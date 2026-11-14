Νέα μέτρα στήριξης: Ποιοι θα πάρουν 400 ευρώ τον Νοέμβριο

Snapshot Περίπου 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχοι και ευάλωτες ομάδες θα λάβουν ετήσια οικονομική ενίσχυση 400 ευρώ έως το τέλος Νοεμβρίου 2026.

Από το 2027, τρίτεκνοι μισθωτοί θα έχουν αφορολόγητο 20.000 ευρώ με μειωμένη παρακράτηση φόρου, ενώ αγρότες και ελεύθεροι επαγγελματίες θα επωφεληθούν από σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις.

Από την 1η Απριλίου 2027 μειώνεται η εισφορά ανεργίας των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από 1,20% σε 0,70%.

Επαναφέρεται το επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους, με πρώτη καταβολή τον Δεκέμβριο του 2027.

Δημιουργείται ειδικός αποταμιευτικός λογαριασμός για παιδιά, με κρατική συμμετοχή που μπορεί να φτάσει έως 24.652 ευρώ σε διάστημα 18 ετών, με έναρξη εφαρμογής το 2027. Snapshot powered by AI

Ένα ευρύ πακέτο μόνιμων μέτρων στήριξης, συνολικού ύψους 2,2 δισ. ευρώ, τίθεται σε εφαρμογή, με περισσότερους από 2 εκατομμύρια πολίτες να αναμένεται να δουν άμεσα ή σταδιακά αυξήσεις στο διαθέσιμο εισόδημά τους και μειώσεις στις φορολογικές τους επιβαρύνσεις.

Συνταξιούχοι, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι, αγρότες, ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιοκτήτες ακινήτων, μισθωτοί, ενοικιαστές αλλά και νέοι γονείς περιλαμβάνονται στους δικαιούχους των παρεμβάσεων που εξαγγέλθηκαν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο και πλέον θεσπίστηκαν με το νομοσχέδιο για την «ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος», το οποίο ψηφίστηκε στη Βουλή.

Οι πρώτες πληρωμές αναμένονται έως το τέλος Νοεμβρίου, ενώ μέχρι το τέλος Μαρτίου θα έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται στους δικαιούχους και οι περισσότερες από τις φορολογικές ελαφρύνσεις. Το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει τόσο άμεσες οικονομικές ενισχύσεις όσο και μόνιμες αλλαγές στη φορολογία, με ορισμένες να εφαρμόζονται ήδη στα εισοδήματα του 2026 και άλλες να ξεκινούν από το 2027.

Ποια μέτρα τίθενται σε εφαρμογή και πότε

Το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων προβλέπει:

Έως τις 30 Νοεμβρίου 2026: Καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ σε περίπου 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους και δικαιούχους ευάλωτων ομάδων.

Καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ σε περίπου 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους και δικαιούχους ευάλωτων ομάδων. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026: Καταβολή των αναδρομικών διαφορών από την αύξηση του επιδόματος γέννησης για τέταρτο και κάθε επόμενο παιδί.

Καταβολή των αναδρομικών διαφορών από την αύξηση του επιδόματος γέννησης για τέταρτο και κάθε επόμενο παιδί. Από τη μισθοδοσία Ιανουαρίου 2027: Οι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι μισθωτοί θα αρχίσουν να βλέπουν τις φορολογικές ελαφρύνσεις στους μισθούς τους, μέσω της μειωμένης παρακράτησης φόρου.

Οι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι μισθωτοί θα αρχίσουν να βλέπουν τις φορολογικές ελαφρύνσεις στους μισθούς τους, μέσω της μειωμένης παρακράτησης φόρου. Από το φορολογικό έτος 2026: Εφαρμόζονται οι νέες φορολογικές ρυθμίσεις για αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και οι αλλαγές στα τεκμήρια και σε άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις. Τα οφέλη θα αποτυπωθούν στις δηλώσεις του 2027.

Εφαρμόζονται οι νέες φορολογικές ρυθμίσεις για αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και οι αλλαγές στα τεκμήρια και σε άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις. Τα οφέλη θα αποτυπωθούν στις δηλώσεις του 2027. Από την 1η Απριλίου 2027: Μειώνεται η εισφορά ανεργίας που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα.

