Φλωρίδης: Έρχονται μειώσεις στα πρόστιμα του ΚΟΚ – «Έχουν αναγνωριστεί υπερβολές»

Η κυβέρνηση έχει ήδη εντοπίσει περιπτώσεις στις οποίες τα προβλεπόμενα πρόστιμα θεωρούνται δυσανάλογα και προετοιμάζει παρεμβάσεις για την αναπροσαρμογή τους δήλωσε ο  υπουργός Δικαιοσύνης

Μίλτος Τσεκούρας

Φλωρίδης: Έρχονται μειώσεις στα πρόστιμα του ΚΟΚ – «Έχουν αναγνωριστεί υπερβολές»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ανακοίνωσε επικείμενες μειώσεις στα πρόστιμα του ΚΟΚ που θεωρούνται υπερβολικά.
  • Η Τροχαία και το υπουργείο Μεταφορών έχουν εντοπίσει και εξετάζουν τις περιπτώσεις δυσανάλογων κυρώσεων, με στόχο τον εξορθολογισμό τους.
  • Δεν έχουν ακόμη καθοριστεί συγκεκριμένες παραβάσεις ή το ύψος των νέων προστίμων, ενώ οι αποφάσεις αναμένονται σύντομα.
  • Ο Φλωρίδης ανέλαβε υποψηφιότητα στην Α' Θεσσαλονίκης και τόνισε την ανάπτυξη της πόλης μέσω σημαντικών έργων υποδομής.
  • Κριτική ασκήθηκε στις καθυστερήσεις του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς και στις αντιδράσεις που εμπόδισαν την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης.
Snapshot powered by AI

Αλλαγές στο ύψος των προστίμων για συγκεκριμένες τροχαίες παραβάσεις προανήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης των χρηματικών κυρώσεων που κρίνονται υπερβολικές.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στη Βεργίνα Τηλεόραση, η κυβέρνηση έχει ήδη εντοπίσει περιπτώσεις στις οποίες τα προβλεπόμενα πρόστιμα θεωρούνται δυσανάλογα και προετοιμάζει παρεμβάσεις για την αναπροσαρμογή τους.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η Τροχαία έχει καταγράψει τις περιπτώσεις υπερβολικών κυρώσεων, ενώ το ζήτημα έχει εξεταστεί και από το υπουργείο Μεταφορών, καθώς έχει ήδη συζητηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στόχος είναι να υπάρξει σύντομα εξορθολογισμός των προστίμων, ώστε να διορθωθούν οι υπερβολές χωρίς να αλλοιωθεί το πλαίσιο των κυρώσεων για τις τροχαίες παραβάσεις.

«Ήδη έχουν αποτυπωθεί από την Τροχαία οι υπερβολές και το θέμα έχει εξετάσει το υπουργείο Μεταφορών και το συζητήσαμε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα προχωρήσουμε σύντομα σε εξορθολογισμό για να μην υπάρχουν ακρότητες. Αυτό είναι κάτι που έχει αναγνωρίσει η κυβέρνηση και θα υπάρξουν σύντομα διορθώσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Φλωρίδης.

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένες παραβάσεις για τις οποίες θα μειωθούν τα πρόστιμα, ούτε το ύψος των νέων χρηματικών κυρώσεων. Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Η υποψηφιότητα στη Θεσσαλονίκη και τα έργα υποδομής

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε και στην υποψηφιότητά του στην Α' Θεσσαλονίκης, εξηγώντας ότι αποδέχθηκε την πρόταση του πρωθυπουργού να ενισχύσει την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στην περιοχή. Όπως σημείωσε, διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την πόλη, στην οποία έζησε, σπούδασε και εργάστηκε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα μεγάλα έργα υποδομής της Θεσσαλονίκης, υποστηρίζοντας ότι η πόλη βρίσκεται σε τροχιά πρωτοφανούς ανάπτυξης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στις αντιδράσεις που είχαν εκδηλωθεί κατά την κατασκευή του Μετρό, εκτιμώντας ότι συνέβαλαν σε καθυστέρηση επτά ετών, η οποία, όπως είπε, είχε ως αποτέλεσμα να μην έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα η επέκταση του έργου προς τη δυτική Θεσσαλονίκη.

Αναφερόμενος, τέλος, στην ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, υποστήριξε ότι υπήρξαν αντιδράσεις και προσπάθειες να εμποδιστεί η υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για την πόλη.

«Ξέρετε, σε αυτή την πόλη κανένα μεγάλο έργο δεν έγινε χωρίς να προκληθεί αρχικά μια σύγκρουση κυρίως από την Αριστερά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:05ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στην Ευελπίδων ο Οδυσσέας Δήμας για την υπόθεση ντόπινγκ - Στο πλευρό του ο Πύρρος Δήμας

14:00ANNOUNCEMENTS

Η Νίκη της Ελλάδας απέναντι στη Σερβία σε απόδοση* 100!

