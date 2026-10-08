Έξαλλος καυγάς οδηγών πλωτών ταξί στη Βενετία - Χαστούκια και «βουτιές» στο κανάλι

Οι οδηγοί συνήθως πλακώνονται στον δρόμο... αλλιώς προσαρμόζονται στις συνθήκες.

Ένας απίθανος καυγάς έγινε στη Βενετίας, όταν οι οδηγοί δύο πλωτών ταξί στα κανάλια της πόλης ήρθαν στα χέρια.

Ξεκίνησαν με χαστούκια, συνέχισαν με σπρωξίματα και τελικά ο ένας από τους δύο κατέληξε προσκολλημένος στην άκρη του μηχανοκίνητου σκάφους, ενώ ο άλλος συνεχίζει να τον χτυπά, φωνάζοντας: «Τώρα με πληρώνεις μια για πάντα».

Στο τέλος έπεσε στο κανάλι του Ρίο Νόβο. Όλα αυτά μπροστά στα έκπληκτα μάτια περαστικών αλλά και τοπικών αστυνομικών.

Οι δύο οδηγοί φαίνεται να γνωρίζονταν και πιθανόν είχαν προηγούμενα.

Ούτε η παρέμβαση των τοπικών αστυνομικών, που βρίσκονταν στην περιοχή, δεν μπόρεσε να αποτρέψει τον άνδρα από το να καταλήξει στο νερό.

Ένα άλλο σκάφος τον έσωσε, το οποίο τον έφερε πίσω στην ακτή. Και οι δύο έχουν εντοπιστεί και κινδυνεύουν με καταγγελία. Οι ερευνητές εξακολουθούν να ανασυνθέτουν τις ευθύνες και τους λόγους του καβγά.

Το βίντεο μοιράστηκε και ο Λούκα Ζάια, κυβερνήτης του Βένετο, ο οποίος σχολίασε: «Ένα επεισόδιο που σίγουρα δεν τιμά τη Βενετία μας».