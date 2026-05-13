Μακρόν: Μαγείρεψε σε τηγάνια, χόρεψε και έκανε τζόγκινγκ στην Κένυα

Σήκωσε τα μανίκια και μαγείρεψε παραδοσιακό φαγητό της Κένυας ο Γάλλος πρόεδρος

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Μακρόν: Μαγείρεψε σε τηγάνια, χόρεψε και έκανε τζόγκινγκ στην Κένυα
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μαγείρεψε παραδοσιακό κενυατικό φαγητό μαζί με γνωστό σεφ κατά την επίσκεψή του στην Κένυα.
  • Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Μακρόν χόρεψε παραδοσιακά τραγούδια και έκανε τζόγκινγκ με δύο φορές ολυμπιονίκη.
  • Ο πρόεδρος επισκέφθηκε δημοτικό σχολείο στην Κένυα και αλληλεπίδρασε με τους μαθητές, χαρακτηρίζοντας τη συνάντηση ως δημιουργία νέων φιλιών.
  • Η επίσκεψη του Μακρόν στην Κένυα περιλάμβανε τη συμμετοχή στη Σύνοδο «Africa Forward».
  • Βίντεο από τις δραστηριότητες του Μακρόν στην Κένυα έγιναν viral και δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Snapshot powered by AI

Η επικοινωνιακή στρατηγική γοητείας του Γάλλου προέδρου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στην Κένυα φαίνεται ότι έπιασε τόπο αφού ο Εμανουέλ Μακρόν έγινε viral σε αρκετές περιπτώσεις.

Ο Μακρόν βρέθηκε στην Κένυα για τη Σύνοδο «Africa Forward» και μαγείρεψε παραδοσιακό φαγητό της χώρας μπροστά στις κάμερες παρέα με έναν από τους πιο διάσημους σεφ στην Κένυα.

Μάλιστα ο Γάλλος πρόεδρος μοιράστηκε στο Χ ένα βίντεο που δείχνει τις εικόνες από την επίσκεψη του στην Κένυα αλλά και τις εντυπωσιακές στιγμές της επίσκεψής του.

Παράλληλα ο Γάλλος πρόεδρος «συνελήφθη» από τις κάμερες να χορεύει παραδοσιακά τραγούδια αλλά και να κάνει τζόγκινγκ. Μαζί με τον δύο φορές ολυμπιονίκη ο Μακρόν έκανε μία χαλαρή πρωινή προπόνηση που γρήγορα τράβηξε την προσοχή αφού διάφορα βίντεο κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο.

Αργότερα οι δυο τους επισκέφθηκαν και ένα δημοτικό σχολείο. Ο Γάλλος πρόεδρος δημοσίευσε στο Χ βίντεο από την επίσκεψη τους και τη συνομιλία τους με τους μικρούς μαθητές. «Έκανα νέους φίλους σήμερα», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο ο Εμανουέλ Μακρόν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:35ΚΟΣΜΟΣ

Drone στη Λευκάδα: Δεν είναι δικό μας υποστηρίζει η Ουκρανία, δεν είναι Magura λέει η κατασκευάστρια

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Βαλένθια-Παναθηναϊκός με Score More-Win More* για κάθε πόντο του Ναν από το Pamestoixima.gr

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση η 17χρονη στο ΚΑΤ - Τα νεότερα της κατάστασής της

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: «Δώρο ζωής» από 68χρονο - Ελήφθησαν ήπαρ, νεφροί και κερατοειδείς προς μεταμόσχευση

11:24ΕΥ ΖΗΝ

Νέο σύστημα ακοής «ακολουθεί» ό,τι επιλέγει ο εγκέφαλος – Τι θα αλλάξει με τα ακουστικά βαρηκοΐας

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Τεχεράνη: 9 δονήσεις σε μία νύχτα στην ιρανική πρωτεύουσα - Φόβοι οτι έρχεται ο κύριος, καταστροφικός σεισμός

11:17LIFESTYLE

Dua Lipa κατά Samsung: Η εταιρεία απαντά για τη παράνομη χρήση της εικόνας της - «Είχαμε πάρει άδεια»

