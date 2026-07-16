Τραγικός θάνατος νεόνυμφης Influencer - Σκοτώθηκε σε μετωπική με διάσημο σκιέρ στο γαμήλιο ταξίδι

Snapshot Η Λάουρα Βικτόρια Χάρτιγκ, νεόνυμφη influencer 30 ετών, υπέκυψε μετά από 19 ημέρες νοσηλείας λόγω σοβαρών τραυμάτων από μετωπική σύγκρουση σε ταξίδι του μέλιτος στη βόρεια Ιταλία.

Η σύγκρουση έγινε μεταξύ του ποδηλάτου της και της μοτοσικλέτας που οδηγούσε ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής σκι Πίτερ Ρούνγκαλντιερ, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά.

Η Λάουρα είχε 53.000 ακόλουθους στο Instagram και είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες από τον γάμο της δύο ημέρες πριν το ατύχημα.

Οι αρχές στο Τρέντο ερευνούν τα αίτια του θανατηφόρου ατυχήματος και εξετάζουν το ενδεχόμενο ποινικών διώξεων, ενώ ο Ρούνγκαλντιερ συνεργάζεται με την αστυνομία.

Ο Πίτερ Ρούνγκαλντιερ έχει κερδίσει ασημένιο μετάλλιο και παγκόσμιο τίτλο στο σκι κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Snapshot powered by AI

Λίγες μόλις ημέρες μετά τον γάμο της, μια νεόνυμφη έχασε τραγικά τη ζωή της, ενώ βρισκόταν ταξίδι του μέλιτος στη βόρεια Ιταλία, σε μετωπική σύγκρουση με έναν πρώην παγκόσμιο πρωταθλητής σκι, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά.

Η Λάουρα Βικτόρια Χάρτιγκ, 30 ετών, κατέβαινε με το ποδήλατο αγώνων της έναν ορεινό δρόμο, όταν σε μία στροφή συγκρούστηκε μετωπικά με μοτοσικλέτα, που οδηγούσε ο διάσημος πρώην σκιέρ Πίτερ Ρούνγκαλντιερ, 56 ετών. Από τη σφοδρότατη σύγκρουση το ποδήλατό της κόπηκε στα δύο.

Tragedia della strada: Laura Viktoria Härtig, 30enne ciclista tedesca, è deceduta 19 giorni dopo l'incidente al Passo Sella. Aveva fatto un frontale con una moto che saliva in direzione opposta. #ciclismohttps://t.co/QR6Ft1pnWE pic.twitter.com/yG5mxFM1YS — tuttoBICI (@tuttobiciweb_it) July 14, 2026

Παρά τις άμεσες προσπάθειες διασωστών και την αεροπορική μεταφορά της αρχικά σε νοσοκομείο του Τιρόλου, και στη συνέχεια στη γενέτειρά της, τη Βαυαρία, η 30χρονη μετά από 19 ημέρες προσπαθειών των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή υπέκυψε στα τραύματά της .

Στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε και ο σκιέρ. Το πρώην αστέρι του σκι είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στην κατάβαση στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα του 1991 και τέσσερα χρόνια αργότερα είχε κερδίσει τον παγκόσμιο τίτλο στο Super-G.

Ο Ιταλός Peter Runggaldier, κρατώντας περήφανα το τρόπαιό του, ανταποκρίνεται στις επευφημίες κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής του αγώνα σούπερ-γιγαντιαίου σλάλομ του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Χακούμπα, στην κεντρική Ιαπωνία,(1996). Ήταν ο πρώτος τίτλος του Runggaldier στο Παγκόσμιο Κύπελλο σκι για τη σεζόν AP/Katsumi Kasahara

Η Λάουρα μοιραζόταν τις περιπέτειές της στα βουνά και τις πεζοπορίες της με τους 53.000 ακόλουθούς της στο Instagram .Στην τελευταία της ανάρτηση δημοσίευσε φωτογραφίες από τον ονειρεμένο γάμο της με φόντο ένα γραφικό αλπικό τοπίο, μόλις δύο ημέρες πριν το ατύχημα.

Ο Ρούνγκαλντιερ δεν έχει σχολιάσει δημοσίως την τραγωδία, αλλά έχει ζητήσει κατανόηση για τη σιωπή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνεργάζεται με την αστυνομία. Οι εισαγγελείς στο Τρέντο διερευνούν τώρα πώς συνέβη το θανατηφόρο ατύχημα, προτού αποφασίσουν αν θα ασκήσουν ποινικές διώξεις.