Πάτρα: Γλέντι Ρομά μετατράπηκε σε καβγά - Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση και προσαγωγές

Snapshot Γλέντι Ρομά περιοχή Αγίου Ιωάννη Πράτσικα της Πάτρας ξεκίνησε το μεσημέρι και εξελίχθηκε σε άγριο καυγά το βράδυ.

Οι παρευρισκόμενοι διαπληκτίστηκαν, έσπασαν και πέταξαν αντικείμενα, πιθανόν υπό την επήρεια μέθης.

Στο σημείο επενέβησαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης της ΟΠΚΕ.

Πραγματοποιήθηκαν αρκετές προσαγωγές, με τα εμπλεκόμενα άτομα να μεταφέρονται στο Γ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών. Snapshot powered by AI

Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της Πάτρας καθώς γλέντι μετατράπηκε πεδίο μάχης.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό σημειώθηκε μεταξύ Ρομά, οι οποίοι είχαν στήσει γλέντι από το μεσημέρι στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Πράτσικα.

Κατά τις βραδινές ώρες η γιορτή μετατράπηκε σε άγριο καβγά μεταξύ των παρευρισκομένων, οι οποίοι άρχισαν να διαπληκτίζονται μεταξύ τους, να σπάνε και να πετάνε πράγματα, πιθανότατα σε κατάσταση μέθης.

Στο σημείο έφτασαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ και ομάδων της ΟΠΚΕ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και αρκετές προσαγωγές.

Τα εμπλεκόμενα άτομα που έχουν προσαχθεί μεταφέρθηκαν στο Γ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών

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