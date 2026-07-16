Ανδρουλάκης: «Νέο κοινωνικό συμβόλαιο για την Παιδεία» – Οι έξι δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ

Snapshot Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για ένα «νέο κοινωνικό συμβόλαιο για την Παιδεία», τονίζοντας τον ρόλο της δημόσιας εκπαίδευσης ως πυλώνα κοινωνικής κινητικότητας και ισότητας.

Το ΠΑΣΟΚ ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για την αύξηση της ιδιωτικής επιβάρυνσης των οικογενειών, την υποβάθμιση των εκπαιδευτικών και τις ανεπαρκείς υποδομές στα σχολεία και πανεπιστήμια.

Οι έξι δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνουν μισθολογική και θεσμική ενίσχυση των εκπαιδευτικών, καθιέρωση ολοήμερου σχολείου, ενίσχυση σχολείων με αυξημένες ανάγκες, εθνικό απολυτήριο, ενίσχυση δημόσιων πανεπιστημίων και σύγχρονο σύστημα τεχνικής εκπαίδευσης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ καταδίκασε την πανεπιστημιακή αστυνομία ως αναποτελεσματική και επανέλαβε τη στήριξη σε μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα παράλληλα με το δημόσιο πανεπιστήμιο.

Ζητήθηκαν απαντήσεις από το υπουργείο Παιδείας για το πρόσφατο περιστατικό στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, τονίζοντας την ανάγκη διασφάλισης της ισονομίας των υποψηφίων. Snapshot powered by AI

Τη δέσμη των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ για την Παιδεία παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την ημερίδα με τίτλο «Η Παιδεία Αλλάζει (σ)την Ελλάδα: Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ», ασκώντας παράλληλα κριτική στην κυβερνητική πολιτική.

Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για την ανάγκη ενός «νέου κοινωνικού συμβολαίου για την Παιδεία», υποστηρίζοντας ότι η δημόσια εκπαίδευση αποτελεί βασικό πυλώνα του κοινωνικού κράτους και συνδέεται με την κοινωνική κινητικότητα και τις ίσες ευκαιρίες.

«Η ισχυρή δημόσια παιδεία είναι και ζητούμενο, είναι και στοίχημα, όταν ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας πληρώνει υψηλό κόστος και στην υγεία και στην παιδεία, όταν αποδυναμώνεται το κοινωνικό κράτος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κριτική στην κυβερνητική πολιτική

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει μια πολιτική που οδηγεί σε μεγαλύτερη επιβάρυνση των οικογενειών και σε ενίσχυση των ιδιωτικών λύσεων στην εκπαίδευση.

Όπως ανέφερε, «οι μαθησιακές επιδόσεις συνεχώς υποχωρούν, οι ανισότητες διευρύνονται, οι εκπαιδευτικοί απαξιώνονται οικονομικά αλλά και θεσμικά, οι υποδομές παραμένουν ανεπαρκείς και οι οικογένειες συνεχώς πληρώνουν όλο και περισσότερα από την τσέπη τους».

Στο ίδιο πλαίσιο έκανε αναφορά στα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA, στις δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση, στις αμοιβές των εκπαιδευτικών και στο κόστος που, όπως είπε, επωμίζονται οι ελληνικές οικογένειες για φροντιστήρια και ιδιωτικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

Πανεπιστήμια και πανεπιστημιακή αστυνομία

Ο κ. Ανδρουλάκης επέκρινε την κυβερνητική επιλογή για την πανεπιστημιακή αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι δαπανήθηκαν δημόσιοι πόροι χωρίς αποτέλεσμα.

«Τα πανεπιστήμια συνεχίζουν να χρειάζονται φωτισμό, οργανωμένη φύλαξη, σύγχρονες υποδομές, επαρκές προσωπικό, φοιτητικές εστίες και βασικές υπηρεσίες μέριμνας», σημείωσε.

Αναφερόμενος στα μη κρατικά πανεπιστήμια, επανέλαβε τη θέση του ΠΑΣΟΚ υπέρ μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, με σεβασμό στο Σύνταγμα και παράλληλη ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου.

Οι έξι δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ

Παρουσιάζοντας το σχέδιο του κόμματος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιέγραψε έξι βασικές δεσμεύσεις.

1. Πρώτη δέσμευση αποτελεί η ενίσχυση των εκπαιδευτικών, με μισθολογικές παρεμβάσεις, θεσμική αναβάθμιση, στεγαστική πολιτική, 13ο μισθό, ισότιμα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα για τους αναπληρωτές, σταθερό προγραμματισμό προσλήψεων και μόνιμους διορισμούς για τις πάγιες ανάγκες της εκπαίδευσης.

2. Δεύτερη δέσμευση είναι η δημιουργία ενός «πραγματικού ολοήμερου σχολείου».

«Ένα ολοήμερο για όλα τα παιδιά, με ενιαίο πρόγραμμα, με σταθερό προσωπικό, με οργανωμένη μελέτη, με τέχνες, με αθλητισμό, με μουσική, με θέατρο, με πολιτισμό, με ψηφιακές δεξιότητες, αλλά και με πιστοποίηση ξένης γλώσσας και Πληροφορικής μέσα από το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Έτσι περιορίζεται η παραπαιδεία και σταματάμε τις ανισότητες».

3. Τρίτη δέσμευση αποτελεί ένα εθνικό πρόγραμμα ισοτιμίας με μεγαλύτερη χρηματοδότηση για σχολεία περιοχών με αυξημένες ανάγκες, ενίσχυση της ειδικής αγωγής, της παράλληλης στήριξης και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, καθώς και ειδικές πολιτικές για τις νησιωτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές.

4. Τέταρτη δέσμευση είναι η καθιέρωση ενός λυκείου με ενισχυμένο ρόλο και η προώθηση του εθνικού απολυτηρίου.

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι το εθνικό απολυτήριο «είναι στόχος και όραμα» και ότι «δεν μπορεί να είναι μπάλωμα. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία ανασύνταξης, αναδιοργάνωσης της δημόσιας παιδείας».

5. Πέμπτη δέσμευση αφορά την ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου, με χρηματοδότηση, σύγχρονες υποδομές, πραγματικό αυτοδιοίκητο και σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και την περιφερειακή ανάπτυξη.

6. Έκτη δέσμευση αποτελεί, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, η δημιουργία ενός αξιόπιστου συστήματος τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, με σύγχρονα εργαστήρια, αμειβόμενη μαθητεία, πιστοποίηση χωρίς καθυστερήσεις και διασύνδεση των ειδικοτήτων με τις ανάγκες της παραγωγής.

Αναφορά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στο πρόσφατο περιστατικό στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, υποστηρίζοντας ότι απαιτούνται απαντήσεις από το υπουργείο Παιδείας.

«Πρέπει να δοθούν κάποιες απαντήσεις για το περιστατικό που έγινε στο κέντρο ΕΠΑΛ. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια απλή υπηρεσιακή αστοχία, θίγει επί της ουσίας την ισονομία των υποψηφίων», ανέφερε.

Κλείνοντας την ομιλία του, υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει μια πολιτική αλλαγή με προτεραιότητα τη δημόσια Παιδεία και τη δημόσια Υγεία, σημειώνοντας ότι στόχος είναι «μια χώρα για όλους» και ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά.

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