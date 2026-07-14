Ημέρα της Βαστίλλης: Το Παρίσι έστειλε μήνυμα ευρωπαϊκής ενότητας - Φωτό και βίντεο απο την παρέλαση

Snapshot Στην παρέλαση της Ημέρας της Βαστίλλης στο Παρίσι συμμετείχαν σχεδόν 6.700 στρατιώτες, 98 αεροσκάφη και 31 ελικόπτερα, σε μια επίδειξη ενότητας υπέρ της Ουκρανίας.

Η εκδήλωση, υπό την προεδρία του Εμανουέλ Μακρόν, είχε ως τιμώμενο πρόσωπο τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και παρευρέθηκαν ευρωπαίοι ηγέτες όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Φρίντριχ Μερτς.

Η παρέλαση στόχευε να αναδείξει τον επανεξοπλισμό της Γαλλίας, τη στρατηγική αυτονομία της και την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη απέναντι στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Μακρόν τόνισε ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να υπερασπιστεί την ελευθερία, ακόμα και με το κόστος αίματος, και προωθεί μια πιο στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη.

Η παρέλαση σηματοδότησε τη μεγαλύτερη στρατιωτική επίδειξη για την εθνική επέτειο, ενώ αποτελεί την τελευταία του Μακρόν πριν την αποχώρησή του από την προεδρία. Snapshot powered by AI

Με σχεδόν 6.700 στρατιώτες, 98 αεροσκάφη, 31 ελικόπτερα και 315 οχήματα, ένας αριθμός ρεκόρ στρατιωτικού προσωπικού παρηλασε φέτος στην παραδοσιακή διαδρομή μεταξύ της Αψίδας του Θριάμβου και της Πλας ντε λα Κονκόρντ στο Παρίσι. Η Γαλλία επέδειξε σήμερα (14/7) τη στρατιωτική της ισχύ και την ενότητα με τους συμμάχους της, διοργανώνοντας τη μεγαλύτερη παρέλαση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ για την εθνική επέτειο, με τον πρόεδρο της Ουκρανίας ως τιμώμενο πρόσωπο, καθώς ο ευρωπαϊκός επανεξοπλισμός επιταχύνεται με φόντο τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας.

Η παρέλαση των Γάλλων στρατιωτών AP

Για την τελευταία παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης, υπό την προεδρία του Εμανουέλ Μακρόν, η εκδήλωση συγκέντρωσε χιλιάδες Γάλλους στρατιώτες, αλλά και δεκάδες ξένους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

O Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν Pool Reuters

Η παρέλαση, η οποία σηματοδοτεί την κατάληψη του φρουρίου της Βαστίλης κατά τη Γαλλική Επανάσταση, πραγματοποιείται μια ημέρα αφότου ο Μακρόν φιλοξένησε μια νέα σύνοδο κορυφής των συμμάχων της Ουκρανίας, περίπου τεσσεράμισι χρόνια μετά την πλήρη ρωσική εισβολή στη γειτονική της χώρα.

Άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες που παρακολούθησαν την παρέλαση ήταν ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και, σε μια από τις τελευταίες του εμφανίσεις στη διεθνή σκηνή, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο οποίος ηγήθηκε μαζί με τον Μακρόν των ευρωπαϊκών προσπαθειών για την υποστήριξη της Ουκρανίας, αλλά πλέον παραιτείται.

Ο Μακρόν και ο Αρχηγός του Επιτελείου των Γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων Φαμπιέν Μαντόν καθώς επιθεωρούν τα στρατεύματα κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης AP

Η παρέλαση είχε ως στόχο να καταδείξει «τον επανεξοπλισμό της Γαλλίας, τη στρατηγική αυτονομία της Γαλλίας και τη στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης», δήλωσε αξιωματούχος της γαλλικής προεδρίας. «Αυτό που θέλει να τονίσει είναι μια Ευρώπη ενωμένη και αποφασισμένη να υποστηρίξει την Ουκρανία απέναντι στη Ρωσία, μια Ευρώπη με αυτοπεποίθηση», δήλωσε η υφυπουργός Άμυνας Άλις Ρούφο στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL.

