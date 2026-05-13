Μακρόν: Μαγείρεψε σε τηγάνια, χόρεψε και έκανε τζόγκινγκ στην Κένυα

Snapshot Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μαγείρεψε παραδοσιακό κενυατικό φαγητό μαζί με γνωστό σεφ κατά την επίσκεψή του στην Κένυα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Μακρόν χόρεψε παραδοσιακά τραγούδια και έκανε τζόγκινγκ με δύο φορές ολυμπιονίκη.

Ο πρόεδρος επισκέφθηκε δημοτικό σχολείο στην Κένυα και αλληλεπίδρασε με τους μαθητές, χαρακτηρίζοντας τη συνάντηση ως δημιουργία νέων φιλιών.

Η επίσκεψη του Μακρόν στην Κένυα περιλάμβανε τη συμμετοχή στη Σύνοδο «Africa Forward».

Βίντεο από τις δραστηριότητες του Μακρόν στην Κένυα έγιναν viral και δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Snapshot powered by AI

Η επικοινωνιακή στρατηγική γοητείας του Γάλλου προέδρου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στην Κένυα φαίνεται ότι έπιασε τόπο αφού ο Εμανουέλ Μακρόν έγινε viral σε αρκετές περιπτώσεις.

Ο Μακρόν βρέθηκε στην Κένυα για τη Σύνοδο «Africa Forward» και μαγείρεψε παραδοσιακό φαγητό της χώρας μπροστά στις κάμερες παρέα με έναν από τους πιο διάσημους σεφ στην Κένυα.

Μάλιστα ο Γάλλος πρόεδρος μοιράστηκε στο Χ ένα βίντεο που δείχνει τις εικόνες από την επίσκεψη του στην Κένυα αλλά και τις εντυπωσιακές στιγμές της επίσκεψής του.

Παράλληλα ο Γάλλος πρόεδρος «συνελήφθη» από τις κάμερες να χορεύει παραδοσιακά τραγούδια αλλά και να κάνει τζόγκινγκ. Μαζί με τον δύο φορές ολυμπιονίκη ο Μακρόν έκανε μία χαλαρή πρωινή προπόνηση που γρήγορα τράβηξε την προσοχή αφού διάφορα βίντεο κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο.

Αργότερα οι δυο τους επισκέφθηκαν και ένα δημοτικό σχολείο. Ο Γάλλος πρόεδρος δημοσίευσε στο Χ βίντεο από την επίσκεψη τους και τη συνομιλία τους με τους μικρούς μαθητές. «Έκανα νέους φίλους σήμερα», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο ο Εμανουέλ Μακρόν.

Διαβάστε επίσης