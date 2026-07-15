Με Dior στους Γάλλους η Κίμπερλυ, Στην Αίθουσα 223 το δράμα του ΣΥΡΙΖΑ, Τους μάλωσε ο Ανδρουλάκης

Οι αγαπημένοι μου ήταν οι Γιακωβίνοι αλλά δεν είχαν μυαλό και το έχασαν το παιχνίδι

Newsbomb

Με Dior στους Γάλλους η Κίμπερλυ, Στην Αίθουσα 223 το δράμα του ΣΥΡΙΖΑ, Τους μάλωσε ο Ανδρουλάκης
© Dimitris Papamitsos / All Rights Reserved
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Η μέρα χθες ήταν Vive la France κι ας έχασαν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους ηγέτες (μόνο την Μελόνι δεν πήρε το μάτι μου), βρέθηκε στην παρέλαση και τους γκράντε εορτασμούς στο Παρίσι για την επανάσταση που συγκλόνισε την Γαλλία και τον κόσμο στις 14 Ιουλίου 1789. Ήταν η εποχή που ο ευγενείς έτρωγαν με χρυσά κουτάλια

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Christofle φυσικά (estimated 8.000-10.000 ευρώ, for 6) και αν δεν υπήρχε ψωμί, βολεύονταν με παντεσπάνι. Μπήκαν στη Βαστίλη, βούτηξαν όπλα και πυρομαχικά, έκοψαν μερικούς λαιμούς και ξεφορτώθηκαν για πάντα την φεουδαρχία. Τους επόμενους μήνες η νέα Γαλλική Βουλή έμοιαζε κάπως με την σημερινή ελληνική: το ένα κόμμα της άκρας αριστεράς καταβρόχθιζε το άλλο μέχρι που επήλθε πολ. ισορροπία στο κέντρο από τον Βοναπαρτισμό/ Διευθυντήριο. Από τα δεξιά προς τα αριστερά, τότε είχαμε Μοναρχικούς, Γιρονδίνους Πεδινούς , του αβά Σεγιε, Εσέρους, -Κέντρο/Διευθυντήριο- Γιακωβίνους, Ορεινούς, Τρομοκράτες, Ροβεσπιέριους.

Οι αγαπημένοι μου ήταν οι Γιακωβίνοι αλλά δεν είχαν μυαλό και το έχασαν το παιχνίδι.

Σε ατμόσφαιρα Vive la France ήταν φυσικά όλες οι Πρεσβείες του κόσμου, μαζί τους και η δική μας στην Αθήνα. Οικοδέσποινα της Γαλλίας στην Αθήνα η Πρέσβης Laurence Auer,η οποία κάλεσε την κρεμ ντε λα κρεμ και το γιόρτασαν στους κήπους τους Βυζαντινού Μουσείου. Την εθνική γαλλική γιορτή τίμησε και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

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με Dior Mini Velvet Cannage Strass Embellished Lady Dior (4600 ευρώ, ή 2800 με 3500 η pre owned σε καλή κατάσταση).

Στους κήπους δεν είδα πολλούς Έλληνες πολιτικούς, αν και πλέον μας ενώνουν πάρα πολλά

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Rafale, Belh@ra, και στο μέλλον και πυρηνικά για καλό σκοπό.

Στην Εύβοια

Ο Κυριάκος μετά την παριζιάνικη παρένθεση που του έδωσε δύναμη, επιστρέφει με φόρα στα γνωστά. Σήμερα πηγαίνει Βόρεια Εύβοια. Ιστιαία, Ωρεοί, εγκαίνια δρόμου Ροβιές-Ηλια, εργοτάξιο περιφερειακού Χαλκίδας. Δεν θα είναι μια εύκολη επίσκεψη. Η Βόρεια Εύβοια κάηκε και υπέφερε πολύ. Μετά το Μαξίμου επιστράτευσε τον Σταύρο Μπένο να φτιάξει ένα σχέδιο αποκατάστασης, μετά ο Μπένος χάθηκε απ’ το προσκήνιο, το σχέδιο κάπου έμεινε και εφαρμόζεται σταδιακά. Γενικά η Εύβοια είναι παραμελημένος τόπος και τόσο κρίμα. Μήπως όμως φταίνε και οι γηγενείς; Ούτε έναν κεντρικό δρόμο ασφαλή της προκοπής δεν έχουν καταφέρει να φτιάξουν με καμία κυβέρνηση. Ούτε με Πασοκ, ούτε με ΝΔ, ούτε με Σύριζα. Τι να σου κάνουν κι οι κυβερνήσεις αν οι ντόπιοι δεν συμφωνούν από που να περάσει ο δρόμος;

Αίθουσα 223

Την ώρα που ο Κυριάκος θα ιδρώνει την φανέλα στους Ωρεούς, στην κλιματιζόμενη αίθουσα 223 της Βουλής, οι εναπομείναντες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ (χθες έφυγαν άλλοι τρεις, Παναγιωτόπουλος, Ψυχογιός, και Γαβρήλος), θα ψηφίζουν για το νέο Γραμματέα της ΚΟ. Λογικά την θέση θα πάρει ο Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος πήρε την έδρα από την Κατερίνα Νοτοπούλου. Ο αναπλ. εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Μελίδης (9,84) προσπαθεί να αναπτερώσει το ηθικό λέγοντας ότι «εμείς είμαστε διαχρονικά το κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς. Έχουμε ένα πλήρες, ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα. Δυστυχώς με όλη αυτή την εσωστρέφεια και τα σενάρια δεν έχουμε καταφέρει εδώ και περίπου ένα χρόνο να αναλύσουμε ή να μιλήσουμε όσο θα έπρεπε για το πρόγραμμά μας».

