Νέο Ηράκλειο: Χειροπέδες σε 36χρονο για διάρρηξη κατοικίας - Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί στην κατοχή

Snapshot Ο δράστης παραβίασε μπαλκονόπορτα διαμερίσματος με σκοπό την κλοπή αντικειμένων.

Αφαίρεσε χαλκοσωλήνες πριν εντοπιστεί από τις αστυνομικές αρχές.

Στην κατοχή του βρέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, χαλκοσωλήνες και 5,04 γραμμάρια κάνναβης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 36χρονου άνδρα με καταγωγή από την Αλβανία, προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ το βράδυ της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου, στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου Αττικής, έπειτα από περιστατικό απόπειρας διάρρηξης κατοικίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 23:20, όταν ο άνδρας φέρεται να παραβίασε την μπαλκονόπορτα διαμερίσματος που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Μακεδονίας και Νέστορος, με σκοπό να εισέλθει στο εσωτερικό και να αφαιρέσει αντικείμενα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 36χρονος φέρεται να αφαίρεσε χαλκοσωλήνες από την κατοικία, προτού εντοπιστεί από τις αστυνομικές αρχές.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του σακούλες με διαρρηκτικά εργαλεία, καθώς και χαλκοσωλήνες. Επιπλέον, βρέθηκε ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους 5,04 γραμμαρίων.

Ο άνδρας συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία για την υπόθεση.