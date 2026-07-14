Ημέρα της Βαστίλης: Εντυπωσιακές εικόνες από τη μεγαλύτερη παρέλαση των τελευταίων ετών

Πυροτεχνήματα και drones φωτίζουν τον Πύργο του Άιφελ στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια των εορτασμών της παραμονής της Ημέρας της Βαστίλη - (2026)

Snapshot Η Ημέρα της Βαστίλης 2026 στη Γαλλία σηματοδοτήθηκε από μια από τις μεγαλύτερες παρελάσεις των τελευταίων ετών με συμμετοχή 7.600 στρατευμάτων και αεροσκάφη από 11 ευρωπαϊκές χώρες.

Η παρέλαση περιλάμβανε περίπου 500 στρατιώτες από τον Συνασπισμό των Πρόθυμων που υποστηρίζουν την ασφάλεια της Ουκρανίας, με την πρώτη συμμετοχή ουκρανικών στρατευμάτων.

Περίπου 30 ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρευρέθηκαν στους εορτασμούς, στέλνοντας μήνυμα ευρωπαϊκής ενότητας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τιμήθηκε με χειροκροτήματα και είχε επανειλημμένες συναντήσεις με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, που επιθεώρησε για τελευταία φορά την παρέλαση ως πρόεδρος.

Η ελληνική συμμετοχή περιλάμβανε πεζοπόρο τμήμα 21 στελεχών και ελληνικά μαχητικά Rafale σε σχηματισμό στον ουρανό πάνω από την Αψίδα του Θριάμβου. Snapshot powered by AI

Με μία από τις μεγαλύτερες και πιο εντυπωσιακές παρελάσεις των τελευταίων ετών κορυφώθηκαν στη Γαλλία οι εορτασμοί για την Ημέρα της Βαστίλης, στην οποία φέτος συμμετείχαν αεροσκάφη από 11 ευρωπαϊκές χώρες και περίπου 500 στρατιώτες από συμμάχους του Συνασπισμού των Πρόθυμων που έχουν δεσμευτεί να βοηθήσουν στη μεταπολεμική ασφάλεια της Ουκρανίας σε μια επίδειξη υποστήριξης προς το Κίεβο.

Τα αεροσκάφη της ακροβατικής ομάδας «Patrouille de France» πετούν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης για την Ημέρα της Βαστίλης στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι AP/Thomas Padilla

Η εκδήλωση, που προσέφερε ανεπανάληπτες εικόνες στα συγκεντρωμένα πλήθη, σηματοδότησε την τελευταία παρέλαση του Εμανουέλ Μακρόν για την Ημέρα της Βαστίλης στον ρόλο του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επιθεωρεί τα στρατεύματα κατά τη διάρκεια της ετήσιας στρατιωτικής παρέλασης για την Ημέρα της Βαστίλης στο Παρίσι, στη Γαλλία, την Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026. Pool Reuters/(Benoit Tessier/ via AP)

Γάλλοι στρατιώτες παρελαύνουν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης για την Ημέρα της Βαστίλης στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, στο Παρίσι, την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026 AP/Thomas Padilla)

Περίπου 30 ηγέτες βρέθηκαν στους εορτασμούς, που φαίνεται να είχαν ως στόχο περάσουν ένα μήνυμα ενότητας της Ευρώπης, απέναντι στις ΗΠΑ και τη Ρωσίας. Ανάμεσά τους ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ και η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν.

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, η σύζυγός του Μπριζίτ Μακρόν, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η σύζυγός του Ολένα Ζελένσκα, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της «Συμμαχίας των Προθύμων», η Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Γιαέλ Μπράουν-Πιβέ και ο Πρόεδρος της Γερουσίας Ζεράρ Λαρσέρ ποζάρουν για μια οικογενειακή φωτογραφία μετά την ετήσια στρατιωτική παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης στην Πλατεία της Συμφωνίας στο Παρίσι Pool REUTERS

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χειροκροτήθηκε από τους συγκεντρωμένους Ευρωπαίους ηγέτες κατά την άφιξή του και τα στρατεύματα της χώρας του συμμετείχαν στην παρέλαση για πρώτη φορά.

Ukrainian troops marched in Paris's Bastille Day parade for the first time in history



The soldiers stepped off from the Arc de Triomphe down the Champs-Élysées on 14 July, among about 500 troops from Coalition of the Willing states that opened the parade's ground portion.



Two… pic.twitter.com/yhFGWZmJa2 — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) July 14, 2026

Ζελένσκι και Μακρόν μοιράστηκαν επανειλημμένες αγκαλιές στο τέλος της παρέλασης.

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, δεξιά, συνομιλεί με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη στρατιωτική παρέλαση της Ημέρας της Βαστίλης στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, στο Παρίσ AP/Thomas Padilla

Από τα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν Ελλάδα και Κύπρος παρέλασαν μπροστά από την Αψίδα του Θριάμβου, ενώ ελληνικά Rafale πετούσαν σε σχηματισμό στον ουρανό.

Συμμετείχε πεζοπόρο τμήμα 21 στελεχών, με τρεις Αξιωματικούς και 18 στρατιώτες.

?????? Greece and Cyprus marched proudly down the Champs-Élysées for France's Bastille Day celebrations, showcasing the strong partnership between the three nations.



With Greek and Cypriot troops on the ground and Hellenic Air Force jets flying overhead, the parade highlighted… pic.twitter.com/g2J89eDLjn — Greek City Times (@greekcitytimes) July 14, 2026

Η Ημέρα της Βαστίλης γιορτάζεται στις 14 Ιουλίου επειδή είναι η ημέρα που οι Παριζιάνοι εισέβαλαν στο φρούριο και τη φυλακή της Βαστίλης το 1789, βοηθώντας να πυροδοτηθεί η Γαλλική Επανάσταση που ανέτρεψε τη μοναρχία και έστειλε τον βασιλιά Λουδοβίκο XVI και τη βασίλισσα Μαρία-Αντουανέτα στη γκιλοτίνα.

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, στο κέντρο αριστερά, και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων Φαμπιέν Μαντόν, στο κέντρο δεξιά, στέκονται στο αυτοκίνητο διοίκησης καθώς επιθεωρούν τα στρατεύματα κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης για την Ημέρα της Βαστίλης στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι, την Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026 AP/Thomas Padilla

Το επίκεντρο είναι η παρέλαση του Παρισιού κάτω από την Αψίδα του Θριάμβου της εποχής του Ναπολέοντα και κατά μήκος της λεωφόρου των Ηλυσίων Πεδίων.

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, κάτω δεξιά, επιθεωρεί τα στρατεύματα κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης για την Ημέρα της Βαστίλης στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι, την Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026. AP/Thomas Padilla



Στη φετινή παρέλαση συμμετείχε αριθμός ρεκόρ στρατευμάτων με 7.600, ενώ στους ουρανούς εκτός από τα ελληνικά μαχητικά πετούσαν αεροσκάφη από τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κροατία, την Πολωνία, τη Δανία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία, την Ισπανία και την Ιταλία.

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