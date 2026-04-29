Πανσέληνος Μαΐου 2026: Πότε θα δούμε το Φεγγάρι των Λουλουδιών στον ουρανό

Το βράδυ της Πρωτομαγιάς θα κάνει την εμφάνισή της στον ουρανό η πανσέληνος Μαΐου 2026, γνωστή και ως «Πανσέληνος των Λουλουδιών».

Ειδικότερα, το εντυπωσιακό φαινόμενο θα κορυφωθεί στις 20:23 (ώρα Ελλάδος), ενώ η Σελήνη θα είναι ορατή από τη δύση του ηλίου και μετά.

Γιατί λέγεται «Φεγγάρι των Λουλουδιών»

Η ονομασία προέρχεται από τις παραδόσεις των ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής, οι οποίοι συνέδεαν κάθε πανσέληνο με φυσικά φαινόμενα της εποχής.

Ο Μάιος, ως μήνας έντονης ανθοφορίας, ενέπνευσε αυτό το όνομα, που έχει διατηρηθεί μέχρι σήμερα και χρησιμοποιείται ευρέως. Σε άλλες κουλτούρες, η ίδια πανσέληνος είναι γνωστή και ως «Milk Moon» ή «Corn Planting Moon», ονομασίες που σχετίζονται με αγροτικές δραστηριότητες.