλής των κοινωνικών εταίρων είναι και στελέχη του ΠΑΣΟΚ», συνέχισε και πρόσθεσε:

«Βγήκαν και του είπαν ότι είναι εντελώς ανεφάρμοστο αυτό το οποίο προτείνει. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε να ενισχύσουμε τους εργαζόμενους. Οι αυξήσεις μισθών, μέσω Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, δεν θα είχαν γίνει αν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είχε περάσει και ψηφίσει την Κοινωνική Συμφωνία. Το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε».

«Είναι στη σωστή κατεύθυνση οτιδήποτε είναι εμπεριστατωμένο και τεκμηριωμένο, αλλά δεν έχουμε δει μία εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη πρόταση», είπε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επέκταση σε όλους τους εργαζόμενους των κλάδων του επισιτισμού και των ζαχαρωδών προϊόντων των δύο νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

«Αυτό σημαίνει καλύτερους μισθούς, πρόσθετες παροχές και επιδόματα», τόνισε η κ. Κεραμέως, επισημαίνοντας ότι η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που αφορά στον κλάδο του επισιτισμού προβλέπει βασικό μισθό από 930 ευρώ έως 1.100 ευρώ.

Επίσης, οι δύο Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας αφορούν την τριετία 2026-2028 και προβλέπουν αποδοχές έως και περίπου 20%, πάνω από τον νόμιμο κατώτατο μισθό.

Όπως είπε η υπουργός Εργασίας, υπάρχουν και άλλες επιπλέον παροχές που προβλέπονται, όπως είναι η προσαύξηση τριετιών, το επίδομα γάμου 10%, το επίδομα εποχικής απασχόλησης 10% και το επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης 15%.

«Όλες αυτές οι παροχές επεκτείνονται σε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου. Αυτή η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υπεγράφη από τους εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών και εμείς την επεκτείναμε συνολικά σε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου στη βάση της Κοινωνικής Συμφωνίας», υπογράμμισε η κ. Κεραμέως.

