Απίστευτες εικόνες από γαμήλιο γλέντι στην Κρήτη – Γέμισε λεφτά η πίστα (Βίντεο)
Το βίντεο αναπαράγεται ευρέως στο διαδίκτυο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις
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Ένα στιγμιότυπο από γαμήλιο γλέντι στην Κρήτη έχει προκαλέσει αρκετή συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και αυτό γιατί το βίντεο που καταγράφηκε, δείχνει τους καλεσμένους Ρομά που διασκεδάζουν γύρω από την τραγουδίστρια Χαρά Βέρρα, να πετούν δεκάδες χαρτονομίσματα.
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