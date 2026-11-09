Γάμος με φόντο τη Σπιναλόγκα και κρητικό γλέντι με τον Αντώνη Μαρτσάκη

Το γλέντι απέκτησε ξεχωριστό χρώμα με τον Αντώνη Μαρτσάκη και το συγκρότημά του να αναλαμβάνουν τη διασκέδαση, δημιουργώντας μια αυθεντική κρητική ατμόσφαιρα

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Γάμος με φόντο τη Σπιναλόγκα και κρητικό γλέντι με τον Αντώνη Μαρτσάκη
ΕΛΛΑΔΑ
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Μια ξεχωριστή γαμήλια στιγμή εκτυλίχθηκε με φόντο τη μαγευτική Σπιναλόγκα, εκεί όπου η αγάπη συναντήθηκε με την κρητική παράδοση και τη μουσική.

Το γλέντι απέκτησε ξεχωριστό χρώμα με τον Αντώνη Μαρτσάκη και το συγκρότημά του να αναλαμβάνουν τη διασκέδαση, δημιουργώντας μια αυθεντική κρητική ατμόσφαιρα. Οι μελωδίες, οι παραδοσιακοί ήχοι και το κέφι έδωσαν τον δικό τους τόνο στη βραδιά, μετατρέποντας τη γαμήλια γιορτή σε μια όμορφη εμπειρία για το ζευγάρι και τους καλεσμένους.

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