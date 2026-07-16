Τραγικός θάνατος νεόνυμφης Influencer - Σκοτώθηκε σε μετωπική με διάσημο σκιέρ στο γαμήλιο ταξίδι

Υπέκυψε στα τραύματά της μετά από 19 ημέρες νοσηλείας - Σοβαρά τραυματισμένος και ο πρώην πρωταθλητής σκι

Δέσποινα Σοφιανίδου

Τραγικός θάνατος νεόνυμφης Influencer - Σκοτώθηκε σε μετωπική με διάσημο σκιέρ στο γαμήλιο ταξίδι
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Λάουρα Βικτόρια Χάρτιγκ, νεόνυμφη influencer 30 ετών, υπέκυψε μετά από 19 ημέρες νοσηλείας λόγω σοβαρών τραυμάτων από μετωπική σύγκρουση σε ταξίδι του μέλιτος στη βόρεια Ιταλία.
  • Η σύγκρουση έγινε μεταξύ του ποδηλάτου της και της μοτοσικλέτας που οδηγούσε ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής σκι Πίτερ Ρούνγκαλντιερ, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά.
  • Η Λάουρα είχε 53.000 ακόλουθους στο Instagram και είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες από τον γάμο της δύο ημέρες πριν το ατύχημα.
  • Οι αρχές στο Τρέντο ερευνούν τα αίτια του θανατηφόρου ατυχήματος και εξετάζουν το ενδεχόμενο ποινικών διώξεων, ενώ ο Ρούνγκαλντιερ συνεργάζεται με την αστυνομία.
  • Ο Πίτερ Ρούνγκαλντιερ έχει κερδίσει ασημένιο μετάλλιο και παγκόσμιο τίτλο στο σκι κατά τη διάρκεια της καριέρας του.
Snapshot powered by AI

Λίγες μόλις ημέρες μετά τον γάμο της, μια νεόνυμφη έχασε τραγικά τη ζωή της, ενώ βρισκόταν ταξίδι του μέλιτος στη βόρεια Ιταλία, σε μετωπική σύγκρουση με έναν πρώην παγκόσμιο πρωταθλητής σκι, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά.

Η Λάουρα Βικτόρια Χάρτιγκ, 30 ετών, κατέβαινε με το ποδήλατο αγώνων της έναν ορεινό δρόμο, όταν σε μία στροφή συγκρούστηκε μετωπικά με μοτοσικλέτα, που οδηγούσε ο διάσημος πρώην σκιέρ Πίτερ Ρούνγκαλντιερ, 56 ετών. Από τη σφοδρότατη σύγκρουση το ποδήλατό της κόπηκε στα δύο.

Παρά τις άμεσες προσπάθειες διασωστών και την αεροπορική μεταφορά της αρχικά σε νοσοκομείο του Τιρόλου, και στη συνέχεια στη γενέτειρά της, τη Βαυαρία, η 30χρονη μετά από 19 ημέρες προσπαθειών των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή υπέκυψε στα τραύματά της .

Στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε και ο σκιέρ. Το πρώην αστέρι του σκι είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στην κατάβαση στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα του 1991 και τέσσερα χρόνια αργότερα είχε κερδίσει τον παγκόσμιο τίτλο στο Super-G.

RUNGGALDIER

Ο Ιταλός Peter Runggaldier, κρατώντας περήφανα το τρόπαιό του, ανταποκρίνεται στις επευφημίες κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής του αγώνα σούπερ-γιγαντιαίου σλάλομ του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Χακούμπα, στην κεντρική Ιαπωνία,(1996). Ήταν ο πρώτος τίτλος του Runggaldier στο Παγκόσμιο Κύπελλο σκι για τη σεζόν

AP/Katsumi Kasahara

Η Λάουρα μοιραζόταν τις περιπέτειές της στα βουνά και τις πεζοπορίες της με τους 53.000 ακόλουθούς της στο Instagram .Στην τελευταία της ανάρτηση δημοσίευσε φωτογραφίες από τον ονειρεμένο γάμο της με φόντο ένα γραφικό αλπικό τοπίο, μόλις δύο ημέρες πριν το ατύχημα.

Ο Ρούνγκαλντιερ δεν έχει σχολιάσει δημοσίως την τραγωδία, αλλά έχει ζητήσει κατανόηση για τη σιωπή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνεργάζεται με την αστυνομία. Οι εισαγγελείς στο Τρέντο διερευνούν τώρα πώς συνέβη το θανατηφόρο ατύχημα, προτού αποφασίσουν αν θα ασκήσουν ποινικές διώξεις.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Παπακώστα, Σκρέκας, Μπουκώρος, Σενετάκης: Οι 4 βουλευτές για τους όποιους ασκήθηκαν διώξεις - Στο αρχείο οι κατηγορίες για 7 βουλευτές

11:53ΑΠΟΨΕΙΣ

Η «Οδύσσεια» του Μέσι: Γιατί όλη η Ελλάδα έγινε... Αλμπισελέστε περιμένοντας να φτάσει στην Ιθάκη

11:53ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: «Ο Τραμπ διακινδυνεύει έναν ακόμη αμερικανικό πόλεμο χωρίς τέλος» - Απο το Βιετνάμ και το Αφγανιστάν στο Ιράν

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Ανακαλύφθηκε νέο είδος «κρυφού» πιθήκου στο Κονγκό - Δείτε βίντεο

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικός θάνατος νεόνυμφης Influencer - Σκοτώθηκε σε μετωπική με διάσημο σκιέρ στο γαμήλιο ταξίδι της