Η Ρένα Δούρου συνεχίζει τις πυκνές εμφανίσεις στα μίντια

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επιχειρώντας το ίδιο. Η ίδια είναι το φαβορί για την θέση του Προέδρου της ΚΟ, με τον Παύλο τον Πολάκη να συνεχίσει τις τροχιοδεικτικές γιατί θέλει την θέση. Ο χρησμός είναι πως η θέση θα είναι τελικά γένους θηλυκού, αλλά μικρή σημασία έχει, καθώς το μικρούλι κόμμα δεν θα μπει στην Βουλή.

Ο Βενιζέλος του ΣΥΡΙΖΑ

Κι όμως υπάρχει. Τον αποκάλυψε ο κ. Μελίδης, μιλώντας για το «το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», που δεν είναι «ένα αόριστο ή ένα αόρατο κείμενο. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο".

Είναι ο Φώτης ο Κουβέλης.

«Οποιονδήποτε νομικό και αν ρωτήσετε, θα σας επιβεβαιώσει ότι, σύμφωνα και με την άποψη του Προέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ συντρόφου Φώτη Κουβέλη, ιστορικού στελέχους της Αριστεράς, του Συνασπισμού και πρώην προέδρου Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου 11/7 ήταν καθ’ όλα νόμιμη σύμφωνα με το καταστατικό. Μπορεί κάποιος να κάνει μία πολιτική κριτική σε ό,τι επιθυμεί αλλά το νομικό σκέλος το καθορίζει ο καταστατικός χάρτης του κόμματος μας» σημείωσε ο Μελίδης με σεβασμό.

Είπε κι άλλα αλλά σταμάτησα (απ’ τα γέλια) να παρακολουθώ όταν άκουσα το εξής: «Στις περιπτώσεις που ένα κόμμα περνάει μια κρίση, ο μόνος τρόπος να ξεπεραστεί, είναι να είμαστε όλοι θεσμικοί, να λειτουργούμε καταστατικά, σύμφωνα με τις επιταγές της πολιτικής ηθικής, της πολιτικής αξιοπρέπειας και της κοινής λογικής».

Όχι τοξικότητα

Στο μικρούλι κόμμα προσπαθούν να βρουν τι θα κάνουν μέχρι τις εκλογές. Σ’ ένα άλλο κόμμα, μικρομεσαίο, προσπαθούν να δουν πως θα βγάλουν το καλοκαίρι. Σύσκεψη με τους Κύκλους

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είχε χθες ο Πρόεδρος Ανδρουλάκης που έχει ξεπεράσει τον εαυτό του τελευταία.

Στην εισαγωγική του ομιλία ο Πρόεδρος ζήτησε από τους βουλευτές-κύκλους να φουλάρουν τις μηχανές μέσα στο καλοκαίρι ώστε το ΠΑΣΟΚ να παρουσιαστεί με άλλο αέρα στην ΔΕΘ. «Το ΠΑΣΟΚ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει το όραμά του για την Ελλάδα του 2030» σημείωσε. «Για μια Ελλάδα με ποιοτικότερη δημοκρατία, πιο παραγωγική οικονομία και περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη» είπε χαρακτηριστικά. «Η πατρίδα μας πρέπει να πάει μπροστά. Να κλείσει ο κύκλος των χαμένων ευκαιριών, της τοξικότητας, της διχόνοιας, της διαφθοράς και της ατιμωρησίας. Η πατρίδα μας και ο ελληνικός λαός αξίζουν περισσότερα από το να έχουν οι πολίτες τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη και να πληρώνουν τις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας πανευρωπαϊκά».

Τους μάλωσε

Τα καλύτερα φυσικά λέγονται μετά. Τους μάλωσε τους κύκλους του, ο Πρόεδρος, όταν έκλεισαν οι πόρτες. Μια αραχνούλα, πολύ φίλη μου, φοβήθηκε και ζάρωσε κι αυτή κάτω από μια καρέκλα. Τους μαστίγωσε αλύπητα, και δεν ήταν και λίγοι, καμιά 40αριά μαζεύτηκαν, όπως μου είπε. Τι ‘δεν είστε αρκετά επιθετικοί», τί «είστε πολύ ευγενικοί απέναντι στη ΝΔ, τί ‘δεν χρησιμοποιείτε λέξεις όπως συμμορία, μαφία και υπόκοσμος’ τους είπε. Και στο τέλος πρόσθεσε και μια εκτίμηση: ο Λάλας ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία.

Στο Εθνικό

Μετά απ’ αυτό, οι κύκλοι έκλεισαν ήδη ραντεβού με Μαρμαρινό και Χουβαρδά για να πετύχουν το σωστό ύφος, την ώρα που θα καταγγέλλουν την συμμορία, την μαφία και τον υπόκοσμο του Μαξίμου. Το κάνω ήδη εικόνα με Χρηστίδη, Κακλαμάνη, Γερουλάνο, Μιλένα, Νάντια και Μάντζο. Ο Δουδωνής νομίζω δεν το χρειάζεται. Το ‘χει.

Τί να κάνεις Πρόεδρε που έμπλεξες με ψυχούλες, μήπως να κάνεις μια μεταγραφή τον Πολάκη τώρα που ειν’ ελεύθερος;

Σας φιλώ

Η Πυθία

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