Φλωρίδης: Έρχονται μειώσεις στα πρόστιμα του ΚΟΚ – «Έχουν αναγνωριστεί υπερβολές»

Snapshot Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ανακοίνωσε επικείμενες μειώσεις στα πρόστιμα του ΚΟΚ που θεωρούνται υπερβολικά.

Η Τροχαία και το υπουργείο Μεταφορών έχουν εντοπίσει και εξετάζουν τις περιπτώσεις δυσανάλογων κυρώσεων, με στόχο τον εξορθολογισμό τους.

Δεν έχουν ακόμη καθοριστεί συγκεκριμένες παραβάσεις ή το ύψος των νέων προστίμων, ενώ οι αποφάσεις αναμένονται σύντομα.

Ο Φλωρίδης ανέλαβε υποψηφιότητα στην Α' Θεσσαλονίκης και τόνισε την ανάπτυξη της πόλης μέσω σημαντικών έργων υποδομής.

Κριτική ασκήθηκε στις καθυστερήσεις του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς και στις αντιδράσεις που εμπόδισαν την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης. Snapshot powered by AI

Αλλαγές στο ύψος των προστίμων για συγκεκριμένες τροχαίες παραβάσεις προανήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης των χρηματικών κυρώσεων που κρίνονται υπερβολικές.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στη Βεργίνα Τηλεόραση, η κυβέρνηση έχει ήδη εντοπίσει περιπτώσεις στις οποίες τα προβλεπόμενα πρόστιμα θεωρούνται δυσανάλογα και προετοιμάζει παρεμβάσεις για την αναπροσαρμογή τους.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η Τροχαία έχει καταγράψει τις περιπτώσεις υπερβολικών κυρώσεων, ενώ το ζήτημα έχει εξεταστεί και από το υπουργείο Μεταφορών, καθώς έχει ήδη συζητηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στόχος είναι να υπάρξει σύντομα εξορθολογισμός των προστίμων, ώστε να διορθωθούν οι υπερβολές χωρίς να αλλοιωθεί το πλαίσιο των κυρώσεων για τις τροχαίες παραβάσεις.

«Ήδη έχουν αποτυπωθεί από την Τροχαία οι υπερβολές και το θέμα έχει εξετάσει το υπουργείο Μεταφορών και το συζητήσαμε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα προχωρήσουμε σύντομα σε εξορθολογισμό για να μην υπάρχουν ακρότητες. Αυτό είναι κάτι που έχει αναγνωρίσει η κυβέρνηση και θα υπάρξουν σύντομα διορθώσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Φλωρίδης.

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένες παραβάσεις για τις οποίες θα μειωθούν τα πρόστιμα, ούτε το ύψος των νέων χρηματικών κυρώσεων. Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Η υποψηφιότητα στη Θεσσαλονίκη και τα έργα υποδομής

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε και στην υποψηφιότητά του στην Α' Θεσσαλονίκης, εξηγώντας ότι αποδέχθηκε την πρόταση του πρωθυπουργού να ενισχύσει την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στην περιοχή. Όπως σημείωσε, διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την πόλη, στην οποία έζησε, σπούδασε και εργάστηκε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα μεγάλα έργα υποδομής της Θεσσαλονίκης, υποστηρίζοντας ότι η πόλη βρίσκεται σε τροχιά πρωτοφανούς ανάπτυξης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στις αντιδράσεις που είχαν εκδηλωθεί κατά την κατασκευή του Μετρό, εκτιμώντας ότι συνέβαλαν σε καθυστέρηση επτά ετών, η οποία, όπως είπε, είχε ως αποτέλεσμα να μην έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα η επέκταση του έργου προς τη δυτική Θεσσαλονίκη.

Αναφερόμενος, τέλος, στην ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, υποστήριξε ότι υπήρξαν αντιδράσεις και προσπάθειες να εμποδιστεί η υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για την πόλη.

«Ξέρετε, σε αυτή την πόλη κανένα μεγάλο έργο δεν έγινε χωρίς να προκληθεί αρχικά μια σύγκρουση κυρίως από την Αριστερά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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