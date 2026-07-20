Τσουκαλάς: Επιτομή του θράσους να μιλά για ξενόδουλη αντιπολίτευση η κυβέρνηση που εξέθεσε τη χώρα

Snapshot Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορεί την κυβέρνηση για αποτυχία στην προστασία της εθνικής ασφάλειας στην υπόθεση των υποκλοπών και για ηθική ζημιά παραπομπής κυβνητικών στελεχών.

Το ΠΑΣΟΚ ζητά άμεσα εκλογές, υποστηρίζοντας ότι η παραμονή της κυβέρνησης επιδεινώνει τα προβλήματα σε θεσμούς, ανισότητες και ηθική.

Ο Τσουκαλάς διαψεύδει ότι το ΠΑΣΟΚ εμμένει στη σκανδαλολογία και επισημαίνει ότι το κόμμα έχει καταθέσει ολοκληρωμένες προτάσεις σε κοινωνικά και οικονομικά θέματα.

Η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ θα φανεί στα διλήμματα των εκλογών, κυρίως σε θέματα ενέργειας, φορολογίας, εργασιακών σχέσεων και προστασίας πρώτης κατοικίας.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ απορρίπτει τις κατηγορίες περί «ξενόδουλης» αντιπολίτευσης και επιρρίπτει ευθύνες στον υπουργό Γεωργιάδη για την υπόθεση υποκλοπών και τη στάση της κυβέρνησης. Snapshot powered by AI

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, απορρίπτει τις κατηγορίες περί «ξενόδουλης» αντιπολίτευσης και τονίζει ότι είναι «επιτομή του θράσους», να μιλά για αυτό «η κυβέρνηση που εξέθεσε τη χώρα», κάνοντας λόγο για υπουργούς «που δεν προστάτευσαν την εθνική ασφάλεια στην υπόθεση των υποκλοπών».

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο του Alpha 98,9, ο κ. Τσούκαλας τόνισε αρχικά ότι «εμείς είμαστε έτοιμοι και θέλουμε εκλογές άμεσα διότι όσο μένει αυτή η κυβέρνηση τόσο η ζημιά που συντελείται γιγαντώνεται» και στάθηκε στη στάση της κυβέρνησης σχετικά με την παραπομπή στελεχών της, εξηγώντας ότι «η ζημιά πλέον δεν είναι μόνο στους θεσμούς ή τις ανισότητες αλλά είναι και ηθική όταν έχουμε μία κυβέρνηση που μας λέει ότι “δεν τρέχει και τίποτα” που παραπέμπονται 22 κυβερνητικά στελέχη και τέσσερις βουλευτές. Ακούμε, δε, το φοβερό επιχείρημα ότι πρόκειται για πλημμέλημα και για μικρά ποσά – όπως είπε και ο κ. Γεωργιάδης “τρίχες κατσαρές”. Εδώ έχουμε, με απλά λόγια, την πλήρη παραβίαση της αρχής της ισότητας. Να έχουν οι πολιτικοί διαφορετική μεταχείριση από τους άλλους πολίτες . Ότι έκαναν και με το άρθρο 86».

«Η κυβέρνηση σκοπίμως θέλει να μείνει η συζήτηση στο προσωπικό ζήτημα» επισήμανε ο Εκπρόσωπος Τύπου διευκρινίζοντας ότι «προφανώς και υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, όπως υπήρχε και για τον κύριο Ανεστίδη και για άλλα πρόσωπα , αλλά αυτό δεν εμπόδισε η κυβέρνηση με non paper να τους βγάζει στα μανταλάκια, αν θυμάστε, στην περίπτωση Ανεστιδη τον κατακρεούργησαν δημόσια για να μην πάει στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και να δυσφημίσουν τον αγώνα των αγροτών. Το τεκμήριο της αθωότητας δεν μπορεί να το επικαλείται a la cart η κυβέρνηση μόνον όταν δικά της στελέχη ελέγχονται αλλά να αντιμετωπίζει ως ενόχους όλους τους άλλους».

