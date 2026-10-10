Ενέδρα σε αστυνομικούς στη Φιλαδέλφεια: Νεκρός ο ένας, σοβαρά τραυματίας ο δεύτερος

Snapshot Ένας αστυνομικός σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε σοβαρά σε ενέδρα στη Φιλαδέλφεια της Πενσυλβανίας.

Ο 40χρονος Σέιν Σάιμπερ, πατέρας δύο παιδιών και ένδεκα χρόνια στο σώμα, υπέκυψε στα τραύματά του μετά από τρεις σφαίρες.

Ο 33χρονος συνάδελφός του δέχθηκε 12 πυροβολισμούς, επέζησε και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Ο ύποπτος, εργαζόμενος στην υπηρεσία ύδρευσης της Φιλαδέλφειας, συνελήφθη μετά από έρευνες στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Ένας αστυνομικός έχασε τη ζωή του και ένας άλλος τραυματίστηκε σοβαρά, μετά από ενέδρα που τους έστησε ένας οπλισμένος άνδρας στη Φιλαδέλφεια της Πενσυλβανίας.

Ο ύποπτος βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό αστυνομική κράτηση.

Ο αστυνομικός που σκοτώθηκε ήταν ο 40χρονος Σέιν Σάιμπερ , πατέρας δύο παιδιών, ο οποίος υπηρετούσε στο αστυνομικό σώμα επί δέκα χρόνια. Δέχθηκε τρεις σφαίρες και υπέκυψε στα τραύματά του σε νοσοκομείο της περιοχής.

Ο 33χρονος συνάδελφός του δέχθηκε 12 πυροβολισμούς, ωστόσο επέζησε και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, ενώ οι αρχές συνέλαβαν ως ύποπτο έναν εργαζόμενο στην υπηρεσία ύδρευσης της Φιλαδέλφειας, έπειτα από έρευνες στη γύρω περιοχή.

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