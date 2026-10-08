Σατανικός 6χρονος: Εκτός ελέγχου προκαλεί αστυνομικούς, αφού πυροβόλησε τη δασκάλα του

Snapshot Ένας 6χρονος μαθητής πυροβόλησε τη δασκάλα του μπροστά σε 16 συμμαθητές του σε σχολείο στη Βιρτζίνια στις 6 Ιανουαρίου 2023.

Το βίντεο της κάμερας σώματος των αστυνομικών καταγράφει τον μαθητή να βρίζει και να απειλεί τους αστυνομικούς μετά το περιστατικό.

Η δασκάλα ειδικής εκπαίδευσης που προσπάθησε να ηρεμήσει τον μαθητή δέχτηκε χτύπημα από τον ίδιο κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Η μητέρα του παιδιού καταδικάστηκε για παραμέληση ανηλίκου και εξέτισε ποινή φυλάκισης, ενώ ο μαθητής ζει πλέον με τον προπάππου του.

Η δασκάλα που τραυματίστηκε σοβαρά αποζημιώθηκε με 10 εκατομμύρια δολάρια σε αστική δίκη, ενώ κατηγορίες για παραμέληση ανηλίκου εναντίον της υποδιευθύντριας αποσύρθηκαν. Snapshot powered by AI

Αδιανόητες σκηνές και διαλόγους μέσα σε ένα σχολείο έχει καταγράψει η κάμερα σώματος αστυνομικών που έσπευσαν όταν ένας 6χρονος μαθητής πυροβόλησε τον δάσκαλό του, στο στήθος μέσα στην τάξη.

Ο μαθητής της πρώτης δημοτικού, του Δημοτικού Σχολείου Richneck στο Νιούπορτ Νιουζ της Βιρτζίνια, ο οποίος κατονομάζεται μόνο με τα αρχικά J.T., φαίνεται να απειλεί τους αστυνομικούς και να βρίζει ασταμάτητα, αφότου ειδοποιήθηκαν. «Και οι δύο θέλετε να με πιάσετε, σκύλες;!» ακούγεται να λέει το αγόρι στους αστυνομικούς.

Το βίντεο τραβήχτηκε αφού ο J.T. πυροβόλησε τη δασκάλα του, Άμπι Ζβέρνερ, μπροστά σε 16 μαθητές της πρώτης τάξης στις 6 Ιανουαρίου 2023, και φέρνουν στη δημοσιότητα οι εφημερίδες Virginian-Pilot και Daily Press.

Στο βίντεο, η δασκάλα ειδικής εκπαίδευσης Έιμι Κόβακ, η οποία έσπευσε μέσα στην τάξη μετά τον πυροβολισμό και κράτησε το αγόρι σφιχτά αγκαλιασμένο, του λέει να «σταματήσει».

«Άντε γ@@@μήσου, σκύλα», λέει ο J.T. στην Κόβακ.

Στο πάτωμα οι αστυνομικοί βρίσκουν πεταμένο ένα πιστόλι Taurus 9 mm.

«Έχουμε τον δράστη», λέει ένας άλλος αστυνομικός στον ασύρματο της αστυνομίας. «Είπα στον [υποδιευθυντή] ότι υπήρχε μια προηγούμενη απειλή σχετικά με αυτό», λέει η Κόβακ στους συναδέλφους της.

«Αυτός ο μαύρος αποσύρθηκε πέρυσι», λέει ο J.T., αν και δεν είναι σαφές σε ποιον αναφέρεται. «Πόσων ετών είναι;», ρωτά ένας αστυνομικός την Κόβακ, η οποία απαντά: «Είναι 6 ετών», πριν υπαινιχθεί προηγούμενα πειθαρχικά προβλήματα με το αγόρι.

«Ακολουθούσε τροποποιημένο ωράριο. Η μητέρα του έπρεπε να τον παραλάβει στις 2:30. Αυτή είναι η πρώτη του εβδομάδα χωρίς η μητέρα του να έρχεται μαζί του στο σχολείο», λέει η Κόβακ.

Η Κόβακ λέει ότι κάλεσε το 911 αφού άκουσε έναν πυροβολισμό από το βάθος του διαδρόμου και έτρεξε μέσα στην τάξη για να δει «αίμα» πάνω στη δασκάλα. «Άντε γ@@@μήσου, σκύλα», λέει ξανά ο J.T., δείχνοντας το μεσαίο δάχτυλο στην ειδική δασκάλα ανάγνωσης.

Ένας αστυνομικός ρωτά αν έχουν «μικρές χειροπέδες» για τον δράστη, αν και ένας αστυνομικός προειδοποιεί να μην αγγίξουν τα χέρια του μικρού, λόγω «υπολειμμάτων πυρίτιδας» από τους πυροβολισμούς.

Ο J.T. λέει ότι «το έκλεψα από τη μαμά μου», δείχνοντας το όπλο, πριν απειλήσει ξανά τους αστυνομικούς.«Αν θες να τα βάλεις μαζί μου, έλα να τα βάλεις, σκύλα. Δεν με νοιάζει αν καλέσεις ενισχύσεις. Δεν με νοιάζει αν πάω φυλακή, σκύλα», λέει στον αστυνομικό, ενώ η Κόβακ προσπαθεί να τον ηρεμήσει.

«Ξέρουμε ότι γνωρίζεις αυτή τη γλώσσα — και ξέρεις ότι δεν είναι κατάλληλη. Η κυρία Κόβακ δεν είναι ευχαριστημένη με αυτό», λέει η εκπαιδευτικός.

Σε αυτό το σημείο, όπως κατέθεσε αργότερα η Κόβακ, ο J.T. την χτύπησε στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα τα γυαλιά της να πέσουν.

Τα τρία λεπτά βίντεο από την κάμερα σώματος παρουσιάστηκαν ως αποδεικτικό στοιχείο από την εισαγγελία κατά τη διάρκεια της δίκης, τον Μάιο, της πρώην υποδιευθύντριας του Richneck, Ebony Parker, η οποία αντιμετώπιζε οκτώ κατηγορίες κακουργήματος για παραμέληση ανηλίκου που σχετίζονταν με γεγονότα πριν από τον πυροβολισμό. Όλες οι κατηγορίες αποσύρθηκαν λίγες μέρες αργότερα, πριν προλάβει η υπεράσπιση να παρουσιάσει τα επιχειρήματά της.

Η δασκάλα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά κατά τον πυροβολισμό, αποζημιώθηκε με 10 εκατομμύρια δολάρια μετά από μια αστική δίκη εναντίον της υποδιευθύντριας, η οποία ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2025.

Η μητέρα του J.T., Ντεζά Νικόλ Τέιλορ, 29 ετών, καταδικάστηκε σε φυλάκιση σε κρατική φυλακή για παραμέληση ανηλίκου και εξέτισε ποινή σε ομοσπονδιακή φυλακή. Αποφυλακίστηκε τον Φεβρουάριο.

Ο J.T., ο οποίος είναι πλέον περίπου 9 ή 10 ετών, ζει στο Νιούπορτ Νιουζ υπό την επιμέλεια του προπάππου του.