Μειώνεται η εισφορά ανεργίας που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Από τον Δεκέμβριο του 2027: Καταβάλλεται για πρώτη φορά, έπειτα από 15 χρόνια, νέο επίδομα Χριστουγέννων στους δικαιούχους δημοσίους υπαλλήλους.

Οι παρεμβάσεις κινούνται σε τρεις βασικούς άξονες: μειώσεις άμεσων και έμμεσων φόρων, άμεσες οικονομικές ενισχύσεις και παροχές, καθώς και δημιουργία ειδικού αποταμιευτικού και επενδυτικού λογαριασμού για τα παιδιά.

Α. Φοροελαφρύνσεις και μικρότερες κρατήσεις

1. Τρίτεκνοι: Αφορολόγητο 20.000 ευρώ και όφελος έως 1.800 ευρώ τον χρόνο

Από το φορολογικό έτος 2027 επεκτείνεται και στους φορολογουμένους με τρία εξαρτώμενα παιδιά ο μηδενικός φορολογικός συντελεστής για τα πρώτα 20.000 ευρώ εισοδήματος.

Η ελάφρυνση δεν αφορά μόνο όσους έχουν ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ, αλλά και εκείνους που κερδίζουν περισσότερα, καθώς μηδενίζεται η φορολόγηση των δύο πρώτων κλιμακίων. Για το τμήμα του εισοδήματος από 20.000,01 έως 30.000 ευρώ προβλέπεται συντελεστής 20%.

Οι τρίτεκνοι μισθωτοί θα δουν τη μείωση του φόρου κάθε μήνα, μέσω της παρακράτησης στη μισθοδοσία τους από τον Ιανουάριο του 2027. Για τους αυτοαπασχολουμένους, το όφελος θα φανεί στις φορολογικές δηλώσεις του 2028, που θα αφορούν τα εισοδήματα του 2027.

Παράδειγμα: Τρίτεκνος μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ θα δει τον φόρο του να μειώνεται από 2.820 σε 1.020 ευρώ. Το ετήσιο όφελος ανέρχεται σε 1.800 ευρώ.

2. Αγρότες: Μηδενικός φόρος για τα πρώτα 20.000 ευρώ και κέρδος έως 2.900 ευρώ

Σημαντική φορολογική ελάφρυνση προβλέπεται και για τους κατ' επάγγελμα αγρότες, καθώς θεσπίζεται μηδενικός φορολογικός συντελεστής για τα πρώτα 20.000 ευρώ κερδών από ατομική αγροτική επιχείρηση.

Η ρύθμιση εφαρμόζεται από το φορολογικό έτος 2026 και προϋποθέτει τουλάχιστον το 50% του συνολικού εισοδήματος του δικαιούχου να προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα. Το όφελος αφορά και παραγωγούς με υψηλότερα εισοδήματα, καθώς απαλλάσσεται από τη φορολόγηση το πρώτο τμήμα των κερδών τους.

Οι αλλαγές θα αποτυπωθούν στις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν τον Μάρτιο του 2027.

Παραδείγματα:

Αγρότης χωρίς παιδιά και με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ θα πληρώσει φόρο 2.183 ευρώ αντί για 5.083 ευρώ. Το ετήσιο όφελος φτάνει τα 2.900 ευρώ.

Αγρότης με δύο παιδιά και εισόδημα 20.000 ευρώ θα απαλλαγεί από φόρο 1.540 ευρώ, καθώς η σχετική επιβάρυνση μηδενίζεται.

3. Ελεύθεροι επαγγελματίες: Καταργούνται προσαυξήσεις στα τεκμήρια και το όφελος φτάνει τα 2.534 ευρώ

Αλλαγές προβλέπονται και στον τρόπο υπολογισμού του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών.

Συγκεκριμένα, από τα εισοδήματα του 2026 καταργούνται οι προσαυξήσεις που συνδέονται με τον τζίρο και τη μισθοδοσία, καθώς και το κριτήριο του υψηλότερα αμειβόμενου εργαζομένου. Η ελάφρυνση θα φανεί στις φορολογικές δηλώσεις του 2027, εφόσον ο επαγγελματίας πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις φορολογικής και εργασιακής συμμόρφωσης.

