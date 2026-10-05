Σαλαμίνα: Το πλοίο «Neptune Ethos» με 36 άτομα προσάραξε στο Καματερό – Έρευνες για τα αίτια

Απρόοπτο περιστατικό στη θαλάσσια περιοχή του Καματερού έφερε σε κινητοποίηση απόψε (5/10) το Λιμενικό, καθώς το πλοίο μεταφοράς οχημάτων «Neptune Ethos» βγήκε εκτός πορείας και προσάραξε.

Στο σημείο έσπευσαν τρία ρυμουλκά και πλωτό σκάφος του Λιμενικού, ενώ ιδιώτης δύτης μετέβη στην περιοχή προκειμένου να πραγματοποιήσει υποβρύχιο έλεγχο και να διαπιστωθεί η κατάσταση του πλοίου.

Στο «Neptune Ethos» βρίσκονται συνολικά 36 άτομα, εκ των οποίων 27 μέλη του πληρώματος και εννέα μέλη ιδιωτικού συνεργείου. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Παράλληλα, παραμένει άγνωστο εάν από την προσάραξη έχει προκληθεί ζημιά στο πλοίο, με τις αρμόδιες Αρχές να εξετάζουν τα δεδομένα και να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

«Ένα ακόμη περιστατικό προσάραξης πλοίου, αυτήν τη φορά στην περιοχή Καματερό Σαλαμίνας, όπου το πλοίο βγήκε εκτός της προβλεπόμενης πορείας και κατέληξε στην παραλία.Με βάση τις πρώτες πληροφορίες, φαίνεται να υπήρξε απώλεια ελέγχου, ωστόσο τα ακριβή αίτια του περιστατικού θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες Αρχές», τόνισε ο πλοίαρχος και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (ΠΕΠΙΕΘ), Γιώργος Βάλλης.

«Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη σημασία της αυστηρής τήρησης των κανόνων ασφαλούς ναυσιπλοΐας και της συνεχούς επαγρύπνησης στη θάλασσα. Η ασφάλεια ανθρώπων, πλοίων και παράκτιων περιοχών δεν μπορεί να τίθεται σε κίνδυνο. Αναμένουμε την επίσημη ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών για τα ακριβή αίτια της προσάραξης», προσέθεσε.

Τα ακριβή αίτια της προσάραξης αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και την επίσημη ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών.