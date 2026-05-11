Μακρόν: Για τζόγκινγκ παρέα με Κενυάτη μαραθωνοδρόμο και η βόλτα σε δημοτικό σχολείο - Βίντεο

Τα βλέμματα τράβηξε ο Γάλλος πρόεδρος που βρίσκεται στο Ναϊρόμπι για τη Σύνοδο «Africa Forward»

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

  • Ο Εμανουέλ Μακρόν έκανε τζόγκινγκ στο Ναϊρόμπι με τον Κενυάτη μαραθωνοδρόμο Eliud Kipchoge κατά τη διάρκεια της Συνόδου «Africa Forward».
  • Ο Μακρόν φορούσε αθλητική περιβολή αντί για επίσημο κουστούμι στην πρωινή του προπόνηση.
  • Μετά το τζόγκινγκ, ο Μακρόν και ο Kipchoge επισκέφθηκαν ένα δημοτικό σχολείο και είχαν συνομιλία με τους μαθητές.
  • Ο Γάλλος πρόεδρος δημοσίευσε βίντεο από την επίσκεψη στο σχολείο, αναφέροντας ότι έκανε νέους φίλους.
Την καθημερινή προπόνηση του έκανε κανονικά στο Ναϊρόμπι ο Γάλλος πρόεδρος. Ο Εμανουέλ Μακρόν άφησε στην άκρη το κουστούμι, φόρεσε αθλητική περιβολή και βγήκε για τζόγκινγκ με τον Κενυάτη μαραθωνοδρόμο Eliud Kipchoge.

Ο Μακρόν, ο οποίος βρίσκεται στην Κένυα για τη Σύνοδο «Africa Forward», εντοπίστηκε να κάνει τζόκινγκ μαζί με τον δύο φορές ολυμπιονίκη, σε μια χαλαρή πρωινή προπόνηση που γρήγορα τράβηξε την προσοχή αφού διάφορα βίντεο κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο.

Μάλιστα οι δυο τους αργότερα επισκέφθηκαν και ένα δημοτικό σχολείο. Ο Γάλλος πρόεδρος δημοσίευσε στο Χ βίντεο από την επίσκεψη τους και τη συνομιλία τους με τους μικρούς μαθητές. «Έκανα νέους φίλους σήμερα», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο ο Εμανουέλ Μακρόν.