Βασική προϋπόθεση είναι η διαβίβαση των προβλεπόμενων λογιστικών δεδομένων στη φορολογική διοίκηση και η τήρηση των υποχρεώσεων που αφορούν τη χρήση POS, τη διασύνδεσή τους όπου απαιτείται και την καταχώριση των συναλλαγών στα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA.

Παράλληλα, απαιτείται να μην έχουν επιβληθεί κυρώσεις για φορολογικές ή εργατικές παραβάσεις και παραβάσεις σχετικά με την αποδοχή πληρωμών με κάρτα κατά τα πέντε προηγούμενα φορολογικά έτη. Οι δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ της προηγούμενης πενταετίας θα πρέπει επίσης να έχουν υποβληθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους πριν από την υποβολή της δήλωσης στην οποία υπολογίζεται το τεκμαρτό εισόδημα.

Για τα εισοδήματα του 2026, κρίσιμη ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου 2026. Οι λεπτομέρειες για τις προϋποθέσεις και τον έλεγχο της συμμόρφωσης θα καθοριστούν με κοινή υπουργική απόφαση.

Παράδειγμα: Επιχείρηση καφέ με 15 χρόνια λειτουργίας, πέντε εργαζομένους και ετήσιο κόστος μισθοδοσίας 105.000 ευρώ θα δει το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημά της να μειώνεται από 27.244 σε 16.744 ευρώ. Ο φόρος περιορίζεται από 4.783 σε 2.249 ευρώ, με ετήσιο όφελος 2.534 ευρώ.

Τι αλλάζει επιπλέον για τους επαγγελματίες:

Εκμεταλλευτές ταξί: Από το φορολογικό έτος 2026, το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα θα υπολογίζεται με βάση το ποσοστό ιδιοκτησίας κάθε επαγγελματία στο όχημα. Εάν υπάρχουν μερίδια σε περισσότερα ταξί, τα ποσοστά αθροίζονται έως το 100%. Από το τεκμαρτό εισόδημα εξαιρούνται και οι ανήλικοι κάτοχοι άδειας εκμετάλλευσης ταξί, χωρίς να απαιτείται η άδεια να έχει αποκτηθεί μέσω κληρονομιάς. Η αλλαγή θα φανεί στις δηλώσεις του 2027.

Επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς: Διευρύνεται η μείωση κατά 50% του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος. Το πληθυσμιακό όριο αυξάνεται από 1.500 σε 2.000 κατοίκους, με την προϋπόθεση ο επαγγελματίας να ασκεί τη δραστηριότητά του και να έχει την κύρια κατοικία του στον αντίστοιχο οικισμό. Η ρύθμιση αφορά τα εισοδήματα του 2026 και θα αποτυπωθεί στις δηλώσεις του 2027. Εξαιρείται η Αττική, με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων. Ειδικά στη Δυτική Μακεδονία και στις συνοριακές Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Ηπείρου, το όριο διαμορφώνεται στους 2.200 κατοίκους, αντί των 1.700 που ίσχυαν προηγουμένως.

Εταιρείες: Καταργείται από το φορολογικό έτος 2026 το τέλος επιτηδεύματος για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με έδρα και υποκαταστήματα εκτός Αττικής, καθώς και στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής. Το όφελος θα φανεί στις δηλώσεις της άνοιξης του 2027. Για την υπόλοιπη Αττική προβλέπεται μείωση του τέλους κατά 50% για το φορολογικό έτος 2027 και πλήρης κατάργηση από το φορολογικό έτος 2028, με το όφελος να αποτυπώνεται στις δηλώσεις του 2029. Η ρύθμιση δεν αφορά ατομικές επιχειρήσεις, για τις οποίες το τέλος επιτηδεύματος έχει ήδη καταργηθεί από το 2024.

Προκαταβολή φόρου: Μειώνεται από 55% σε 50% για όλα τα φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα. Η αλλαγή εφαρμόζεται στην προκαταβολή που θα βεβαιωθεί με την εκκαθάριση του φορολογικού έτους 2027 και θα φανεί στις δηλώσεις του 2028.