11:16WHAT THE FACT

Αλλάζει η διάρκεια της ημέρας: Γιατί θα έχουμε... 25ώρο στο μέλλον

11:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το «ευχαριστώ» του Δημάρχου Χαλανδρίου στον Χαρδαλιά: «Έκλεισε εκκρεμότητα 17 ετών»

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Μαγείρεψε σε τηγάνια, χόρεψε και έκανε τζόγκινγκ στην Κένυα – Η «επίθεση» γοητείας του Γάλλου προέδρου - Βίντεο

11:05ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνεχίζονται οι καταθέσεις στη δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου

10:57LIFESTYLE

Ντέμι Μουρ: Δίχασε η εμφάνισή της στις Κάννες - Τα σχόλια για την εικόνα της και όσα είπε για το AI

10:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Έρχεται νομοσχέδιο για προστασία καταναλωτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός 26χρονος σε τροχαίο

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Βραβεία Βιβλίου Public 2026: Ξεκινά η ψηφοφορία του κοινού για την ανάδειξη των βιβλίων της χρονιάς

10:54ME TO N & ME TO Σ

Παιδιά ευτυχισμένα, όχι επιτυχημένα…

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Γουές Στρίτινγκ: Ποιος είναι ο υπουργός Υγείας που θέλει να γίνει πρωθυπουργός της Βρετανίας - Λάτρης του Star Wars, εξωστρεφής και «Μπλερικός»

10:51ΚΟΣΜΟΣ

Έγγραφο της CIA ξαναγράφει την Ιστορία: Εντοπίστηκε κρυφός θάλαμος κάτω από τη Σφίγγα στην Αίγυπτο

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Fenomeno Roadster είναι η πιο ισχυρή ανοιχτή Lamborghini έως τώρα

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Παρέσυρε συγχωριανό του για να τον σκοτώσει - Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σπάνιο φαινόμενο που θα ζήσουμε φέτος το καλοκαίρι - Είχε επαναληφθεί το 1877

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Μάχη των γιατρών για να σώσουν τον δεξί αστράγαλό του - «Μαμά ζω»

07:04WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποτροπικός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Πότε έρχεται και τι θα φέρει

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός – Έρχονται βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Το χρονικό της τραγωδίας - Η κλειδωμένη ταράτσα, τα ακουστικά και η βουτιά στο κενό των δύο 17χρονων κοριτσιών

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Χανταϊός: Τι ζήτησε ο 70χρονος μέσα από το Αττικόν» - Η κατάσταση της υγείας του

09:23LIFESTYLE

Survivor: Πρώην Έλληνες παίκτες αποκαλύπτουν – «Έτσι γυρίσαμε εμείς πίσω σώοι»

08:34ΚΟΣΜΟΣ

Καμπανάκι από ΠΟΥ: «Προετοιμαστείτε για περισσότερα κρούσματα χανταΐού»

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

10:43LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ποια είναι η Βικτόρια Σβαρόφσκι, οικοδέσποινα του φετινού διαγωνισμού και κληρονόμος της αυτοκρατορίας κοσμημάτων

23:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega Τζακ Ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (14/5)

07:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπράντον Κλαρκ: Πιθανός ο θάνατος από υπερβολική δόση - Βρέθηκαν ναρκωτικά στο σπίτι του

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νεκρό βρέφος 7 μηνών από αναπνευστική λοίμωξη

06:52LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas σε τροχιά τελικού – Οι πρώτες δηλώσεις και τα στοιχήματα μετά τον Α’ ημιτελικό

10:17LIFESTYLE

Eurovision 2026: Σε ποιο μισό του τελικού θα εμφανιστεί ο Akylas;

10:57LIFESTYLE

Ντέμι Μουρ: Δίχασε η εμφάνισή της στις Κάννες - Τα σχόλια για την εικόνα της και όσα είπε για το AI

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση η 17χρονη στο ΚΑΤ - Τα νεότερα της κατάστασής της

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός 26χρονος σε τροχαίο

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Λήγει η προθεσμία - Μέχρι πότε μπορείτε να την εκδώσετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