«Για το ΠΑΣΟΚ, ζήτημα δεν είναι προσωπικό αλλά πολιτικό»

Σημείωσε όμως ότι «για το ΠΑΣΟΚ, ζήτημα δεν είναι προσωπικό αλλά πολιτικό. Μακάρι – για να καταφέρει να σωθεί η τιμή της πολιτικής – οι τέσσερις ελεγχόμενοι βουλευτές να αθωωθούν. Να θυμίσω ότι ο κ. Μελάς, πρώην Προέδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και εκλεκτός όχι της κυβέρνησης αλλά του ίδιου του Πρωθυπουργού, έχει ήδη καταδικαστεί για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία και παραπέμπεται για απιστία. Τον κύριο Μελά ο κ. Μητσοτάκης τον είχε κατεβάσει ως υποψήφιο Ευρωβουλευτή κάνοντας λόγο για ένα από τα πιο ικανά στελέχη και τον έκανε Πρόεδρο στον ΟΠΕΚΕΠΕ όταν εκδιώχθηκε ο κ. Βάρρας – που ζητούσε να γίνονται έλεγχοι.Το σκάνδαλο είναι υπαρκτό και καταγάλανο».

Κληθείς να απαντήσει σε όσους χρεώνουν στο ΠΑΣΟΚ εμμονή στην σκανδαλολογία, ο Κώστας Τσουκαλάς αρνήθηκε κατηγορηματικά αυτήν τη θέση και υπενθύμισε ότι «το ΠΑΣΟΚ σε μία εβδομάδα μέσα έκανε προτάσεις για το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό, για τους μικρομεσαίους και για την παιδεία. Είναι το μόνο κόμμα που μιλάει πολιτικά. Η Νέα Δημοκρατία μιλάει με συνθήματα και επικαλείται διαρκώς τις δημοσκοπήσεις. Τα άλλα κόμματα συμπεριλαμβανομένης της ΝΔ δεν έχουν ούτε πρόγραμμα ούτε πολιτικό σχέδιο , έχουν από πίσω όμως ισχυρά συμφέροντα. Το μόνο κόμμα που παράγει πολιτική και δεν το ενδιαφέρουν οι υποσχέσεις αλλά οι εφαρμοσμένες δράσεις είναι το ΠΑΣΟΚ.«Το να έχουμε σε πρώτο πλάνο τα κοινωνικά θέματα και την πολιτική δεν σημαίνει ότι θα χειροκροτάμε τα σκάνδαλα. Η κυβέρνηση θέλει να μην αφήσει ούτε πόμολο και εμείς να τους παρακολουθούμε και να χειροκροτάμε», συμπλήρωσε.

«Μόλις προκηρυχθούν οι εκλογές, τα διλήμματα που θα έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, θα έχουν να κάνουν με το κόστος ενέργειας, θα έχουν να κάνουν με την έμμεση φορολογία - με την οποία η κυβέρνηση στην ουσία έχει έρθει και έχει αυξήσει τη φορολόγηση των πολιτών -, θα έχουν να κάνουν με τις εργασιακές σχέσεις και με το ιδιωτικό χρέος τότε θα φανεί ότι θέσεις που συγκρούονται είναι Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ», ανέφερε χαρακτηριστικά και επιχείρησε μία αντίστιξη με το κόμμα του κ. Τσίπρα.«Για παράδειγμα, το κόμμα του κ. Τσίπρα στην ενέργεια λέει περίπου ό,τι λέμε εμείς χωρίς βέβαια να κάνει κριτική στα ολιγοπώλια ούτε αυτοκριτική για το χρηματιστήριο ενέργειας , αλλά στα κόκκινα δάνεια λέει ό,τι λέει η Νέα Δημοκρατία.Στην ουσία, δηλαδή, αυτό που προτείνει είναι ό,τι ισχύει σήμερα , ένας δηξοαιας φορέας διαχεορισης δανείων με επίκεντρο το πως θα υπάρξει προστασία των κερδών των funds. Έχει καμία σχέση με εκείνο που λέμε εμείς για προστασία πρώτης κατοικίας, υποχρεωτικό εξωδικαστικό μηχανισμό και τις προτάσεις μας για τις συντάξεις;», διερωτήθηκε.