Φορολογικές αποσβέσεις: Επιταχύνονται οι αποσβέσεις για μηχανήματα και εξοπλισμό που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2027, με εξαίρεση τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το λογισμικό. Αντί του σταθερού συντελεστή 10% ετησίως, προβλέπεται συντελεστής 10% για το πρώτο και δεύτερο έτος, 15% για το τρίτο και τέταρτο και 25% για το πέμπτο και έκτο. Έτσι, η απόσβεση ολοκληρώνεται σε έξι αντί για δέκα χρόνια.

4. Ιδιοκτήτες ακινήτων: Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς και διορθώσεις στο Ε9 χωρίς αναδρομικούς φόρους

Σημαντικές αλλαγές προβλέπονται και για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, με την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ να επεκτείνεται από το 2027 σε περισσότερους κατοίκους της περιφέρειας.

Ειδικότερα, απαλλάσσεται από τον ΕΝΦΙΑ η κύρια κατοικία φυσικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και διαμένουν σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους. Το πληθυσμιακό όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους για τη Δυτική Μακεδονία και τις προβλεπόμενες συνοριακές Περιφερειακές Ενότητες.

Η απαλλαγή δεν ισχύει στην Αττική, με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων. Αφορά αποκλειστικά τα δικαιώματα επί της κύριας κατοικίας και όχι το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του δικαιούχου. Η κύρια κατοικία θα προκύπτει από το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, ενώ η φορολογητέα αξία του 100% της πλήρους κυριότητάς της δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 400.000 ευρώ.

Τι αλλάζει στις διορθώσεις του Ε9

Οι ιδιοκτήτες θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να διορθώσουν τις δηλώσεις Ε9 για τα έτη 2014 έως και 2026, ώστε να αποτυπώσουν τα πραγματικά τετραγωνικά των ακινήτων τους, για παράδειγμα μετά από τακτοποιήσεις.

Στην περίπτωση αυτή δεν θα χρειάζεται να καταβάλουν αναδρομικά φόρους ΕΝΦΙΑ μιας δεκαετίας και προσαυξήσεις για τα επιπλέον τετραγωνικά που θα προκύψουν από τις διορθώσεις.

Η δυνατότητα θα ισχύσει για τέσσερις μήνες από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), χωρίς πρόβλεψη περαιτέρω παράτασης, όπως διευκρίνισε στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η απαλλαγή από τους αναδρομικούς φόρους δεν καλύπτει περιπτώσεις ακινήτων για τα οποία δεν είχε δηλωθεί καθόλου δικαίωμα ιδιοκτησίας μέχρι την έναρξη ισχύος της διάταξης. Ωστόσο, και σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπεται απαλλαγή από τόκους και πρόστιμα, η οποία θα λήξει με την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Παράταση φορολογικών κινήτρων για τα ακίνητα

Παράλληλα, παρατείνονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027:

Η προθεσμία σύναψης επιλέξιμων μισθώσεων για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος ενοικίων για 36 μήνες. Η ρύθμιση αφορά κατοικίες που πληρούν τις προϋποθέσεις προηγούμενης αχρησίας ή αποκλειστικής βραχυχρόνιας μίσθωσης και μεταφέρονται σε μακροχρόνια μίσθωση.

Η αναστολή του φόρου υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Η αναστολή ΦΠΑ για τα ακίνητα που υπάγονται στο συγκεκριμένο καθεστώς.

Το φορολογικό κίνητρο για επιλέξιμες δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων.

5. Μισθωτοί: Μικρότερη εισφορά ανεργίας από τον Απρίλιο του 2027

Από την 1η Απριλίου 2027 μειώνεται η εισφορά ανεργίας που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, από 1,20% σε 0,70% επί των αποδοχών τους.

Η εργοδοτική εισφορά παραμένει στο 1,20%, ενώ η μείωση της εργατικής επιβάρυνσης σημαίνει ότι μεγαλύτερο μέρος του μισθού θα παραμένει στην τσέπη των εργαζομένων.

Πόσο θα κερδίζουν οι εργαζόμενοι:

Για μικτές αποδοχές 1.000 ευρώ, η κράτηση μειώνεται κατά 5 ευρώ ανά μισθοδοσία.

