Μακρόν: Μαγείρεψε σε τηγάνια, χόρεψε και έκανε τζόγκινγκ στην Κένυα
Σήκωσε τα μανίκια και μαγείρεψε παραδοσιακό φαγητό της Κένυας ο Γάλλος πρόεδρος
Snapshot
- Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μαγείρεψε παραδοσιακό κενυατικό φαγητό μαζί με γνωστό σεφ κατά την επίσκεψή του στην Κένυα.
- Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Μακρόν χόρεψε παραδοσιακά τραγούδια και έκανε τζόγκινγκ με δύο φορές ολυμπιονίκη.
- Ο πρόεδρος επισκέφθηκε δημοτικό σχολείο στην Κένυα και αλληλεπίδρασε με τους μαθητές, χαρακτηρίζοντας τη συνάντηση ως δημιουργία νέων φιλιών.
- Η επίσκεψη του Μακρόν στην Κένυα περιλάμβανε τη συμμετοχή στη Σύνοδο «Africa Forward».
- Βίντεο από τις δραστηριότητες του Μακρόν στην Κένυα έγιναν viral και δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η επικοινωνιακή στρατηγική γοητείας του Γάλλου προέδρου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στην Κένυα φαίνεται ότι έπιασε τόπο αφού ο Εμανουέλ Μακρόν έγινε viral σε αρκετές περιπτώσεις.
Ο Μακρόν βρέθηκε στην Κένυα για τη Σύνοδο «Africa Forward» και μαγείρεψε παραδοσιακό φαγητό της χώρας μπροστά στις κάμερες παρέα με έναν από τους πιο διάσημους σεφ στην Κένυα.
Μάλιστα ο Γάλλος πρόεδρος μοιράστηκε στο Χ ένα βίντεο που δείχνει τις εικόνες από την επίσκεψη του στην Κένυα αλλά και τις εντυπωσιακές στιγμές της επίσκεψής του.
Παράλληλα ο Γάλλος πρόεδρος «συνελήφθη» από τις κάμερες να χορεύει παραδοσιακά τραγούδια αλλά και να κάνει τζόγκινγκ. Μαζί με τον δύο φορές ολυμπιονίκη ο Μακρόν έκανε μία χαλαρή πρωινή προπόνηση που γρήγορα τράβηξε την προσοχή αφού διάφορα βίντεο κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο.
Αργότερα οι δυο τους επισκέφθηκαν και ένα δημοτικό σχολείο. Ο Γάλλος πρόεδρος δημοσίευσε στο Χ βίντεο από την επίσκεψη τους και τη συνομιλία τους με τους μικρούς μαθητές. «Έκανα νέους φίλους σήμερα», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο ο Εμανουέλ Μακρόν.