11:43LIFESTYLE

Τι λες τώρα: Η ατάκα του Λορέντζο Καριέρε που έγινε viral και το αντίο των «Φίλοι Για Πάντα» με stairway to heaven

11:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι θα γίνει στη συνέχεια με τις διώξεις στους 4 βουλευτές - Ερώτημα το αν θα είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές

11:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημητρακόπουλος για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δικαίωση για Τσιάρα και Μηταράκη, ο αγώνας συνεχίζεται στον πολιτικό στίβο»

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Μάχη για τη ζωή δίνει η 7χρονη μετά το φονικό τροχαίο – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Νέστορα: Συνελήφθη το άτομο που έδωσε τα κλειδιά στους φερόμενους ως φυσικούς αυτουργούς της εμπρηστικής επίθεσης

11:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Να ζητήσουν συγγνώμη όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για «κυβέρνηση υποδίκων»

11:10ΚΟΣΜΟΣ

Γάλλος καταζητούμενος της Ιντερπόλ συνελήφθη με κόκκινα εσώρουχα στην Ταϊλάνδη

11:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυτοί είναι οι επτά βουλευτές των οποίων οι υποθέσεις μπήκαν στο αρχείο

11:00ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί ο εγκέφαλός σας επαναλαμβάνει συνεχώς συζητήσεις στις 2 τα ξημερώματα

11:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»: Ανακαινίζονται το καλοκαίρι επιπλέον 240 σχολεία σε όλη την Ελλάδα

10:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σκρέκας, Μπουκώρος, Παπακώστα, Σενετάκης - Οι 4 βουλευτές στους οποίους ασκήθηκε δίωξη

10:51ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί έσπασε το παράθυρο στην πτήση-θρίλερ της Ryanair - Πόσο πιθανό είναι να ξανασυμβεί - 8 ερωταπαντήσεις

10:44ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τελικός Μουντιάλ: Μέσι και Γιαμάλ... 19 χρόνια πριν - Η φωτογραφία των δύο ποδοσφαιριστών που γίνεται ξανά viral

10:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ο Μπέλιγχαμ δεν μπόρεσε να χωνέψει... that it''s not coming home και χαστούκισε παίκτη της Αργεντινής!

10:34ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες διώξεις σε 22 άτομα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία - Μεταξύ αυτών οι 4 βουλευτές - Στο αρχείο οι κατηγορίες για 7 βουλευτές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:53ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Από πότε πέφτει η θερμοκρασία 10 βαθμούς

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Η αμερικάνικη πρεσβεία στην Αθήνα προσλαμβάνει: Ποιες είναι οι θέσεις και ποιοι οι μισθοί

09:47LIFESTYLE

Λορέντζο Καριέρε - Συγκινεί ο κουμπάρος του: «Άλλα σχέδια είχαμε», οι τρεις λέξεις της συζύγου του για το πρόωρο τέλος

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τρόμος από δίδυμα αδέλφια - Ο ένας έσπασε περιπολικά, ο άλλος αυτοκίνητα και σπίτια

10:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ο Μπέλιγχαμ δεν μπόρεσε να χωνέψει... that it''s not coming home και χαστούκισε παίκτη της Αργεντινής!

10:51ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί έσπασε το παράθυρο στην πτήση-θρίλερ της Ryanair - Πόσο πιθανό είναι να ξανασυμβεί - 8 ερωταπαντήσεις

10:34ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες διώξεις σε 22 άτομα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία - Μεταξύ αυτών οι 4 βουλευτές - Στο αρχείο οι κατηγορίες για 7 βουλευτές

00:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ισπανία - Αργεντινή: Πότε θα γίνει ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ 2026 - Η ώρα και το κανάλι

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Νέστορα: Συνελήφθη το άτομο που έδωσε τα κλειδιά στους φερόμενους ως φυσικούς αυτουργούς της εμπρηστικής επίθεσης

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Μάχη για τη ζωή δίνει η 7χρονη μετά το φονικό τροχαίο – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο

10:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανεξαρτητοποιείται από τον ΣΥΡΙΖΑ η Πόπη Τσαπανίδου - Τέλος στα σενάρια για Κασσελάκη

10:44ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τελικός Μουντιάλ: Μέσι και Γιαμάλ... 19 χρόνια πριν - Η φωτογραφία των δύο ποδοσφαιριστών που γίνεται ξανά viral

08:39ΚΟΣΜΟΣ

Εφιαλτική στιγμή για ρεπόρτερ - Κατσαρίδα σερνόταν πάνω της την ώρα της ζωντανής μετάδοσης

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Καμπανάκι Παπαδόπουλου για Κυψέλη: Ανοχύρωτα στους σεισμούς τα κτήρια, αν έχουν υποστεί αλλαγή σχήματος

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Νωρίτερα η καταβολή των συντάξεων Αυγούστου - Όλες οι ημερομηνίες

10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή θα είναι η δυσκολότερη ημέρα με 40άρια στις πόλεις – Η πρόγνωση Αρναούτογλου

10:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σκρέκας, Μπουκώρος, Παπακώστα, Σενετάκης - Οι 4 βουλευτές στους οποίους ασκήθηκε δίωξη

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Μάρω Κοντού: «Καλό παράδεισο κυρία Κοκοβίκου»: Το σημείωμα στην ιστορική κατοικία της «Ελενίτσας» και του «Αντωνάκη»

07:52ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026 – Τούχελ μετά τον αποκλεισμό της Αγγλίας από την Αργεντινή: «Δεν μετανιώνω για τίποτα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