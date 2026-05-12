Εκνευρισμός Μακρόν στην αφρικανική σύνοδο κορυφής - Μάλωσε στα.. αγγλικά το απείθαρχο ακροατήριο

Ο Γάλλος πρόεδρος παρέστη στη διήμερη σύνοδο κορυφής «Africa Forward» στο Ναϊρόμπι, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι από περισσότερες από 30 χώρες.

Πλήθος κόσμου ήταν συγκεντρωμένο, και όπως ήταν αναμενόμενο όλοι μιλούσαν μεταξύ τους, κάτι που όπως φαίνεται εκνεύρισε τον Εμάνουελ Μακρόν, ο οποίος αποφάσισε να βάλει σε τάξη τους... απείθαρχους.

Σηκώθηκε από τη θέση του, και κατευθύνθηκε προς τη σκηνή παίρνοντας το μικρόφωνο, αιφνιδιάζοντας τον παρουσιαστή της συζήτησης, ο οποίος αστειευόμενος βλέποντας τον Γάλλο πρόεδρο είπε: «Ήδη; Δεν περιμένεις τη σειρά σου!»

Όμως ο Γάλλο πρόεδρος είχε ήδη ξεκινήσει τις επιπλήξεις και μάλιστα στα αγγλικά: «Συγγνώμη! Όλοι! Γεια, γεια, γεια!»

«Λυπάμαι παιδιά, αλλά είναι αδύνατο να μιλάς για πολιτισμό, να έχεις ανθρώπους να βγάζουν λόγο με τέτοιο θόρυβο.»

Πολλοί στο πλήθος χειροκρότησαν και επευφημούσαν συμφωνώντας καθώς ο Μακρόν συνέχισε: «Αυτή είναι μια πλήρης έλλειψη σεβασμού. Προτείνω, αν θέλετε να έχετε συνομιλίες ή να μιλήσετε για κάτι άλλο, να να βγείτε έξω».

«Αν θέλετε να μείνετε εδώ, ακούμε τον κόσμο.»

French President Emmanuel Macron interrupted the Africa Forward Summit in Nairobi, Kenya, to hush the crowd as artists and young speakers addressed the crowd, calling the noise 'a total lack of respect' https://t.co/PUpxw70qaL pic.twitter.com/Kfx8Y3wAcj — Reuters (@Reuters) May 11, 2026

Ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος προεδρεύει των συναντήσεων των πλούσιων χωρών φέτος ως κάτοχος της εκ περιτροπής προεδρίας της G7, δήλωσε ότι θέλει να βελτιώσει την πρόσβαση της Αφρικής στη χρηματοδότηση.