Μακρόν: Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε την ελευθερία με το αίμα μας

Δεκάδες χιλιάδες πολίτες αψήφησαν τον αφόρητο καύσωνα για να παρακολουθήσουν τους εορτασμούς στο κέντρο του Παρισιού, έχοντας αποκτήσει ειδικούς κωδικούς QR που τους επέτρεπαν να διασχίσουν την περίμετρο ασφαλείας. Στην παρέλαση συμμετείχαν περίπου 500 στρατιώτες από τον λεγόμενο «Συνασπισμό των Προθύμων», που αποτελείται κυρίως από ευρωπαϊκά έθνη που στηρίζουν το Κίεβο εναντίον της Μόσχας. Συμβολικά, 25 Ουκρανοί στρατιώτες ακολουθούσαν τα στρατεύματα των μελών του συνασπισμού.

H γαλλική σημαία ξεδιπλώνεται στα Ηλύσια Πεδία AP

Ο Μακρόν, ο οποίος έχει πιέσει για μια στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη, λιγότερο εξαρτημένη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ευρώπη θα αγωνιστεί για την ελευθερία, ακόμη και αν χρειαστεί τα δικά της στρατεύματα να χύσουν αίμα. «Το μήνυμα που στέλνουμε στον κόσμο είναι το εξής: Ναι, η ειρήνη είναι ο στόχος μας», είπε σε μια παραδοσιακή ομιλία του προς τις ένοπλες δυνάμεις.«Ναι, λατρεύουμε την ελευθερία και το κράτος δικαίου. Και ναι, είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε για να τα υπερασπιστούμε. Πάντα, και με κόστος αίματος, αν χρειαστεί.»

Στρατηγική αλληλεγγύη

Καθώς οι απειλές για την ευρωπαϊκή ασφάλεια αυξάνονται και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θεωρείται απρόβλεπτος σύμμαχος, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Άμυνας, στρατηγός Φαμπιέν Μαντόν, χαρακτήρισε την παρέλαση στο Χ «μια φυσική ενσάρκωση της στρατηγικής αλληλεγγύης μεταξύ των χωρών μας». Ο Μάντον προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στο τέλος του περασμένου έτους όταν είπε ότι η Γαλλία πρέπει να είναι έτοιμη να «αποδεχτεί την απώλεια των παιδιών της» σε μια πιθανή μελλοντική σύγκρουση με τη Ρωσία.

Ουκρανοί πιλότοι που εκπαιδεύτηκαν στη Γαλλία επρόκειτο να συγκυβερνήσουν δύο γαλλικά Mirage 2000, αεροπλάνα που μεταφέρθηκαν στην Ουκρανία για να υπερασπιστούν τον εναέριο χώρο της από τα ρωσικά drones. Η παρέλαση πραγματοποιήθηκε επίσης μετά από νέες ανταλλαγές μαχών μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, γεγονός που εγείρει φόβους για επιστροφή σε έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας.

Πυροτεχνήματα και drones φωτίζουν τον Πύργο του Άιφελ AP

Η φετινή στρατιωτική παρέλαση είναι η τελευταία του Μακρόν ως προέδρου, προτού αποχωρήσει τον επόμενο χρόνο, έπειτα από δύο συνεχόμενες θητείες, κατά τις οποίες επεδίωξε να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες και να εντείνει τη συνεργασία με τους συμμάχους.

Τους πρώτους μήνες της θητείας του, ο Γάλλος ηγέτης χρησιμοποίησε την παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης το 2017 για να εντυπωσιάσει τον τιμώμενο προσκεκλημένο του, τον πρόσφατα ορκισμένο Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία. Η φετινή παρέλαση πραγματοποιείται επίσης 10 χρόνια αφότου ένας οδηγός φορτηγού έπεσε πάνω σε πλήθος που έφευγε από μια επίδειξη πυροτεχνημάτων για την Ημέρα της Βαστίλης στη πόλη της Νίκαιας, σκοτώνοντας 86 ανθρώπους και τραυματίζοντας περισσότερους από 400.

Ο Μακρόν αναμένεται να μεταβεί στη Νίκαια αργότερα μέσα στην ημέρα, ενώ τα Ηλύσια Πεδία αναμένεται να γεμίσουν με οπαδούς για τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γαλλίας-Ισπανίας το βράδυ της Τρίτης.