Για μικτές αποδοχές 1.500 ευρώ, η μείωση φτάνει τα 7,50 ευρώ.

Για μικτές αποδοχές 2.000 ευρώ, η κράτηση περιορίζεται κατά 10 ευρώ.

Τα ποσά αφορούν τη μείωση της ασφαλιστικής κράτησης, πριν υπολογιστεί η επίδραση στον φόρο.

6. Εργαζόμενοι με φιλοδωρήματα: Αφορολόγητο έως 6.000 ευρώ τον χρόνο

Αλλάζει και το καθεστώς φορολόγησης των φιλοδωρημάτων, με τη διεύρυνση της απαλλαγής από τα τρέχοντα εισοδήματα του 2026.

Ενώ μέχρι σήμερα ίσχυε μηνιαίο αφορολόγητο όριο 300 ευρώ, πλέον προβλέπεται ετήσιο όριο 6.000 ευρώ. Η απαλλαγή αφορά τα προαιρετικά φιλοδωρήματα που δίνουν οι πελάτες σε μισθωτούς, είτε μέσω της επιχείρησης είτε απευθείας.

Αντίστοιχη ρύθμιση προβλέπεται και για τους καλυπτόμενους συνεργάτες ψηφιακών πλατφορμών διανομής ή μεταφοράς.

Δεν απαλλάσσονται, ωστόσο, ποσά που καταβάλλονται τακτικά ως συμφωνημένο ποσοστό του μισθού ή ως σταθερή συμβατική αμοιβή.

7. Ηλεκτρονικές πληρωμές και προϊόντα γυναικείας υγιεινής: Τι αλλάζει από το 2027

Παρατείνεται και για το 2027 η δυνατότητα αφαίρεσης από το φορολογητέο εισόδημα ποσού ίσου με το 30% συγκεκριμένων δαπανών για υπηρεσίες που έχουν εξοφληθεί ηλεκτρονικά, με ανώτατο όριο τα 5.000 ευρώ ετησίως.

Παράλληλα, παρατείνεται ο διπλός υπολογισμός συγκεκριμένων ηλεκτρονικών δαπανών υγείας για την κάλυψη του απαιτούμενου ορίου ηλεκτρονικών αποδείξεων.

Διευκρινίζεται ότι τα 5.000 ευρώ αποτελούν το ανώτατο ποσό αφαίρεσης από το φορολογητέο εισόδημα και όχι απευθείας μείωση του φόρου.

Επιπλέον, από την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπεται μείωση του ΦΠΑ στα προβλεπόμενα προϊόντα γυναικείας υγιεινής και στις πάνες ακράτειας ενηλίκων.

8. Ορφανά παιδιά: Οι συντάξεις λόγω θανάτου δεν θα υπολογίζονται στο εισοδηματικό όριο

Με νέα διάταξη διορθώνεται το καθεστώς που ίσχυε για τον χαρακτηρισμό των ορφανών ως εξαρτώμενων μελών.

Από το φορολογικό έτος 2026, τα ποσά που λαμβάνουν ως συντάξεις λόγω θανάτου εξαιρούνται από το εισοδηματικό όριο που εξετάζεται για τον χαρακτηρισμό τους ως εξαρτώμενων μελών.

Β. Άμεσες οικονομικές ενισχύσεις και παροχές

9. Ενίσχυση 400 ευρώ σε συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες έως τις 30 Νοεμβρίου

Περίπου 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχοι και δικαιούχοι ευάλωτων ομάδων θα λάβουν έως τις 30 Νοεμβρίου την ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ.

Το ποσό αυξάνεται από τα 300 ευρώ που προβλέπονταν για το 2025 στα 400 ευρώ από το 2026, ενώ διευρύνονται και οι κατηγορίες των δικαιούχων.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη, χωρίς κρατήσεις και δεν συμψηφίζεται με τις οφειλές που προβλέπει η σχετική διάταξη. Καταβάλλεται καθαρά, χωρίς να απαιτείται αίτηση.

Ποιοι συνταξιούχοι δικαιούνται τα 400 ευρώ

Δικαιούχοι είναι όσοι έλαβαν κύρια σύνταξη γήρατος ή θανάτου για τον μήνα Σεπτέμβριο και είχαν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Για όσους λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου, χωρίς να έχουν παράλληλα κύρια σύνταξη γήρατος, το ηλικιακό όριο διαμορφώνεται στα 60 έτη, συμπληρωμένα έως το τέλος του προηγούμενου έτους.

Για αυτές τις κατηγορίες δεν προβλέπονται εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια, ενώ η καταβολή θα γίνει αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, όπως συμβαίνει με την πληρωμή των συντάξεων.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης:

Δικαιούχοι αναπηρικών συντάξεων και παροχών.

Ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Λοιπές κατηγορίες δικαιούχων που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

Όποιος ανήκει σε περισσότερες από μία κατηγορίες θα λάβει την ενίσχυση μόνο μία φορά.

10. Νέοι γονείς: Αυξάνεται το επίδομα γέννησης έως και 6.500 ευρώ

Αυξημένο επίδομα γέννησης προβλέπεται για οικογένειες που αποκτούν τέταρτο ή περισσότερα παιδιά, με αναδρομική εφαρμογή για γεννήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Ειδικότερα, το επίδομα για το τέταρτο εξαρτώμενο παιδί αυξάνεται από 3.500 σε 4.500 ευρώ. Για κάθε επόμενο παιδί προστίθενται 1.000 ευρώ.

Έτσι, τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

Τέταρτο παιδί: 4.500 ευρώ.

Πέμπτο παιδί: 5.500 ευρώ.

Έκτο παιδί: 6.500 ευρώ.

Για τον υπολογισμό της ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εξαρτώμενων παιδιών που έχει η οικογένεια μετά τη γέννηση.

Όσοι γονείς έχουν ήδη εισπράξει ολόκληρο το επίδομα θα λάβουν εφάπαξ τη διαφορά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, χωρίς να χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση. Όσοι έχουν λάβει μόνο την πρώτη δόση θα εισπράξουν και την αντίστοιχη πρόσθετη διαφορά.

11. Δικαιούχοι αναπηρικών παροχών: Ετήσιες αυξήσεις από το 2027

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 θεσπίζεται ετήσια αναπροσαρμογή συγκεκριμένων αναπηρικών παροχών, με συντελεστή ίσο με εκείνον της ετήσιας αύξησης των συντάξεων.

Με βάση τις σχετικές εκτιμήσεις, η αύξηση μπορεί να διαμορφωθεί στο 2,5% ή και υψηλότερα, ανάλογα με τις προβλεπόμενες αυξήσεις των συντάξεων.

Στις παροχές που καλύπτονται περιλαμβάνονται:

Οι προνοιακές παροχές αναπηρίας του ΟΠΕΚΑ.

Το εξωιδρυματικό επίδομα.

Το επίδομα απολύτου αναπηρίας για την προβλεπόμενη κατηγορία συνταξιούχων του πρώην ΟΓΑ.

Η ενίσχυση ανάδοχων γονέων ατόμων που συμμετέχουν σε αναπηρικά προνοιακά προγράμματα.

Οι δικαιούχοι θα δουν την αύξηση πριν από την Πρωτοχρονιά, καθώς η παροχή του Ιανουαρίου προπληρώνεται τον Δεκέμβριο.

12. Δημόσιο: Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ από τον Δεκέμβριο του 2027

Για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια επανέρχεται το επίδομα Χριστουγέννων στο Δημόσιο, με την πρώτη καταβολή να προγραμματίζεται για τις 16 Δεκεμβρίου 2027.

Το ποσό ανέρχεται σε 500 ευρώ μικτά και αφορά τους δικαιούχους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, μεταξύ των οποίων πολιτικό προσωπικό, ένστολοι, εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές.

Το επίδομα αποτελεί συντάξιμη αποδοχή και υπόκειται στις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

Ολόκληρο το ποσό θα καταβάλλεται σε όσους έχουν μισθοδοτηθεί για ολόκληρο το διάστημα από την 1η Δεκεμβρίου 2026 έως τις 30 Νοεμβρίου 2027. Για μικρότερο χρονικό διάστημα εργασίας, μερική απασχόληση ή ωρομίσθια εργασία, θα χορηγείται αναλογικό ποσό.

Ακόμη και στην περίπτωση παράλληλης απασχόλησης σε δύο ή περισσότερες θέσεις του Δημοσίου, το συνολικό ποσό δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα 500 ευρώ ανά δικαιούχο.

13. Καστελόριζο: Ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ για τα νοικοκυριά

Ειδικό οικονομικό κίνητρο για την εγκατάσταση και παραμονή κατοίκων στο Καστελόριζο θεσπίζεται με τις νέες διατάξεις.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ ανά επιλέξιμο νοικοκυριό του Δήμου Μεγίστης, με επιπλέον 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος.

Η καταβολή θα ξεκινήσει το 2027 για τους μόνιμους κατοίκους, ενώ από το 2028 θα καλύπτει και τις επιλέξιμες μονάδες που μετέφεραν εκεί την κύρια κατοικία τους.

Γ. Νέος αποταμιευτικός «κουμπαράς» για παιδιά: Έως 24.652 ευρώ από το κράτος

Μία ακόμη παρέμβαση αφορά τη δημιουργία ειδικού αποταμιευτικού και επενδυτικού λογαριασμού για παιδιά, μέσω του οποίου το Δημόσιο θα επιβραβεύει την ιδιωτική αποταμίευση.

Η βασική πρόβλεψη είναι ότι το κράτος θα προσθέτει ένα ευρώ για κάθε ευρώ που καταβάλλει ένας ιδιώτης για λογαριασμό ανηλίκου, μέχρι το ποσό των 1.200 ευρώ τον χρόνο. Το ανώτατο όριο της κρατικής συμμετοχής θα αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία.

Για να εξασφαλιστεί ολόκληρη η κρατική συμμετοχή, θα πρέπει να καταβάλλεται και το αντίστοιχο ποσό επιλέξιμων ιδιωτικών εισφορών.

Πόσα χρήματα μπορεί να συγκεντρωθούν σε 18 χρόνια

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εφόσον πραγματοποιούνται οι μέγιστες προβλεπόμενες καταβολές σε βάθος 18ετίας, συγκεντρώνονται συνολικά 49.304 ευρώ:

24.652 ευρώ από την οικογένεια ή άλλους ιδιώτες καταθέτες.

24.652 ευρώ από την κρατική συμμετοχή.

Το ποσό αυτό αποτελεί το άθροισμα των εισφορών, πριν υπολογιστούν τυχόν επενδυτικές αποδόσεις. Δεν αποτελεί, επομένως, εγγυημένη τελική αξία του λογαριασμού.

Με μια υποθετική απόδοση 3%, το συνολικό ποσό θα μπορούσε να φτάσει περίπου τις 64.000 ευρώ. Η τελική αξία θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια συμμετοχής, τις πραγματικές καταβολές, τις επενδυτικές επιδόσεις και τις χρεώσεις του λογαριασμού.

Τα χρήματα θα παραμένουν δεσμευμένα μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού, με ειδικές εξαιρέσεις που προβλέπει ο νόμος, όπως περιπτώσεις υγείας ή θανάτου.

Η κεφαλαιακή προστασία της προεπιλεγμένης επενδυτικής επιλογής αφορά τις προστατευόμενες εισφορές και την αντίστοιχη κρατική συμμετοχή κατά τη συμπλήρωση του 18ου έτους. Δεν συνιστά, ωστόσο, εγγύηση συγκεκριμένης επενδυτικής απόδοσης.

Πότε ξεκινά το πρόγραμμα και ποια παιδιά δικαιούνται να συμμετάσχουν

Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του προγράμματος θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση, με την εφαρμογή του να αναμένεται στις αρχές του 2027.

Η αίτηση για το άνοιγμα του λογαριασμού θα πρέπει να υποβάλλεται πριν το παιδί συμπληρώσει τα δύο έτη.

Ειδικά για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέσα στο 2027, δικαιούχοι θα είναι τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2025 και μετά.

Το πρόγραμμα αφορά ανηλίκους με ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τα παιδιά με ιθαγένεια άλλου κράτους-μέλους απαιτείται επιπλέον να έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.

*Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης