Η Μπριζίτ Μακρόν απαντά για το σκάνδαλο με το χαστούκι: Δεν κοιτάζω ποτέ το κινητό του Εμανουέλ

Snapshot Ο συγγραφέας Φλοριάν Ταρντίφ υποστηρίζει ότι η Μπριζίτ Μακρόν έδωσε χαστούκι στον Εμανουέλ Μακρόν λόγω πλατωνικής σχέσης του με την Ιρανή ηθοποιό Γκολσιφτέχ Φαραχανί.

Η Μπριζίτ Μακρόν διέψευσε κατηγορηματικά ότι είδε ποτέ το κινητό του συζύγου της και ανέφερε ότι δεν κοιτάζει τα μηνύματά του.

Ο συγγραφέας ισχυρίζεται ότι η πληροφορία προέρχεται από άτομα του στενού περιβάλλοντος του ζευγαριού και ότι υπήρξαν εντάσεις που οδήγησαν σε δημόσιο καβγά κατά την επίσκεψη στο Βιετνάμ.

Η υπόθεση βασίζεται σε μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξαν ο Μακρόν με την ηθοποιό, τα οποία σύμφωνα με τις πηγές ήταν αρκετά προχωρημένα.

Η Μπριζίτ Μακρόν αρνείται την εκδοχή του συγγραφέα και δεν επιβεβαιώνει το περιστατικό που περιγράφεται στο βιβλίο. Snapshot powered by AI

Με την ερωτική ζωή του Εμανουέλ Μακρόν ασχολείται το τελευταίο 24ωρο η Γαλλία μετά τις αποκαλύψεις συγγραφέα για το χαστούκι που φέρεται να του έδωσε η σύζυγός του, Μπριζίτ Μακρόν.

Ο συγγραφέας του περιοδικού, Φλοριάν Ταρντίφ στο βιβλίο του «Ένα (σχεδόν) τέλειο (ζευγάρι) υποστήριξε ότι το ζευγάρι τσακώθηκε για μία πλατωνική σχέση του Γάλλου προέδρου με μία Ιρανή ηθοποιό και γι’ αυτό οι κάμερες κατέγραψαν το χέρι της Μπριζίτ Μακρόν να σπρώχνει το πρόσωπο του Μακρόν μόλις άνοιξε η πόρτα του αεροσκάφους σε επίσημη επίσκεψη την Άνοιξη του 2025.

Ο δημοσιογράφος υποστήριξε ότι η Μπριζίτ Μακρόν είχε δει τη συνομιλία με γραπτά μηνύματα στο κινητό του συζύγου της με την ηθοποιό Γκολσιφτέχ Φαραχανί. Μάλιστα σε αυτά ο Μακρόν φέρεται να έλεγε στην ηθοποιό: «Σε βρίσκω πολύ όμορφη». Αυτή η πλατωνική σχέση φαίνεται ότι συνεχίστηκε για κάποιους μήνες σύμφωνα με τον δημοσιογράφο.

Ωστόσο η ίδια η Μπριζίτ Μακρόν διέψευσε την εκδοχή του περιστατικού που έδωσε ο δημοσιογράφος. Άτομα από το περιβάλλον της συζύγου του Γάλλου προέδρου είπαν στη Le Figaro ότι «η Μπριζίτ Μακρόν κατηγορηματικά αρνήθηκε στον συγγραφέα αυτή την εκδοχή των γεγονότων στις 5 Μαρτίου, διευκρινίζοντας ότι δεν κοιτάζει ποτέ το κινητό του συζύγου της. Αυτή η λεπτομέρεια δεν δημοσιεύθηκε από τον δημοσιογράφο».

Ο συγγραφέας, όμως, επέμεινε στη δική του εκδοχή. Χθες δήλωσε ότι «αυτό μου έχουν πει επανειλημμένα άτομα του στενού τους περιβάλλοντος». Μερικά από τα μηνύματα που ανταλλάχθηκαν «έφτασαν αρκετά μακριά», σύμφωνα με τις πηγές του.

Αυτή η κατάσταση «οδήγησε σε εντάσεις εντός του ζευγαριού, με αποτέλεσμα αυτή η ιδιωτική σκηνή να δημοσιοποιηθεί», εξήγησε, αναφερόμενος σε έναν «αρκετά σημαντικό» καβγά στο αεροπλάνο κατά την άφιξή του στο Βιετνάμ. Ο καβγάς φέρεται να ξεκίνησε όταν η Μπριζίτ Μακρόν διάβασε ένα μήνυμα από την Γκολσιφτέ Φαραχάνι στο τηλέφωνο του Γάλλου προέδρου.

Διαβάστε επίσης