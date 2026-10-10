Μακελειό στην Πενσυλβάνια: 9 νεκροί σε ένα σπίτι - Πτώματα και στον δρόμο

Μαζικοί πυροβολισμοί σε ένα σπίτι στο Έρι της Πενσυλβάνια άφησε 9 νεκρούς, ανάμεσά τους παιδιά, και τον δράστη.

Χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει η εικόνα, σύμφωνα με αναφορές η αστυνομία ειδοποιήθηκε πως σε ένα σπίτι ήταν σε εξέλιξη μία σφαγή, όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ με πιστόλι έξω από ένα σπίτι.

Δύο γυναίκες ανακαλύφθηκαν νεκρές στο δρόμο καθώς βαριά οπλισμένοι αστυνομικοί έφταναν στην περιοχή, γύρω από ένα σπίτι όπου ο ύποπτος δολοφόνος είχε οχυρωθεί.

Όταν η αστυνομία μπήκε στο ακίνητο, συνάντησε μια φρικτή σκηνή, ανακαλύπτοντας επιπλέον θύματα σε όλο το σπίτι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών.

'Horrific scene': Multiple people dead, including 2 children in Erie shooting | LINK IN BIO https://t.co/fKthviJjjk — WTAE-TV Pittsburgh (@WTAE) October 10, 2026

Πηγές είπαν στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό Erie News Now ότι εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη σφαγή, μεταξύ των οποίων και ο ύποπτος ένοπλος, ο οποίος βρέθηκε με εμφανές τραύμα από πυροβολισμό.

Η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τον αριθμό των νεκρών, δεν έχει ταυτοποιήσει τα θύματα ή δεν έχει διαπιστώσει τι οδήγησε στην τρομακτική βία.

Τώρα οι έρευνες στρέφονται στην ανασύνθεση των γεγονότων ώστε να καταλάβουν οι αρχές τι συνέβη πριν την αιματοχυσία.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε επίσης ότι παρέχεται συμβουλευτική σε αξιωματικούς που είδαν τα επακόλουθα της βίας, στον τόπο του μακελειού.