Ημέρα της Βαστίλης: Εντυπωσιακές εικόνες από τη μεγαλύτερη παρέλαση των τελευταίων ετών
Η τελευταία με τον τίτλο του Προέδρου της Γαλλίας για τον Εμάνουελ Μακρόν
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- Η Ημέρα της Βαστίλης 2026 στη Γαλλία σηματοδοτήθηκε από μια από τις μεγαλύτερες παρελάσεις των τελευταίων ετών με συμμετοχή 7.600 στρατευμάτων και αεροσκάφη από 11 ευρωπαϊκές χώρες.
- Η παρέλαση περιλάμβανε περίπου 500 στρατιώτες από τον Συνασπισμό των Πρόθυμων που υποστηρίζουν την ασφάλεια της Ουκρανίας, με την πρώτη συμμετοχή ουκρανικών στρατευμάτων.
- Περίπου 30 ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρευρέθηκαν στους εορτασμούς, στέλνοντας μήνυμα ευρωπαϊκής ενότητας.
- Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τιμήθηκε με χειροκροτήματα και είχε επανειλημμένες συναντήσεις με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, που επιθεώρησε για τελευταία φορά την παρέλαση ως πρόεδρος.
- Η ελληνική συμμετοχή περιλάμβανε πεζοπόρο τμήμα 21 στελεχών και ελληνικά μαχητικά Rafale σε σχηματισμό στον ουρανό πάνω από την Αψίδα του Θριάμβου.
Με μία από τις μεγαλύτερες και πιο εντυπωσιακές παρελάσεις των τελευταίων ετών κορυφώθηκαν στη Γαλλία οι εορτασμοί για την Ημέρα της Βαστίλης, στην οποία φέτος συμμετείχαν αεροσκάφη από 11 ευρωπαϊκές χώρες και περίπου 500 στρατιώτες από συμμάχους του Συνασπισμού των Πρόθυμων που έχουν δεσμευτεί να βοηθήσουν στη μεταπολεμική ασφάλεια της Ουκρανίας σε μια επίδειξη υποστήριξης προς το Κίεβο.
Η εκδήλωση, που προσέφερε ανεπανάληπτες εικόνες στα συγκεντρωμένα πλήθη, σηματοδότησε την τελευταία παρέλαση του Εμανουέλ Μακρόν για την Ημέρα της Βαστίλης στον ρόλο του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας.
Περίπου 30 ηγέτες βρέθηκαν στους εορτασμούς, που φαίνεται να είχαν ως στόχο περάσουν ένα μήνυμα ενότητας της Ευρώπης, απέναντι στις ΗΠΑ και τη Ρωσίας. Ανάμεσά τους ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ και η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν.
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χειροκροτήθηκε από τους συγκεντρωμένους Ευρωπαίους ηγέτες κατά την άφιξή του και τα στρατεύματα της χώρας του συμμετείχαν στην παρέλαση για πρώτη φορά.
Ζελένσκι και Μακρόν μοιράστηκαν επανειλημμένες αγκαλιές στο τέλος της παρέλασης.
Από τα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν Ελλάδα και Κύπρος παρέλασαν μπροστά από την Αψίδα του Θριάμβου, ενώ ελληνικά Rafale πετούσαν σε σχηματισμό στον ουρανό.
Συμμετείχε πεζοπόρο τμήμα 21 στελεχών, με τρεις Αξιωματικούς και 18 στρατιώτες.
Η Ημέρα της Βαστίλης γιορτάζεται στις 14 Ιουλίου επειδή είναι η ημέρα που οι Παριζιάνοι εισέβαλαν στο φρούριο και τη φυλακή της Βαστίλης το 1789, βοηθώντας να πυροδοτηθεί η Γαλλική Επανάσταση που ανέτρεψε τη μοναρχία και έστειλε τον βασιλιά Λουδοβίκο XVI και τη βασίλισσα Μαρία-Αντουανέτα στη γκιλοτίνα.
Το επίκεντρο είναι η παρέλαση του Παρισιού κάτω από την Αψίδα του Θριάμβου της εποχής του Ναπολέοντα και κατά μήκος της λεωφόρου των Ηλυσίων Πεδίων.
Στη φετινή παρέλαση συμμετείχε αριθμός ρεκόρ στρατευμάτων με 7.600, ενώ στους ουρανούς εκτός από τα ελληνικά μαχητικά πετούσαν αεροσκάφη από τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κροατία, την Πολωνία, τη Δανία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία, την Ισπανία και την Ιταλία.