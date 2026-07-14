Ημέρα της Βαστίλης: Εντυπωσιακές εικόνες από τη μεγαλύτερη παρέλαση των τελευταίων ετών

Η τελευταία με τον τίτλο του Προέδρου της Γαλλίας για τον Εμάνουελ Μακρόν

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ημέρα της Βαστίλης: Εντυπωσιακές εικόνες από τη μεγαλύτερη παρέλαση των τελευταίων ετών

Πυροτεχνήματα και drones φωτίζουν τον Πύργο του Άιφελ στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια των εορτασμών της παραμονής της Ημέρας της Βαστίλη - (2026)

AP/Thomas Padilla
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ημέρα της Βαστίλης 2026 στη Γαλλία σηματοδοτήθηκε από μια από τις μεγαλύτερες παρελάσεις των τελευταίων ετών με συμμετοχή 7.600 στρατευμάτων και αεροσκάφη από 11 ευρωπαϊκές χώρες.
  • Η παρέλαση περιλάμβανε περίπου 500 στρατιώτες από τον Συνασπισμό των Πρόθυμων που υποστηρίζουν την ασφάλεια της Ουκρανίας, με την πρώτη συμμετοχή ουκρανικών στρατευμάτων.
  • Περίπου 30 ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρευρέθηκαν στους εορτασμούς, στέλνοντας μήνυμα ευρωπαϊκής ενότητας.
  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τιμήθηκε με χειροκροτήματα και είχε επανειλημμένες συναντήσεις με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, που επιθεώρησε για τελευταία φορά την παρέλαση ως πρόεδρος.
  • Η ελληνική συμμετοχή περιλάμβανε πεζοπόρο τμήμα 21 στελεχών και ελληνικά μαχητικά Rafale σε σχηματισμό στον ουρανό πάνω από την Αψίδα του Θριάμβου.
Snapshot powered by AI

Με μία από τις μεγαλύτερες και πιο εντυπωσιακές παρελάσεις των τελευταίων ετών κορυφώθηκαν στη Γαλλία οι εορτασμοί για την Ημέρα της Βαστίλης, στην οποία φέτος συμμετείχαν αεροσκάφη από 11 ευρωπαϊκές χώρες και περίπου 500 στρατιώτες από συμμάχους του Συνασπισμού των Πρόθυμων που έχουν δεσμευτεί να βοηθήσουν στη μεταπολεμική ασφάλεια της Ουκρανίας σε μια επίδειξη υποστήριξης προς το Κίεβο.

France Bastille Day

Τα αεροσκάφη της ακροβατικής ομάδας «Patrouille de France» πετούν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης για την Ημέρα της Βαστίλης στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι

AP/Thomas Padilla

Η εκδήλωση, που προσέφερε ανεπανάληπτες εικόνες στα συγκεντρωμένα πλήθη, σηματοδότησε την τελευταία παρέλαση του Εμανουέλ Μακρόν για την Ημέρα της Βαστίλης στον ρόλο του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας.

France Bastille Day

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επιθεωρεί τα στρατεύματα κατά τη διάρκεια της ετήσιας στρατιωτικής παρέλασης για την Ημέρα της Βαστίλης στο Παρίσι, στη Γαλλία, την Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026.

Pool Reuters/(Benoit Tessier/ via AP)
France Bastille Day

Γάλλοι στρατιώτες παρελαύνουν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης για την Ημέρα της Βαστίλης στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, στο Παρίσι, την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026

AP/Thomas Padilla)

Περίπου 30 ηγέτες βρέθηκαν στους εορτασμούς, που φαίνεται να είχαν ως στόχο περάσουν ένα μήνυμα ενότητας της Ευρώπης, απέναντι στις ΗΠΑ και τη Ρωσίας. Ανάμεσά τους ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ και η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν.

France Bastille Day

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, η σύζυγός του Μπριζίτ Μακρόν, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η σύζυγός του Ολένα Ζελένσκα, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της «Συμμαχίας των Προθύμων», η Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Γιαέλ Μπράουν-Πιβέ και ο Πρόεδρος της Γερουσίας Ζεράρ Λαρσέρ ποζάρουν για μια οικογενειακή φωτογραφία μετά την ετήσια στρατιωτική παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης στην Πλατεία της Συμφωνίας στο Παρίσι

Pool REUTERS

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χειροκροτήθηκε από τους συγκεντρωμένους Ευρωπαίους ηγέτες κατά την άφιξή του και τα στρατεύματα της χώρας του συμμετείχαν στην παρέλαση για πρώτη φορά.

Ζελένσκι και Μακρόν μοιράστηκαν επανειλημμένες αγκαλιές στο τέλος της παρέλασης.

France Bastille Day

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, δεξιά, συνομιλεί με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη στρατιωτική παρέλαση της Ημέρας της Βαστίλης στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, στο Παρίσ

AP/Thomas Padilla

Από τα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν Ελλάδα και Κύπρος παρέλασαν μπροστά από την Αψίδα του Θριάμβου, ενώ ελληνικά Rafale πετούσαν σε σχηματισμό στον ουρανό.

Συμμετείχε πεζοπόρο τμήμα 21 στελεχών, με τρεις Αξιωματικούς και 18 στρατιώτες.

Η Ημέρα της Βαστίλης γιορτάζεται στις 14 Ιουλίου επειδή είναι η ημέρα που οι Παριζιάνοι εισέβαλαν στο φρούριο και τη φυλακή της Βαστίλης το 1789, βοηθώντας να πυροδοτηθεί η Γαλλική Επανάσταση που ανέτρεψε τη μοναρχία και έστειλε τον βασιλιά Λουδοβίκο XVI και τη βασίλισσα Μαρία-Αντουανέτα στη γκιλοτίνα.

France Bastille Day

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, στο κέντρο αριστερά, και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων Φαμπιέν Μαντόν, στο κέντρο δεξιά, στέκονται στο αυτοκίνητο διοίκησης καθώς επιθεωρούν τα στρατεύματα κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης για την Ημέρα της Βαστίλης στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι, την Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026

AP/Thomas Padilla

Το επίκεντρο είναι η παρέλαση του Παρισιού κάτω από την Αψίδα του Θριάμβου της εποχής του Ναπολέοντα και κατά μήκος της λεωφόρου των Ηλυσίων Πεδίων.

France Bastille Day

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, κάτω δεξιά, επιθεωρεί τα στρατεύματα κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης για την Ημέρα της Βαστίλης στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι, την Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026.

AP/Thomas Padilla


Στη φετινή παρέλαση συμμετείχε αριθμός ρεκόρ στρατευμάτων με 7.600, ενώ στους ουρανούς εκτός από τα ελληνικά μαχητικά πετούσαν αεροσκάφη από τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κροατία, την Πολωνία, τη Δανία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία, την Ισπανία και την Ιταλία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:41ΕΛΛΑΔΑ

«Μέσα σε 10 λεπτά άρχισαν να ζαλίζονται, σα να μεθούσαν»: Από υποξία ο θάνατος του ζευγαριού στον Πειραιά; Πραγματογνώμονας εξηγεί στο Newsbomb

21:37ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα κρατά Αμερικανό σεισμολόγο που μελέτησε τις πυρηνικές δοκιμές της Βόρειας Κορέας

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Βρετανία με νέα υπόθεση Πελικό: Δήλωσε ένοχος για 32 κατηγορίες σε βάρος της συντρόφου του

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 40 εκατ. ευρώ

21:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε Κατάρ και Αυστραλία ο Δένδιας για πενταήμερη επίσκεψη

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Νεκρά στο ποτάμι βρέθηκαν τα αγνοούμενα δίδυμα 11χρονα αγόρια

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Βρυξέλλες: Έξι νεκροί εργάτες σε ασανσέρ μετά από φωτιά στον πύργο Oxy κατά τη διάρκεια ανακαίνισης

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις εγκληματικές οργανώσεις σε Αττική, Αγρίνιο και Θεσσαλονίκη εξαπατούσαν ηλικιωμένους: Περισσότερα από 410.000 ευρώ η λεία τους

21:08ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στίβος: Κυρίαρχος ο Τεντόγλου στη Βουδαπέστη, στην τρίτη θέση ο Καραλής

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός στην πίστα: Η στιγμή που αεροπλάνο της Ryanair χάνει τη ρόδα του και γίνεται viral

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Πρώην βουλευτής συνελήφθη με 439 όπλα και ένα κανόνι στο σπίτι του

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Παραλίγο τραγωδία: Αεροπλάνο που εκτελούσε πτήση από Λούτον για Αθήνα απογειώθηκε στο τέλος του διαδρόμου – Το αδιανόητο λάθος των πιλότων

20:51ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να αποσύρει τον στρατό από τον Λίβανο και τη Συρία» λέει το Axios

20:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επιβεβαιώνει τη συμφωνία με Χουάντσο μέσω αποθέωσης του Ισπανού!

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Αριστεροί αντάρτες του ELN απήγαγαν 39 πολίτες - Σε εξέλιξη επιχείρηση του Στρατού

20:36ΑΠΟΨΕΙΣ

Το δίχτυ ασφαλείας που διαθέτει η ΕΕ στις περιπτώσεις καταστροφών χρειάζεται επιδιόρθωση

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρή σύγκρουση ΗΠΑ και Κίνας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Μέση Ανατολή

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Ημέρα της Βαστίλης: Εντυπωσιακές εικόνες από τη μεγαλύτερη παρέλαση των τελευταίων ετών - Ελληνικό και κυπριακό άγημα στα Ηλύσια Πεδία

20:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η επιστολή ανεξαρτητοποίησης του Γιώργου Ψυχογιού από την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ

20:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Εγκαινιάστηκε το myPoint στον Πειραιά - Δίπλα στον πολίτη και στις επιχειρήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:56ΚΟΣΜΟΣ

Παραλίγο τραγωδία: Αεροπλάνο που εκτελούσε πτήση από Λούτον για Αθήνα απογειώθηκε στο τέλος του διαδρόμου – Το αδιανόητο λάθος των πιλότων

11:48ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Αυγούστου - Πρόγνωση με βάση 400 πιθανά σενάρια από 8 κέντρα

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός στην πίστα: Η στιγμή που αεροπλάνο της Ryanair χάνει τη ρόδα του και γίνεται viral

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Χειροπέδες σε 44χρονο που κατηγορείται ότι βίασε επανειλημμένα την πεθερά του - Τι είπε στον εισαγγελέα

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρό ζευγάρι στον Πειραιά: «Έχασα το κορίτσι μου» έλεγε ουρλιάζοντας η μητέρα της 24χρονης

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς-νεκρό ζευγάρι: Είχαν αναμμένη μηχανή για να δουλεύει το aircondition μέσα σε κλειστό γκαράζ και πέθαναν από τις αναθυμιάσεις

17:34LIFESTYLE

«Μια γυναίκα»: Η Δανάη Παππά έρχεται με έναν ρόλο-πρόκληση

19:27WHAT THE FACT

Hφαίστειο ξυπνά μετά από 700.000 χρόνια και οι επιστήμονες δεν έχουν την πολυτέλεια να το αγνοήσουν

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς - νεκρό ζευγάρι: «Έχασα το κορίτσι μου» έλεγε ουρλιάζοντας η μητέρα της 24χρονης - Τους εντόπισε στο γκαράζ ο πατέρας του 28χρονου

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μάχη» των μετεωρολογικών μοντέλων για το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου – Τι προβλέπουν το αμερικανικό GFS και το ευρωπαϊκό ECMWF

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Μοναδικό: Ελληνικό άγημα παρέλασε σήμερα στην Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι, όπως το 1919

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Ryanair: Αυτός είναι ο επιβάτης που σφηνώθηκε στο σπασμένο παράθυρο του αεροπλάνου

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Προφυλακίστηκαν οι δύο συλληφθέντες για την εμπρηστική επίθεση

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Βγήκε για SUP στη Λήμνο και γύρισε με «καμπάνα» 250 ευρώ: Τι δεν πρέπει να ξεχάσετε πριν ανέβετε στη σανίδα και ποιοι είναι οι κανόνες για τα θαλάσσια μέσα αναψυχής

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 40 εκατ. ευρώ

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Κρητικός ποιητής και τραγουδοποιός Γιώργος Σταυρακάκης

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που το βίαιο φαινόμενο «galerne» χτυπά την παραλία - Πανικοβλημένοι οι λουόμενοι τρέχουν να σωθούν

10:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα αδείας: Πότε καταβάλλεται στους εργαζόμενους - Πόσα χρήματα θα πάρετε

21:08ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στίβος: Κυρίαρχος ο Τεντόγλου στη Βουδαπέστη, στην τρίτη θέση ο Καραλής

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς – «Η κοπέλα έμοιαζε να κοιμάται»: Μαρτυρία για τους δύο νεκρούς νεαρούς μέσα σε αυτοκίνητο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