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Τρία αμερικανικά αεροπλανοφόρα στην περιοχή – «Ο Θεός να προστατεύει τα στρατεύματά μας» το μήνυμα Τραμπ

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Ένοπλος ληστής αφαίρεσε ταμείο φαρμακείου απειλώντας 27χρονη υπάλληλο

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Η Βρετανία ξανανοίγει την πόρτα του Brexit - Ο Άντι Μπέρναμ αναζητά δρόμο επιστροφής στην Ευρώπη: «Χάσαμε περισσότερα από όσα κερδίσαμε»

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Διασώστης του ΕΚΑΒ δέχθηκε επίθεση από ομάδα Ρομά - Τι λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: «Να γυρίζουμε στις οικογένειές μας ασφαλείς», λένε οι πυροσβέστες μετά την τραγωδία

13:33ΦΑΡΜΑΚΟ

Η Merck επεκτείνει τον τομέα Κλινικών Λειτουργιών στην Ελλάδα - Συνάντηση με τον υπουργό Υγείας

13:30ANNOUNCEMENTS

Black Friday προσφορές και προτάσεις σε Telekom και ΓΕΡΜΑΝΟ

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Το έγγραφο ντοκουμέντο για τον Διομήδη Κομνηνό, τον 2ο νεκρό της εξέγερσης, από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους

13:24LIFESTYLE

Πασχάλης Τσαρούχας - Κατερίνα Νοτοπούλου: Μαζί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης - Η φωτογραφία που δημοσίευσαν

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Μπαράζ ελέγχων στην Αττική: Αφαιρέθηκαν 1.475 διπλώματα - 15 πιάστηκαν να οδηγούν μεθυσμένοι

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο 2026: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - Όλες οι αλλαγές στα ΜΜΜ

13:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ταύρος: 19χρονος άρπαξε με τη βία αλυσίδα από 91χρονο - Τον έριξε στο έδαφος

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: Κακουργηματική δίωξη στη μητέρα και τις δύο ανήλικες κόρες - Αναζητείται ο πατέρας, ΕΔΕ διέταξε η Πυροσβεστική

13:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό - Η πρόγνωση Αρναούτογλου και η ημερομηνία της νέας ψυχρής «εισβολής»

13:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κρίσιμη συνάντηση Μητσοτάκη με 6 δημάρχους των Βορείων Προαστίων για τους συντελεστές δόμησης - «Το υπό διαβούλευση κείμενο δεν είναι οριστικό», λέει η κυβέρνηση

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ηγέτες της αντιπολίτευσης κατηγορούν τον Νετανιάχου για απόπειρα πραξικοπήματος στις εκλογές

13:10TRAVEL

Βυτίνα: Το παραμυθένιο χωριό της Αρκαδίας που γίνεται ιδανικός προορισμός για μια φθινοπωρινή απόδραση

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: ΙΧ εισβάλλει με μεγάλη ταχύτητα σε πλατεία - Συνοδηγός κρέμεται έξω από το παράθυρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό - Η πρόγνωση Αρναούτογλου και η ημερομηνία της νέας ψυχρής «εισβολής»

11:41LIFESTYLE

Παναγιώτης Αρκουμανέας: Νυμφεύθηκε ξανά - Οι φωτογραφίες από τον γάμο και τη δεξίωση

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Το έγγραφο ντοκουμέντο για τον Διομήδη Κομνηνό, τον 2ο νεκρό της εξέγερσης, από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Πακέτο επιβίωσης 72 ωρών: Τι κάνουμε αν κοπεί το ρεύμα, στερέψει το νερό και κοπούν οι επικοινωνίες

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: ΙΧ εισβάλλει με μεγάλη ταχύτητα σε πλατεία - Συνοδηγός κρέμεται έξω από το παράθυρο

11:08ΚΟΣΜΟΣ

NBA: Influencer «έκλεψε την παράσταση» με αποκαλυπτική εμφάνιση – Viral οι αντιδράσεις των θεατών

16:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Χειμώνας 2026 - 2027: Οι πρώτες ενδείξεις για Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Τραγωδία με νεκρό 35χρονο κατά τη διάρκεια εργασιών σε αποθήκη

10:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Ερυθραία: Συνελήφθη γιος γνωστού συνθέτη - Είχε πάνω του αναδιπλούμενο μαχαίρι

13:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κρίσιμη συνάντηση Μητσοτάκη με 6 δημάρχους των Βορείων Προαστίων για τους συντελεστές δόμησης - «Το υπό διαβούλευση κείμενο δεν είναι οριστικό», λέει η κυβέρνηση

12:48ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Βραζιλία: 5χρονη πυροβόλησε και σκότωσε κατά λάθος την 3χρονη αδελφή της - Ο πατέρας είχε αφήσει γεμάτο όπλο στο τραπέζι - «Συγγνώμη μπαμπά, συγγνώμη»

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: «Πήγα λίγο στην τουαλέτα και το βρήκα να πίνει βενζίνη», υποστήριξε η μητέρα του βρέφους

06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε τουλάχιστον 78.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 20 Νοεμβρίου

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: Κακουργηματική δίωξη στη μητέρα και τις δύο ανήλικες κόρες - Αναζητείται ο πατέρας, ΕΔΕ διέταξε η Πυροσβεστική

12:13ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Μακρόν έχει σύμπλεγμα με τη γιαγιά του και για αυτό παντρεύτηκε την Μπριζίτ»

11:19LIFESTYLE

Χώρισαν Εύα Αντωνοπούλου - Παναγιώτης Αρκουμανέας μετά από 10 χρόνια γάμου

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο 2026: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - Όλες οι αλλαγές στα ΜΜΜ

16:55ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινό δημοσίευμα: Σχέδιο δύο σταδίων για να πάρει η Τουρκία έξι F-35

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίζα Κωχ: Η άγνωστη ιστορία με τη Σοφία Βέμπο τη νύχτα της εισβολής του τανκ στο Πολυτεχνείο – «Μια γεροδεμένη γυναίκα μάς φώναζε να μπούμε στο σπίτι»

10:39ΕΛΛΑΔΑ

«Και Α και ΟΥ και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ»: Το viral σύνθημα παίζει και στα κλαμπ - Η αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