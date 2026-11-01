Τζέιμς Μποντ: Ποιος Βρετανός ηθοποιός είναι «φαβορί» για τον ρόλο του θρυλικού κατασκόπου

Ο ηθοποιός παραιτήθηκε από την εταιρεία παραγωγής που είχε με την σύζυγό του και αυτό ερμηνεύεται ως ένα σημάδι ότι είναι κοντά στο να πάρει τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Τζέιμς Μποντ: Ποιος Βρετανός ηθοποιός είναι «φαβορί» για τον ρόλο του θρυλικού κατασκόπου
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  • Ο Κάλουμ Τέρνερ θεωρείται το φαβορί για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ και παραιτήθηκε από την εταιρεία παραγωγής που είχε με τη Ντούα Λίπα.
  • Η παραγωγή αναζητά τον επόμενο 007 μετά την αποχώρηση του Ντάνιελ Κρεγκ το 2021, με τον Τέρνερ να ανταγωνίζεται τον Τζακ Λόουντεν και τον Τζος Ο’Κόννορ.
  • Ο Τέρνερ πέρασε οντισιόν στα στούντιο Bray στο Μπέρκσαϊρ, όπου πραγματοποιήθηκαν δοκιμαστικές λήψεις μέσα στο Σαββατοκύριακο.
  • Η διαδικασία επιλογής του νέου Μποντ διαρκεί σχεδόν μια δεκαετία και περιλαμβάνει τρεις έως πέντε ηθοποιούς στα τελικά στάδια.
  • Τα Bray Studios ανήκουν πλέον στην Amazon MGM Studios, που έχει τα δικαιώματα της σειράς ταινιών Τζέιμς Μποντ.
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«Φαβορί» για να ενσαρκώσει τον θρυλικό Βρετανό πράκτορα, Τζέιμς Μποντ και να τεθεί στην υπηρεσία της Αυτής Μεγαλειότητας είναι ο Κάλουμ Τέρνερ. Ο σύζυγος της Ντούα Λίπα πρόσφατα παραιτήθηκε από την εταιρεία παραγωγής που ίδρυσε με την τραγουδίστρια γεγονός που ερμηνεύεται ως σημάδι ότι είναι πολύ κοντά στο να πάρει τον ρόλο.

Οι υπεύθυνοι της παραγωγής αναζητούν τον επόμενο 007 που θα αντικαταστήσει τον Ντάνιελ Κρεγκ, ο οποίος κρέμασε το κοστούμι του το 2021, μετά την ταινία «No Time to Die». Ο Κάλουμ Τέρνερ μαζί με τον Τζακ Λόουντεν, πρωταγωνιστή της σειράς «Slow Horses», και τον Τζος Ο’Κόννορ από τη σειρά «The Crown» λέγεται ότι είναι οι βασικοί ηθοποιοί που διεκδικούν τον ρόλο.

Η είδηση ότι ο Τέρνερ είναι εκτός της εταιρείας παραγωγής με την Ντούα Λίπα έγινε γνωστή καθώς οι υπεύθυνοι για τις ταινίες του Τζέιμς Μποντ πραγματοποιούσαν δοκιμαστικά με ηθοποιούς σε όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

ντούα λίπα

Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ / Instagram

Μια πηγή δήλωσε στην εφημερίδα «The Sun»: «Ο Κάλουμ κάνει όλα τα σωστά βήματα για να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ. Ο ρόλος απαιτεί απόλυτη αφοσίωση και η δέσμευση σε αυτόν αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τους παραγωγούς».

Την Παρασκευή, ο 36χρονος ηθοποιός έφτασε στα στούντιο Bray στο Μπέρκσαϊρ για την οντισιόν του. «Η αναζήτηση αντικαταστάτη του Ντάνιελ Κρεγκ βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και χρόνια και ο Κάλουμ κλήθηκε σήμερα για να έχει την ευκαιρία να εντυπωσιάσει τους υπεύθυνους. Οι επόμενες τρεις ημέρες θα είναι πράγματι πολύ ενδιαφέρουσες», είπε μία πηγή.

Λέγεται ότι οι δοκιμαστικές λήψεις πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις έως πέντε ηθοποιοί έχουν φτάσει στα τελικά στάδια της διαδικασίας.Τα Bray Studios είναι ένα ιστορικό στούντιο παραγωγής στις όχθες του Τάμεση, όπου γυρίστηκε η ταινία «The Rocky Horror Picture Show», αλλά εξαγοράστηκε το 2024 από την Amazon MGM Studios, η οποία πλέον ελέγχει τα δικαιώματα της σειράς ταινιών «Bond».

Η συνάντηση του Κάλουμ με τους υπεύθυνους σηματοδοτεί το τέλος μιας αναζήτησης που διήρκεσε σχεδόν μια δεκαετία για την αντικατάσταση του Ντάνιελ Κρεγκ ως του πιο διάσημου κατάσκοπου στον κόσμο.

Dua Lipa,Callum Turner

Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ / Πηγή: AP

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