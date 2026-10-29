Ράσελ Μπραντ: Αρνείται τις κατηγορίες για βιασμό και απαντά για τις 5.000 γυναίκες

Snapshot Ο Ράσελ Μπραντ αρνείται όλες τις κατηγορίες για βιασμούς, σεξουαλικές επιθέσεις και απόπειρα άσεμνης επίθεσης που του αποδίδονται από έξι γυναίκες για περιστατικά μεταξύ 1999-2009.

Ο Μπραντ περιέγραψε τις καταγγελίες ως βαθιά τραυματική εμπειρία με σοβαρές συνέπειες στην προσωπική του ζωή και την υγεία του.

Παραδέχθηκε ότι είχε συναινετικές σεξουαλικές επαφές και ότι στο παρελθόν εκμεταλλευόταν τη φήμη του για να εξασφαλίζει σεξουαλικές σχέσεις, αλλά αρνήθηκε ότι προχωρούσε σε παράνομες ή βίαιες ενέργειες.

Υποστήριξε ότι η συναίνεση είναι θεμελιώδης και πιο σημαντική από το ίδιο το σεξ, ενώ αρνήθηκε ότι παρερμήνευε το «όχι» ως «ναι».

Ο Μπραντ δήλωσε ότι δεν κατάφερε να βρει φίλους ή γνωστούς να καταθέσουν υπέρ του και ότι οι καταγγελίες έχουν επηρεάσει αρνητικά ακόμα και την παρουσία του σε νοσοκομείο με το παιδί του. Snapshot powered by AI

«Η συναίνεση είναι πιο σημαντική ακόμη και από το ίδιο το σεξ», δήλωσε την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου ο Ράσελ Μπραντ ενώπιον των ενόρκων, κατά την κατάθεσή του στη δίκη του στο Λονδίνο. Ο Βρετανός κωμικός έφτασε στο δικαστήριο συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Λόρα Γκάλαχερ, με την οποία κρατιούνταν χέρι χέρι.

Ο 51χρονος Βρετανός κωμικός και παρουσιαστής κατηγορείται για τρεις βιασμούς, τρεις σεξουαλικές επιθέσεις και μία απόπειρα άσεμνης επίθεσης. Οι καταγγελίες προέρχονται από έξι γυναίκες και αφορούν περιστατικά που φέρονται να συνέβησαν σε διάστημα δέκα ετών, από το 1999 έως το 2009. Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Ο Μπραντ κατέθεσε την Τετάρτη (28/10), καθώς ξεκίνησε η παρουσίαση της υπεράσπισής του στη δίκη που διεξάγεται στο Ποινικό Δικαστήριο του Σάουθγουορκ, στο Λονδίνο. Όπως είπε, οι καταγγελίες έχουν αποτελέσει μια «βαθιά τραυματική» εμπειρία, με «καταστροφικές» συνέπειες για τη ζωή του.

Στην ερώτηση για το αν η συναίνεση έχει σημασία για τον ίδιο, απάντησε: «Η συναίνεση είναι θεμελιώδης, ουσιώδης, απαραίτητη και, πράγματι, από πολλές απόψεις, πιο σημαντική ακόμη και από το ίδιο το σεξ».

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι στο παρελθόν ένιωθε «άνετα» με το να αξιοποιεί τη διασημότητά του για να εξασφαλίζει σεξουαλικές επαφές, αναγνωρίζοντας ότι αυτό ήταν λάθος.

Ωστόσο, όταν η εισαγγελέας Ριέλ Κάρμι-Τζόουνς KC τον ρώτησε αν είχε ανάγκη να προχωρά σε τέτοιες συμπεριφορές και αν ήταν διατεθειμένος να φτάσει στα άκρα για να πετύχει τον σκοπό του, εκείνος απάντησε: «Σε καμία περίπτωση».

«Ένα βαθιά τραυματικό επεισόδιο της ζωής μου»

Κατά την εξέταση του Μπραντ, η εισαγγελέας επισήμανε ότι υπήρχαν ασυνέπειες ανάμεσα στην προηγούμενη γραπτή κατάθεσή του στην αστυνομία και σε όσα ανέφερε ενώπιον των ενόρκων.

«Κυρία Κάρμι-Τζόουνς, συμφωνώ απολύτως», απάντησε ο ίδιος. «Από τότε που συνέβησαν αυτά τα γεγονότα, υπάρχει μια κλιμάκωση στις αναμνήσεις μου».

Στη συνέχεια, περιέγραψε την υπόθεση ως «ένα βαθιά τραυματικό επεισόδιο της ζωής μου», υποστηρίζοντας ότι έχει επικεντρωθεί σε αυτήν εις βάρος του γάμου του, των παιδιών του και της υγείας του.

«Αναγνωρίζω ότι αυτές οι αναμνήσεις περιλαμβάνουν μικρές λεπτομέρειες που είναι ασυνεπείς και το παραδέχομαι», είπε.

Ο Μπραντ πρόσθεσε ότι γνωρίζει πως είναι ένας άνθρωπος με μεγάλη αποφασιστικότητα και προσήλωση στους στόχους του.

«Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, που αποτελούν φυσικά το αντικείμενο αυτής της δίκης, υπήρξα πειστικός, σαγηνευτικός, παρακαλούσα και φλέρταρα, αφιερώνοντας μεγάλο μέρος της ζωής μου σε αυτό που πλέον μοιάζει να ξεπερνά την απερίσκεπτη ερωτική ασυδοσία και να αγγίζει την ανοησία», ανέφερε.

«Δυστυχώς, είχα πολλές συναινετικές σεξουαλικές επαφές, οι οποίες, όπως βλέπω τώρα, έχουν προκαλέσει βλάβη», πρόσθεσε.

Αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες ενώπιον των ενόρκων

Όταν ο Μπραντ ανέβηκε στο εδώλιο το πρωί της Τετάρτης, ο συνήγορος υπεράσπισής του, Ίαν Γουίντερ KC, ξεκίνησε εξετάζοντάς τον σχετικά με το κατηγορητήριο και τον ρώτησε αν είχε διαπράξει τα αδικήματα που του αποδίδονται.

Σε κάθε ερώτηση, ο Μπραντ απάντησε δυνατά «όχι», απευθυνόμενος προς τους ενόρκους.

Ο Γουίντερ τον ρώτησε αν είχε καταφέρει να πείσει κάποιον φίλο ή γνωστό του, ο οποίος θα μπορούσε να καταθέσει υπέρ του, να εμφανιστεί στο δικαστήριο.

«Δεν τα κατάφερα», απάντησε ο Μπραντ.

«Δεν θέλουν ούτε να σας πλησιάσουν;» τον ρώτησε ο δικηγόρος.

«Όχι», απάντησε εκείνος.

Ο Μπραντ υποστήριξε επίσης στο δικαστήριο ότι, μετά τη δημοσιοποίηση του ντοκιμαντέρ και μιας δημοσιογραφικής έρευνας, του απαγορεύτηκε να παραμείνει μαζί με τον γιο του στο νοσοκομείο Great Ormond Street του Λονδίνου, όταν το παιδί υποβαλλόταν σε επέμβαση ανοιχτής καρδιάς.

«Λόγω του υλικού που είχε δημοσιευτεί στη δημόσια σφαίρα, έπρεπε να απαγορευτεί η παρουσία και η παραμονή μου εκεί», δήλωσε.

«Ολόκληρη η ζωή μου έχει επηρεαστεί από αυτές τις καταγγελίες», είπε ακόμη, προσθέτοντας ότι έχει «αφιερωθεί ολοκληρωτικά σε αυτά τα ζητήματα».

Ο Μπραντ παραδέχθηκε ακόμη ότι, όταν ήταν νεότερος, είχε εμμονή με το σεξ. Ωστόσο, αρνήθηκε ότι είχε θέσει στον εαυτό του τον στόχο να κοιμηθεί με 5.000 γυναίκες. Από το εδώλιο, επανέλαβε ότι η συναίνεση είναι «μη διαπραγματεύσιμη».

Η πρώτη καταγγέλλουσα και το περιστατικό στο συνέδριο των Εργατικών

Ο Γουίντερ ρώτησε τον Μπραντ αν θυμόταν ότι είχε συναντήσει την πρώτη καταγγέλλουσα, η οποία υποστηρίζει ότι τη βίασε στο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος στο Μπόρνμουθ το 1999.

Ο Μπραντ απάντησε καταφατικά και εξήγησε ότι τη βρήκε «ομιλητική» και «ενδιαφέρουσα».

Όταν ρωτήθηκε αν ευσταθούν οι καταγγελίες ότι τη βίασε, απάντησε: «Όχι». Κατά την αντεξέτασή του, η εισαγγελία υποστήριξε ότι ο Μπραντ «απλώς δεν ενδιαφερόταν για το αν εκείνη ήθελε να κάνει σεξ μαζί του ή όχι».

Εκείνος απέρριψε τον ισχυρισμό, λέγοντας ότι τον ενδιέφερε «πάρα πολύ».

Όταν ρωτήθηκε αν είναι βέβαιος ότι δεν πίστευε πως το «όχι» σημαίνει «ναι», απάντησε: «Ξέρω τι σημαίνει το όχι».

Η καταγγελία για επίθεση σε μπαρ του Λονδίνου

Στη συνέχεια, ο Μπραντ κλήθηκε να απαντήσει για μια άλλη γυναίκα, η οποία υποστηρίζει ότι εκείνος της άρπαξε το στήθος, την έσυρε σε μια τουαλέτα και τη βίασε.

Ο ίδιος δήλωσε ότι θυμόταν πως είχε προσκληθεί σε ένα πάρτι σε μπαρ του Λονδίνου το 2004. Όπως είπε, ένας φίλος του τού σύστησε την καταγγέλλουσα, λέγοντας κάτι σαν: «Υπάρχει εδώ μια κοπέλα που θέλει πολύ να σε γνωρίσει, φίλε».

Όταν ρωτήθηκε τι της είπε κατά τη γνωριμία τους, απάντησε: «Πιθανότατα θα της είπα κάτι σαν “Είσαι πραγματικά πολύ όμορφη”».

Ο δικηγόρος τον ρώτησε αν της είχε αρπάξει το στήθος. «Σε καμία περίπτωση», απάντησε ο Μπραντ.

Στην ερώτηση αν θα μπορούσε να έχει συμπεριφερθεί με τον τρόπο που περιγράφεται στην καταγγελία, δήλωσε ότι κάτι τέτοιο θα συνιστούσε «αηδιαστική συμπεριφορά».

«Είχα επικεντρωθεί ολοένα και περισσότερο στην ασυδοσία της ερωτικής μου ζωής», είπε. «Δεν θα είχα συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν είναι μόνο εγκληματικός, αλλά και χυδαίος».

Ο Μπραντ είπε ότι θυμόταν πως μπήκε στην τουαλέτα μαζί με τη γυναίκα, αλλά αρνήθηκε ότι την έσυρε ή την εξανάγκασε να πάει εκεί.

«Το πέος σας εισήλθε καθόλου στο στόμα της όσο βρισκόσασταν στην τουαλέτα;» ρώτησε ο Γουίντερ. «Όχι», απάντησε ο Μπραντ.

Η καταγγελία εργαζόμενης του MTV

Μια άλλη καταγγέλλουσα, η οποία εργαζόταν στο MTV, υποστηρίζει ότι ο Μπραντ επιχείρησε να την τραβήξει με τη βία σε τουαλέτα στον χώρο εργασίας της το 2001.

Εκείνη την περίοδο, ο Μπραντ ήταν ένας από τους κορυφαίους παρουσιαστές του καναλιού. Σύμφωνα με την καταγγελία, η γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του.

Όταν ρωτήθηκε αν είχε σκοπό να προχωρήσει σε σεξουαλική επαφή χωρίς συναίνεση, ο Μπραντ απάντησε: «Σε καμία περίπτωση».

Η καταγγελία για βιασμό σε καμαρίνι

Αναφερόμενος σε μια άλλη γυναίκα, η οποία τον κατηγορεί για βιασμό διά πρωκτικής διείσδυσης, ο Μπραντ είπε ότι θυμόταν πως εκείνη βρισκόταν στο καμαρίνι του στο θέατρο Hammersmith Apollo του Λονδίνου το 2009, μετά από παράστασή του.

Όπως ανέφερε, έπειτα από μια «αξέχαστη» σεξουαλική συνεύρεση, επικοινώνησε ξανά μαζί της προκειμένου να κανονίσουν νέα συνάντηση, προσθέτοντας ότι ήταν «ενθουσιασμένος και γεμάτος προσμονή».

Ο Μπραντ είπε επίσης ότι είχε αποθηκεύσει τον αριθμό τηλεφώνου της χρησιμοποιώντας έναν κωδικό.

«Αυτό χρησιμοποιούσα για να χαρακτηρίζω τις περιστασιακές ερωτικές συνευρέσεις και τις γυναίκες που γνώριζα και με τις οποίες μπορούσα να έχω μια τέτοια επαφή», εξήγησε.

Αφού την προσκάλεσε στο σπίτι του, στο Χάμπστεντ, υποστήριξε ότι οι δυο τους είχαν συναινετική σεξουαλική επαφή στο δωμάτιό του.

Όταν ρωτήθηκε αν τη βίασε διά πρωκτικής διείσδυσης, απάντησε «όχι». Στην ερώτηση αν εκείνη του είχε ζητήσει να σταματήσει, απάντησε επίσης «όχι».

Αργότερα, η εισαγγελία τον ρώτησε αν η μνήμη του ήταν «λίγο επιλεκτική» ως προς όσα μπορούσε να θυμηθεί. «Όχι», απάντησε ο Μπραντ.

Ο Μπραντ ρωτήθηκε επίσης για τον γάμο του με την τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι, τον Οκτώβριο του 2010, και για το αν αυτός αποτέλεσε σημείο καμπής στη ζωή του.

Ο ίδιος είπε ότι ο γάμος τού έφερε «ιλιγγιώδη φήμη».

Η δίκη συνεχίζεται

Κατά την αντεξέτασή του, συμφώνησε με την εισαγγελία ότι θεωρεί υπεύθυνο το ντοκιμαντέρ της εκπομπής Dispatches του Channel 4 για τις καταγγελίες που διατυπώθηκαν εις βάρος του. Όταν ρωτήθηκε αν τα μέσα ενημέρωσης τού φέρθηκαν δίκαια, ο Μπραντ δήλωσε ότι «απορρίπτει έντονα αυτή την άποψη».

Παράλληλα, η υπόθεση είχε ήδη μια εξέλιξη, καθώς ο δικαστής έκρινε ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για να προχωρήσει η αρχική κατηγορία της άσεμνης επίθεσης που αφορούσε καταγγελία εργαζόμενης του MTV για περιστατικό του 2001. Η κατηγορία αντικαταστάθηκε από εκείνη της απόπειρας άσεμνης επίθεσης, την οποία ο Μπραντ αρνείται επίσης.

Η δίκη συνεχίζεται, με τον Βρετανό κωμικό να αρνείται όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

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