«Το να αλλάξουμε κυβέρνηση έχει νόημα αν έρθει κάποιος που θα κάνει πράξη την προστασία της πρώτης κατοικίας, την επαναφορά εργασιακών δικαιωμάτων , την δημογραφική αναταραχή και την αύξηση των συντάξεων. Αν είναι να φύγει ο Μητσοτάκης για να έχουμε ξανά μείωση συντάξεων και πλειστηριασμούς τότε δεν έχει κανένα νόημα», απάντησε ο κ. Τσουκαλάς σε όσους επιχειρούν να προβάλλουν ως κοινό τόπο μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ την πτώση του Κυριάκου Μητσοτάκη από «το θρόνο του».

«Ο Πρωθυπουργός ποτέ δεν κοστολόγησε τίποτα»

Παράλληλα, ο Εκπρόσωπος Τύπου επανάλαβε ότι «το ΠΑΣΟΚ, αυτά που έχει προτείνει, χωράνε μόνο στα 2,2 δισ. δημοσιονομικού χώρου που τώρα υπάρχουν. Για το θέμα της σύνταξης ο Πρωθυπουργός συμφωνεί μαζί μας. Είπε 2,5 δισ. μεικτά αλλά δεν αφαίρεσε σκόπιμων τα 100 εκατομμύρια των αναδρομικών - που ψευδώς ξέχασε να πει ότι είναι τα αναδρομικά κάθε μήνα που δεν υπάρχουν στην 13η σύνταξη - και 600 εκατομμύρια που είναι φόροι και εισφορές που επιστρέφουν στο κράτος άρα έχουμε κόστος 1,8 δισ. ευρώ.Άρα, επαναλαμβάνω, ο κ. Μητσοτάκης συμφωνεί μαζί μας και προσπαθεί με αλχημείες να μπερδέψει. Από το 1,8 δισ., τα 540 εκατομμύρια ξέχασε σκοπίμως να αναφέρει ότι είναι ήδη προϋπολογισμένα με τα 300 ευρώ που ήδη δίνονται . Άρα τι μένει; Ένα υπόλοιπο που εμείς λέμε την πρώτη χρονιά να δοθούν 420 εκατομμύρια και την τρίτη 840 εκατομμύρια. Ο Πρωθυπουργός όμως ποτέ δεν κοστολόγησε τίποτα».

Τέλος, σε όσα εμμένει να καταλογίζει ο κ. Γεωργιάδης στο ΠΑΣΟΚ ο Κώστας Τσουκαλάς ξεκαθάρισε ότι «όταν ο κ. Γεωργιάδης μας κατηγορεί για ξενόδουλη αντιπολίτευση τότε γελάμε. Είμαστε δηλαδή εμείς ξενόδουλοι που αποκαλύψαμε ένα σκάνδαλο και όχι εκείνοι που εξέθεσαν τη χώρα με το σκάνδαλο των υποκλοπών και δεν βρήκαν το θάρρος να συνδράμουν τη δικαιοσύνη για να μάθει ποιος και γιατί θέλησε να παραβιάσει της εθνική ασφάλεια στην υπόθεση των υποκλοπών . Δεν έχει καμία σημασία τι λέει ο κ. Γεωργιάδης ακριβώς γιατί ο ίδιος είναι η επιτομή αυτού ο οποίος δεν υπερασπίστηκε τα εθνικά συμφέροντα στην υπόθεση των υποκλοπών . Ο κ. Γεωργιάδης έλεγε ότι είναι άκυρη η επιβεβαίωση της θητείας για την κυρία Κοβέσι. Έχασε, επιβεβαιώθηκε η ανανέωση , προχωράει. Μας έλεγε ο κ. Γεωργιάδης ότι κανένας δεν θα παραπεμφθεί, παραπέμπονται.Δεν είναι άξια σχολιασμού όσα έχει πει ο Υπουργός Υγείας, ειδικά όταν μιλάει για ζητήματα που εμείς είμαστε βαθιά συνεπείς».

«Απέναντι στο δεξιό εξτρεμισμό του κ. Γεωργιάδη και στα άκρα, ο κόσμος της μετριοπάθειας, ο κόσμος της σύνεσης έχει επιλογές ακριβώς για να προχωρήσει η χώρα μπροστά, μακριά από στημένους διχασμούς», κατέληξε.

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